فهرس التميز لركن وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة 2019

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سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
alam.gif

هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم
وصفات المشروبات والتحليات الحصرية والمجربة

الحصرية
نقوم بختمها بختم التميز




وبعد ان يصبح في رصيد المشاركة 5 مواضيع مميزة
فإنها تحصل على وسام

ففف.gif


ونضعها أيضا في الفهرس.

والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:
*كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور
*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة

الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن ايعتبر مميّز.

فيما يلي سيتم وضع روابط الوصفات مع أسماء صاحباتها.

في امان الله.png
 
الحالة
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