فهرس التميز لركن وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة 2018

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم

وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة





الحصرية

نقوم بختمها بختم التميز


k5.gif


ونضعها أيضا في الفهرس.



والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:




-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:


*كتابة الوصفة كاملة للأخوات

بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور

*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة






الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن ايعتبر مميّز.


فيما يلي سيتم وضع روابط الوصفات مع أسماء صاحباتها.


 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
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