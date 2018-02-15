♡♡ رساله الى كل ام لديها اطفال♡♡

ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
24 أفريل 2010
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الإعجابات
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النقاط
191
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خالة بنات أختي
الجنس
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#1
عزيزتي الأم....
••
رساله الى كل ام لديها اطفال
2909683370_f7e88b580c.jpg

علّميهم أنّنا لا نعيشُ كي نَعيش فقط
علّميهم أنّنا خُلقنا للعبادة ،
علّميهم مقتضيات التّوحيد والبراءة
من الشّرك وأهله،
2909683370_f7e88b580c.jpg
علّميهم قاعدتين "
كل شيء يهون وإسلامنا لا يهون ،
كل شيء يهون وقضايانا لا تَهون "
علّميهم أن الدين أولاً ثم الدّنيا لا العكس ،
عرّفيهم حقيقة الصِراع ،
حدّثيهم عن أمتنا المكلومة وشباب الأمة
الذي بين شريد وطَريد ،
2909683370_f7e88b580c.jpg
أومضي بوجهك لابنك قائلة :
لا تكن كباقي الشّباب سادر ،
أنت الذي ستغزو بهذا الدّين أوروبا
وأمريكا واليابان كما غزا من قبلك العالم القَديم،
قبل أن ينام أطفالك لا تحكي
لهم حكايات سندريلا ولا الأميرة والشّرير ،
2909683370_f7e88b580c.jpg
حدّثيهم عن همة خالد بن الوليد سيف الله المسلول قائد معركة اليرموك واليمامة الباسلة وذات السلاسل
حدثيهم عن عدل وشدة عُمر بن الخطاب
وكيف دمّر امبراطورية الفرس
2909683370_f7e88b580c.jpg ،
عن ذكاء أبو بكر الصّديق ،
عفّة وعلم عائشة ،
وثبات أول شهيدة في الإسلام سُميـة وهي تقف صامدة أمام أبي جهل ،
عن صلاح الدين الأيوبي كيف أباد الدولة الشيعية
ثم أخرج الصليبيين من القدس ،
عن أستاذه وريحانة الشام نور الدين الزنكي
حدّثيهم عن دار الأرقم وبداية الدعوة ،
عن نبيّهم المِقدام ،
حدثيهم عن أصحاب الذكر الحميد
والنصر المجيد وأبطال الإسلام الصناديد
2909683370_f7e88b580c.jpg
عن عمر المختـار
مكبّل بالسلاسل وهو يقول
" إنّنـا لا نستسلم أبداً ..
نموت أو ننتصر "
حدثيهم عن الذي دكّ حصون الرّوم
، علّميهم أن أن العلم والعمل
مقرونان بِبعضهما البَعض
اجعلي من بيتكـ مؤسسة يخرج
مِنهـا العالم والمُجاهد لا زريبة يتربى
فيها الدّجاج يأكل ويسمن ثم يذبح به
الطّغاة هذا الدين ،
2909683370_f7e88b580c.jpg
علّميهم أن الغاية الأولى والأخيرة
رفع راية لا اله الا الله في هذا الكون
عرّفيهم أنّ بهم سيُقام دين الله في الأرض
حدّثيهم عن زيف العلمانية و الدّمقراطية ،
وأن لا حكم الا لله الواحد القّهار
وما دون ذلك كذب وافتراء
لا تجعلي منهم خرفان بين القطيع ،
2909683370_f7e88b580c.jpg
علّميهم أنّ من عاش لهذا الدين
لا يعيش إلا في الشّدائد والمِحن ،
ألا إن سلعة الله غالية ،
ألا إن سلعة الله الجنة
حدّثيهم عن أمتنا المُنهارة
المنخورة العزم ،
وأننا بحاجة إلى إصلاح على جميع الأصعدة ،
اجعلي مِن عيونهم تبرق لِتعيد الفجر ،
علميهم أنّ الله لا يحتاجهم
لينصر دينه بل هم من سيحتاجونه
في أبسط الأمور ،
2909683370_f7e88b580c.jpg
أخبريهم أن مسألة عودة الإسلام مسألة
وقت لا أكثر والأمر مرهون بهم ،
أخبريهم أن المُسلم رقم صعب
في المعادلة الدولية ويُضرب له ألف حساب ،
علميهم الولاء والبراء
والحب في الله والبغض فيه ،
علميهم أن المسلم لا يواد الذين حاربوا الله ورسوله ،
2909683370_f7e88b580c.jpg
حفظيهم القرآن لا ليتلى في
مسابقات زائفة بل لِيعمل به،
علميهم أن المؤمن لا يتنازل
عن دينه من أجل الرزق فالله هو الرازق ..
2909683370_f7e88b580c.jpg
اجعلي غايتهم واحدة وهي
إعادة ذا المجد السّليب وأشواق
النّفس لا تتوق لغير هذا ،

مـاذا لو كُل مسلمـة فهمت كلامي
ووعته وطبّقته على الأرض ،


عزيزتي الأم....

