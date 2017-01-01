تكريمات الأعضاء الجدد { شهر جانفي }

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة yaso ياسمين, ‏4 فيفري 2018 على 22:56.

  1. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
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    ❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
    ❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
    ❀❀    آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀



    كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد
    ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
    المواضيع ,,,

    almstba.com_1357721203_557.gif


    وكان هذا التكريم خاص بشهر جانفي 2018

    للاعضاء الذين انضموا مؤخرا
    و كانت لهم مشاركات قيمة



    رؤوف المستقبل ب

    عاشق الاقصى

    NAPOLA

    كهينة القبائلية

    آمال بكر



    يتحصلون على 500 نقطة شرفية.




    almstba.com_1357721203_557.gif


    كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
    فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
    وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم


    في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
    التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي







    في-امان-الله-وحفظه.gif
     
    التعديل الأخير: ‏4 فيفري 2018 على 23:04
    الحلم الوردي, Salah eddin و زهرة اللمة معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏4 فيفري 2018 على 22:56
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    5,028
    الإعجابات المتلقاة:
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    جزر القمر


    @رؤوف المستقبل ب

    @عاشق الاقصى

    @NAPOLA

    @كهينة القبائلية

    @آمال بكر

    ......

    @حمزةusma
    @عمر عبد السلام
    @ربي اغفرلي
    @{هِشام}
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    @acher.dz
    @الصراحة راحة
    @محمد التبسي

     
    التعديل الأخير: ‏4 فيفري 2018 على 23:04
    Queen Fati, الحلم الوردي و زهرة اللمة معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏4 فيفري 2018 على 22:58
    #2
  3. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: عضو شرفي ::

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    الف مبروك
    مزيدا من التالق
    يعطيك الصحة ياسمين
     
    Salah eddin, yaso ياسمين و Queen Fati معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏4 فيفري 2018 على 23:06
    #3
  4. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    Oran
    التفاتة طيبة منك عزيزتي
    @yaso ياسمين
    :giggle:
    وما اسعد الأعضاء بهاكذا منتدى
    :coffee:
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    Queen Fati, ‏4 فيفري 2018 على 23:07
    #4
  5. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    يعطيكم الصحة
    الاعضاء الجدد يستاهلو التقدير على نشاطهم


     
    Queen Fati معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏4 فيفري 2018 على 23:08
    #5
  6. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

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    جزر القمر
    السلام عليكم
    اهلا اختي ملاك
    سعيدة بتواجدك معنا
    و يعافيك حبيبتي
    لا تحرمينا من طلتك. ​
     
    Queen Fati معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏4 فيفري 2018 على 23:11
    #6

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