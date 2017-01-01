تكريمات الأعضاء الجدد { شهر جانفي }



❀❀ أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀

❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀

❀❀ آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀







كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد

ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

المواضيع







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وكان هذا التكريم خاص بشهر جانفي 2018 أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتناوأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائريةآملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بينناكما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجددويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود والمواضيعوكان هذاخاص بشهر

للاعضاء الذين انضموا مؤخرا

و كانت لهم مشاركات قيمة



رؤوف المستقبل ب



عاشق الاقصى



NAPOLA



كهينة القبائلية



آمال بكر





