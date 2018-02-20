رسوم طريفة ذات معنى

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رسوم طريفة وذات معنى في الوقت نفسه
لنتابع ..
بسم الله ..

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أرجوا أن تكونوا قد إستمتعتم بهذه الباقة
الطريفة من الصور
الى الملتقى بإذن الله مع باقة جديدة
في أمان الله ☺️
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,111
الإعجابات
5,981
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#6

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله رسومات جميلة جدا تحمل في طياتها الكثير من المعاني
إبداع وتميز
شكرا لك أختي على الموضوع الراقي
بوركت تحياتي
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#7
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#8
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
ههههه الله يعطيك الخير والهناء
صور والله طووووب ههه
تسلمي حبيبتي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يهنيكِ حبيبة قلبي، هااه ليكي الضحة على وجهك محلاها ;)
ههههه أسعدني رأيك وطلتك يا الغالية
الله يسلمك من كل شر ويسعدك ويهنيكِ​
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#9
قال وحي القلم:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله رسومات جميلة جدا تحمل في طياتها الكثير من المعاني
إبداع وتميز
شكرا لك أختي على الموضوع الراقي
بوركت تحياتي
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أهلاً هلا بأخي الأستاذ، أسعدتنا وشرفتنا بحضوركم الجميل وفقكم الله
معكم حق أخي رسامو هذه الرسمات أبدعوا حقاً
الشكر الجزيل لكم أخينا على حضوركم
وفيك بارك الله​
 
خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,097
الإعجابات
1,919
النقاط
71
الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
#10
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة @سكون الفجر
حينما تعبّر الصورة عن موقف دون أن يكون هناك أي كلام فهنا يشعر المرء بقيمة الكاريكاتير
وأنتِ اخترت هذه المجموعة الجميلة دون أيّة كلمة
.....
أعجبتني جميعها دون استثناء فهي -دون مجاملة- مميّزة جداااااااااااااااا
ولكن أحزنني منظر الدموع في هاتين الصورتين:



.....
سلمت يمينك على جميل انتقائك
ولك تقديري وامتناني
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#11
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,481
الإعجابات
13,202
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#11
السلام عليكم
صور رائعة أختي الكريمة بارك الله فيك
امتعتني حقا وانا اشاهدها
شكرا على الانتقاء الرائع
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#12
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#12
قال خووخه:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة @سكون الفجر
حينما تعبّر الصورة عن موقف دون أن يكون هناك أي كلام فهنا يشعر المرء بقيمة الكاريكاتير
وأنتِ اخترت هذه المجموعة الجميلة دون أيّة كلمة
.....
أعجبتني جميعها دون استثناء فهي -دون مجاملة- مميّزة جداااااااااااااااا
ولكن أحزنني منظر الدموع في هاتين الصورتين:



.....
سلمت يمينك على جميل انتقائك
ولك تقديري وامتناني
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منورتيني يا @خووخه الجميلة
الله يسلمك ويبارك بعمرك، معك حق الرسوم الصامتة معبرة جداً وتلفت انتباهي
ما تحزني على غالي يا حلوتي
بارك الله فيكِ على التواجد والتعليق المميز
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#13
قال حلم كبير:
السلام عليكم
صور رائعة أختي الكريمة بارك الله فيك
امتعتني حقا وانا اشاهدها
شكرا على الانتقاء الرائع
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكم بارك الله أخي الطيب
هذا هو هدفنا يا أخي :)
الشكر الجزيل لكم أخي الكريم
جزاكم الله خيراً
 
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