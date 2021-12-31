فهرس التميز لركن وصفات الاطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية **2022**

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:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
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- 4,298
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- محل الإقامة
- الحزن بذات نفسه
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
رواد منتدى اللمة الجزائرية الاعزاء
نورتم ركن المطبخ اللماوى
اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا
في هذا الصرح سنستعرض عليكم مجموعة مميزة من الوصفات الحصرية التى تطرحها اللماويات
في هذا الركن
في هذا الصرح سنستعرض عليكم مجموعة مميزة من الوصفات الحصرية التى تطرحها اللماويات
في هذا الركن
ركن الاطباق الجانبية والسلطات والشوربات
وكل وصفة تستوفى الشروط سيتم ختمها
بختم التميز التالى :
وكل أخت
وكل أخت
تجمع في رصيدها خمسة وصفات مميزة
ستتحصل على الوسام التالى :
في إنتظار ابداعاتكم المميزة التى عودتمونا عليها
في إنتظار ابداعاتكم المميزة التى عودتمونا عليها