ربي اغفرلي
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عزيزتي الأم....
••
رساله الى كل ام لديها اطفال
علّميهم أنّنا لا نعيشُ كي نَعيش فقط
علّميهم أنّنا خُلقنا للعبادة ،
علّميهم مقتضيات التّوحيد والبراءة
من الشّرك وأهله،
علّميهم قاعدتين "
كل شيء يهون وإسلامنا لا يهون ،
كل شيء يهون وقضايانا لا تَهون "
علّميهم أن الدين أولاً ثم الدّنيا لا العكس ،
عرّفيهم حقيقة الصِراع ،
حدّثيهم عن أمتنا المكلومة وشباب الأمة
الذي بين شريد وطَريد ،
أومضي بوجهك لابنك قائلة :
لا تكن كباقي الشّباب سادر ،
أنت الذي ستغزو بهذا الدّين أوروبا
وأمريكا واليابان كما غزا من قبلك العالم القَديم،
قبل أن ينام أطفالك لا تحكي
لهم حكايات سندريلا ولا الأميرة والشّرير ،
حدّثيهم عن همة خالد بن الوليد سيف الله المسلول قائد معركة اليرموك واليمامة الباسلة وذات السلاسل
حدثيهم عن عدل وشدة عُمر بن الخطاب
وكيف دمّر امبراطورية الفرس
،
عن ذكاء أبو بكر الصّديق ،
عفّة وعلم عائشة ،
وثبات أول شهيدة في الإسلام سُميـة وهي تقف صامدة أمام أبي جهل ،
عن صلاح الدين الأيوبي كيف أباد الدولة الشيعية
ثم أخرج الصليبيين من القدس ،
عن أستاذه وريحانة الشام نور الدين الزنكي
حدّثيهم عن دار الأرقم وبداية الدعوة ،
عن نبيّهم المِقدام ،
حدثيهم عن أصحاب الذكر الحميد
والنصر المجيد وأبطال الإسلام الصناديد
عن عمر المختـار
مكبّل بالسلاسل وهو يقول
" إنّنـا لا نستسلم أبداً ..
نموت أو ننتصر "
حدثيهم عن الذي دكّ حصون الرّوم
، علّميهم أن أن العلم والعمل
مقرونان بِبعضهما البَعض
اجعلي من بيتكـ مؤسسة يخرج
مِنهـا العالم والمُجاهد لا زريبة يتربى
فيها الدّجاج يأكل ويسمن ثم يذبح به
الطّغاة هذا الدين ،
علّميهم أن الغاية الأولى والأخيرة
رفع راية لا اله الا الله في هذا الكون
عرّفيهم أنّ بهم سيُقام دين الله في الأرض
حدّثيهم عن زيف العلمانية و الدّمقراطية ،
وأن لا حكم الا لله الواحد القّهار
وما دون ذلك كذب وافتراء
لا تجعلي منهم خرفان بين القطيع ،
علّميهم أنّ من عاش لهذا الدين
لا يعيش إلا في الشّدائد والمِحن ،
ألا إن سلعة الله غالية ،
ألا إن سلعة الله الجنة
حدّثيهم عن أمتنا المُنهارة
المنخورة العزم ،
وأننا بحاجة إلى إصلاح على جميع الأصعدة ،
اجعلي مِن عيونهم تبرق لِتعيد الفجر ،
علميهم أنّ الله لا يحتاجهم
لينصر دينه بل هم من سيحتاجونه
في أبسط الأمور ،
أخبريهم أن مسألة عودة الإسلام مسألة
وقت لا أكثر والأمر مرهون بهم ،
أخبريهم أن المُسلم رقم صعب
في المعادلة الدولية ويُضرب له ألف حساب ،
علميهم الولاء والبراء
والحب في الله والبغض فيه ،
علميهم أن المسلم لا يواد الذين حاربوا الله ورسوله ،
حفظيهم القرآن لا ليتلى في
مسابقات زائفة بل لِيعمل به،
علميهم أن المؤمن لا يتنازل
عن دينه من أجل الرزق فالله هو الرازق ..
اجعلي غايتهم واحدة وهي
إعادة ذا المجد السّليب وأشواق
النّفس لا تتوق لغير هذا ،
مـاذا لو كُل مسلمـة فهمت كلامي
ووعته وطبّقته على الأرض ،
عزيزتي الأم....
