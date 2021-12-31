فهرس التميز لركن وصفات الاطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية **2022**

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ڪبہريﮩأء أنﹻثى

ڪبہريﮩأء أنﹻثى

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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27 جويلية 2018
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أنثى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

رواد منتدى اللمة الجزائرية الاعزاء

نورتم ركن المطبخ اللماوى

اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا


في هذا الصرح سنستعرض عليكم مجموعة مميزة من الوصفات الحصرية التى تطرحها اللماويات
في هذا الركن

ركن الاطباق الجانبية والسلطات والشوربات

وكل وصفة تستوفى الشروط سيتم ختمها

بختم التميز التالى :

k4.gif



وكل أخت

تجمع في رصيدها خمسة وصفات مميزة

ستتحصل على الوسام التالى :

4444.gif



في إنتظار ابداعاتكم المميزة التى عودتمونا عليها

دمتم في رعاية الله وحفظه

 
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