فهرس التميز لركن وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة 2018



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

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هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم ​

وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة ​

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الحصرية

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نقوم بختمها بختم التميز ​

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ونضعها أيضا في الفهرس. ​

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والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة: ​

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-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي: ​





*كتابة الوصفة كاملة للأخوات ​

بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور ​

*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة ​



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الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن ايعتبر مميّز. ​

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فيما يلي سيتم وضع روابط الوصفات مع أسماء صاحباتها. ​

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