كونى اما ذكيه وايجابيه
فهذه المشاعر الايجابيه
تفيد فى تربيه الطفل
وتعلم الطفل بناء مشاعره
••
رساله الى كل ام لديها اطفال
علّميهم أنّنا لا نعيشُ كي نَعيش فقط
علّميهم أنّنا خُلقنا للعبادة ،
علّميهم مقتضيات التّوحيد والبراءة
من الشّرك وأهله،
علّميهم قاعدتين "
كل شيء يهون وإسلامنا لا يهون ،
كل شيء يهون وقضايانا لا تَهون "
علّميهم أن الدين أولاً ثم الدّنيا لا العكس ،
عرّفيهم حقيقة الصِراع ،
حدّثيهم عن أمتنا المكلومة وشباب الأمة
الذي بين شريد وطَريد ،
أومضي بوجهك لابنك قائلة :
لا تكن كباقي الشّباب سادر ،
أنت الذي ستغزو بهذا الدّين أوروبا
وأمريكا واليابان كما غزا من قبلك العالم القَديم،
قبل أن ينام أطفالك لا تحكي
لهم حكايات سندريلا ولا الأميرة والشّرير ،
حدّثيهم عن همة خالد بن الوليد سيف الله المسلول قائد معركة اليرموك واليمامة الباسلة وذات السلاسل
حدثيهم عن عدل وشدة عُمر بن الخطاب
وكيف دمّر امبراطورية الفرس
،
عن ذكاء أبو بكر الصّديق ،
عفّة وعلم عائشة ،
وثبات أول شهيدة في الإسلام سُميـة وهي تقف صامدة أمام أبي جهل ،
عن صلاح الدين الأيوبي كيف أباد الدولة الشيعية
ثم أخرج الصليبيين من القدس ،
عن أستاذه وريحانة الشام نور الدين الزنكي
حدّثيهم عن دار الأرقم وبداية الدعوة ،
عن نبيّهم المِقدام ،
حدثيهم عن أصحاب الذكر الحميد
والنصر المجيد وأبطال الإسلام الصناديد
عن عمر المختـار
مكبّل بالسلاسل وهو يقول
" إنّنـا لا نستسلم أبداً ..
نموت أو ننتصر "
حدثيهم عن الذي دكّ حصون الرّوم
، علّميهم أن أن العلم والعمل
مقرونان بِبعضهما البَعض
اجعلي من بيتكـ مؤسسة يخرج
مِنهـا العالم والمُجاهد لا زريبة يتربى
فيها الدّجاج يأكل ويسمن ثم يذبح به
الطّغاة هذا الدين ،
علّميهم أن الغاية الأولى والأخيرة
رفع راية لا اله الا الله في هذا الكون
عرّفيهم أنّ بهم سيُقام دين الله في الأرض
حدّثيهم عن زيف العلمانية و الدّمقراطية ،
وأن لا حكم الا لله الواحد القّهار
وما دون ذلك كذب وافتراء
لا تجعلي منهم خرفان بين القطيع ،
علّميهم أنّ من عاش لهذا الدين
لا يعيش إلا في الشّدائد والمِحن ،
ألا إن سلعة الله غالية ،
ألا إن سلعة الله الجنة
حدّثيهم عن أمتنا المُنهارة
المنخورة العزم ،
وأننا بحاجة إلى إصلاح على جميع الأصعدة ،
اجعلي مِن عيونهم تبرق لِتعيد الفجر ،
علميهم أنّ الله لا يحتاجهم
لينصر دينه بل هم من سيحتاجونه
في أبسط الأمور ،
أخبريهم أن مسألة عودة الإسلام مسألة
وقت لا أكثر والأمر مرهون بهم ،
أخبريهم أن المُسلم رقم صعب
في المعادلة الدولية ويُضرب له ألف حساب ،
علميهم الولاء والبراء
والحب في الله والبغض فيه ،
علميهم أن المسلم لا يواد الذين حاربوا الله ورسوله ،
حفظيهم القرآن لا ليتلى في
مسابقات زائفة بل لِيعمل به،
علميهم أن المؤمن لا يتنازل
عن دينه من أجل الرزق فالله هو الرازق ..
اجعلي غايتهم واحدة وهي
إعادة ذا المجد السّليب وأشواق
النّفس لا تتوق لغير هذا ،
مـاذا لو كُل مسلمـة فهمت كلامي
ووعته وطبّقته على الأرض ،
عزيزتي الأم....
كونى اما ذكيه وايجابيه
فهذه المشاعر الايجابيه
تفيد فى تربيه الطفل
وتعلم الطفل بناء مشاعره