كونى اما ذكيه وايجابيه
فهذه المشاعر الايجابيه
تفيد فى تربيه الطفل

وتعلم الطفل بناء مشاعره


2909683370_f7e88b580c.jpg
 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
423
الإعجابات
475
النقاط
13
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#6
قال ربي اغفرلي:
عزيزتي الأم....
••
رساله الى كل ام لديها اطفال
مشاهدة المرفق 79597

علّميهم أنّنا لا نعيشُ كي نَعيش فقط
علّميهم أنّنا خُلقنا للعبادة ،
علّميهم مقتضيات التّوحيد والبراءة
من الشّرك وأهله،
مشاهدة المرفق 79597
علّميهم قاعدتين "
كل شيء يهون وإسلامنا لا يهون ،
كل شيء يهون وقضايانا لا تَهون "
علّميهم أن الدين أولاً ثم الدّنيا لا العكس ،
عرّفيهم حقيقة الصِراع ،
حدّثيهم عن أمتنا المكلومة وشباب الأمة
الذي بين شريد وطَريد ،
مشاهدة المرفق 79597
أومضي بوجهك لابنك قائلة :
لا تكن كباقي الشّباب سادر ،
أنت الذي ستغزو بهذا الدّين أوروبا
وأمريكا واليابان كما غزا من قبلك العالم القَديم،
قبل أن ينام أطفالك لا تحكي
لهم حكايات سندريلا ولا الأميرة والشّرير ،
مشاهدة المرفق 79597
حدّثيهم عن همة خالد بن الوليد سيف الله المسلول قائد معركة اليرموك واليمامة الباسلة وذات السلاسل
حدثيهم عن عدل وشدة عُمر بن الخطاب
وكيف دمّر امبراطورية الفرس
مشاهدة المرفق 79597 ،
عن ذكاء أبو بكر الصّديق ،
عفّة وعلم عائشة ،
وثبات أول شهيدة في الإسلام سُميـة وهي تقف صامدة أمام أبي جهل ،
عن صلاح الدين الأيوبي كيف أباد الدولة الشيعية
ثم أخرج الصليبيين من القدس ،
عن أستاذه وريحانة الشام نور الدين الزنكي
حدّثيهم عن دار الأرقم وبداية الدعوة ،
عن نبيّهم المِقدام ،
حدثيهم عن أصحاب الذكر الحميد
والنصر المجيد وأبطال الإسلام الصناديد
مشاهدة المرفق 79597
عن عمر المختـار
مكبّل بالسلاسل وهو يقول
" إنّنـا لا نستسلم أبداً ..
نموت أو ننتصر "
حدثيهم عن الذي دكّ حصون الرّوم
، علّميهم أن أن العلم والعمل
مقرونان بِبعضهما البَعض
اجعلي من بيتكـ مؤسسة يخرج
مِنهـا العالم والمُجاهد لا زريبة يتربى
فيها الدّجاج يأكل ويسمن ثم يذبح به
الطّغاة هذا الدين ،
مشاهدة المرفق 79597
علّميهم أن الغاية الأولى والأخيرة
رفع راية لا اله الا الله في هذا الكون
عرّفيهم أنّ بهم سيُقام دين الله في الأرض
حدّثيهم عن زيف العلمانية و الدّمقراطية ،
وأن لا حكم الا لله الواحد القّهار
وما دون ذلك كذب وافتراء
لا تجعلي منهم خرفان بين القطيع ،
مشاهدة المرفق 79597
علّميهم أنّ من عاش لهذا الدين
لا يعيش إلا في الشّدائد والمِحن ،
ألا إن سلعة الله غالية ،
ألا إن سلعة الله الجنة
حدّثيهم عن أمتنا المُنهارة
المنخورة العزم ،
وأننا بحاجة إلى إصلاح على جميع الأصعدة ،
اجعلي مِن عيونهم تبرق لِتعيد الفجر ،
علميهم أنّ الله لا يحتاجهم
لينصر دينه بل هم من سيحتاجونه
في أبسط الأمور ،
مشاهدة المرفق 79597
أخبريهم أن مسألة عودة الإسلام مسألة
وقت لا أكثر والأمر مرهون بهم ،
أخبريهم أن المُسلم رقم صعب
في المعادلة الدولية ويُضرب له ألف حساب ،
علميهم الولاء والبراء
والحب في الله والبغض فيه ،
علميهم أن المسلم لا يواد الذين حاربوا الله ورسوله ،
مشاهدة المرفق 79597
حفظيهم القرآن لا ليتلى في
مسابقات زائفة بل لِيعمل به،
علميهم أن المؤمن لا يتنازل
عن دينه من أجل الرزق فالله هو الرازق ..
مشاهدة المرفق 79597
اجعلي غايتهم واحدة وهي
إعادة ذا المجد السّليب وأشواق
النّفس لا تتوق لغير هذا ،

مـاذا لو كُل مسلمـة فهمت كلامي
ووعته وطبّقته على الأرض ،


عزيزتي الأم....

كونى اما ذكيه وايجابيه
فهذه المشاعر الايجابيه
تفيد فى تربيه الطفل

وتعلم الطفل بناء مشاعره
بالفعل تربية الابناء مسؤولية كبيرة وهم امانة نسءل عليها في تربيتهم يوم القيامة.مشكورة على هذه الموضوع وعلى النصاءح
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