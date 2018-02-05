فهرس التميز لركن وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة 2018

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم
وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة
الحصرية
نقوم بختمها بختم التميز
ونضعها أيضا في الفهرس.
والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:
*كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور
*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة
الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن ايعتبر مميّز.
فيما يلي سيتم وضع روابط الوصفات مع أسماء صاحباتها.
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