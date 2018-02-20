رسوم طريفة ذات معنى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة @سكون الفجر
حينما تعبّر الصورة عن موقف دون أن يكون هناك أي كلام فهنا يشعر المرء بقيمة الكاريكاتير
وأنتِ اخترت هذه المجموعة الجميلة دون أيّة كلمة
.....
أعجبتني جميعها دون استثناء فهي -دون مجاملة- مميّزة جداااااااااااااااا
ولكن أحزنني منظر الدموع في هاتين الصورتين:
.....
سلمت يمينك على جميل انتقائك
ولك تقديري وامتناني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة @سكون الفجر
حينما تعبّر الصورة عن موقف دون أن يكون هناك أي كلام فهنا يشعر المرء بقيمة الكاريكاتير
وأنتِ اخترت هذه المجموعة الجميلة دون أيّة كلمة
.....
أعجبتني جميعها دون استثناء فهي -دون مجاملة- مميّزة جداااااااااااااااا
ولكن أحزنني منظر الدموع في هاتين الصورتين:
.....
سلمت يمينك على جميل انتقائك
ولك تقديري وامتناني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منورتيني يا @خووخه الجميلة
الله يسلمك ويبارك بعمرك، معك حق الرسوم الصامتة معبرة جداً وتلفت انتباهي
ما تحزني على غالي يا حلوتي
بارك الله فيكِ على التواجد والتعليق المميز