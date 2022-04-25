سلسلة تعلم البرمجة ببايثون، التعليقات+المتغيرات/ Variables+Comments

بعد الأرض عن القمر من بعد الأرض عن الشمس،

الأرض عن الشمس مع بعد الأرض عن القمر،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمرحبا بكم في الدرس الثالث بسلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثونكان من المقرر أن نتطرق إلى التعليقات comments في هذا الدرس، ولكن بما أنه درس خفيف جدا قررت أن أجمع بين التعليقات comments و المتغيرات variables في موضوع واحد، أتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوالقد إنتقلت إلى محرر الأكواد pycharm بسبب مشاكل واجهتني في visual studio code، يمكنكم الإستمرار في إستعماله أو إستعمال أي محرر أكواد بشكل طبيعي فالمهم هو السطر البرمجي نفسه وليس الـ IDE، فهي مجرد منصة لكتابة البرنامجنبدأ أولا بالتعليقات commentsفي كثير من الأحيان، على مستوى الشركات، يتم العمل على تطوير البرامج وكتابتها بواسطة فريق كامل، وقد يواجه عضو في الفريق مشكلة أو يريد أن يترك ملاحظة أو حتى أن يشرح ما يقوم بكتابته في البرنامج لتسهيل الفهم على باقي اعضاء الفريق، وبدلا من إخبار باقي الفريق بإرسال رسالة أو أي من الطرق التقليدية فإن لغات البرمجة توفر خاصية التعليقات comments، واستعمالها بسيط جدا، بحيث أننا نضع علامة #، التي تستعمل في الهاشتاغ، والمسماة في اللهجة الجزائرية بـ "دياز"بعد أن تعلمنا في الدرس السابق دالة الطباعة print، لنطبق التعليقات comments على هذه الدالة function،مثلا، نحن في فريق الآن، وأود إخبارك بمشكلة ما واجهتها في السطر البرمجي، بكل بساطة سأضع رمز # وأكتب مباشرة بالمشكلة بكلمات قليلة الحروف بليغة المعنىيمكن الكتابة بكل اللغات، لكن في هذا الدرس سأكتب بالإنجليزية لأن البرمجة مرتبطة بالإنجليزية وتعلم مصطلحات برمجية جديدة بهذه اللغة سيساعدك كثيرا في مسيرتكلنبدأ على بركة اللهلدينا هنا برنامج بسيط عبر دالة print ويظهر في السطر 2أما في السطر 1 فلدينا تعليق comment، الآن قد تسأل، كيف نعرف أنه تعليق ؟بكل بساطة لأنه يبدأ بـ #، وله لون مختلف، الألوان تختلف من محرر لآخر، في الـ pycharm، يظهر عادة باللون الرمادي، يفترض أن يظهر باللون الأخضر في visual studio codeلنعد للدرس، التعليق يقول أن هذه الدالة لا تعمل، وقد تعمدت هذا التعليق لأن هذه الدالة فعلا لا تعمل !!وسيكون هذا كتدريب على الدرس السابقبعد الضغط على زر run يظهر التالي :بكل وضوح يظهر أن هناك خطأ في البرنامج، ويبين مكتشف الأخطاء نوعه، يخبرنا المكتشف الآن أنه لا نستطيع طباعة محتوى int، و str في نفس الوقت بدالة واحدة، إذا لم تفهم معنى int و str، يمكنك الرجوع للدرس السابق وستفهم بإذن اللهإذا نستنتج أنه لا نستطيع دمج نوعين مختلفين من المحتويات في دالة طباعة واحدة بلغة بايثونالآن كيف نستطيع إصلاح هذا مع الحفاظ على الرقم 5 ؟بكل بساطة نضع الرقم 5 بين مزدوجتين حتى يتحول من محتوى int إلى محتوى strلنجرب ونرى النتيجة :نلاحظ أن البرنامج عمل بشكل طبيعي، يمكننا إزالة التعليق الآن ببساطة عبر حذفه، بما أنه تم حل المشكلة، وهكذا نكون قد أتممنا نقطة التعليقات comments، وبيننا كيف ومتى نستعملهاننتقل الآن إلى المتغيرات variables،تخيل المتغيرة variable كصندوق، هذا الصندوق يحمل قيم متعددة ومختلفة الأنواع،لأبسط لكم حالة من حالات إستعمال المتغيرات ليسهل الفهمتخيل أن عليك إستعمل جملة طويلة جدا عدة مرات في برنامج ما، بدل كتابة هذه الجملة مرة بعد أخرى يمكنك بكل بساطة وضعها داخل متغيرة إسمها لا يتعدى بضعة حروف وعند الحاجة لإستعمال الجملة الطويلة يمكنك فقط كتابة إسم المتغيرة وستظهر قيمتها والتي هي الجملة الطويلةلأعطيكم مثالا :لكتابة المتغيرة علينا وضع إسم شرط أن لا يبدا برقم، أو - أو أي رمز خاص @#^ ... ثم نضع الرمز يساوي =، ونكتب القيمة بشكل عادي*****الآن نريد كتابة جملة ترحيبية لثلاث أعضاء دخلوا لمنتدى الحاسوب والأنترنتببساطة نكتب التاليأولا نعطي إسمها للمتغيرة ليكن مثلا Helloبعدها نضع الرمز =ثم نكتب الرسالة الترحيبية مع فراغ في نهايتها لكتابة اسماء الأعضاءالآن بعد أن كتبنا رسالة ترحيبية، ووضعناها داخل متغيرة، وكتبنا هذه المتغيرة مع إسم كل عضو داخل دالة printلنضغط على run ونرى النتيجةبعد تشغيل البرنامج نلاحظ ظهور ثلاث رسائل ترحيبية لثلاث أعضاء تتكون من محتوى المتغيرة + إسم العضوأتمنى أن تكونوا قد فهمتم وظيفة المتغيرة وطريقة كتابتها، في المثال السابق محتوى المتغيرة عبارة عن strلنطبق مثالا آخر لكن هذه المرة بإستعمال محتوى intنريد أن نكتب ثلاث دوال، نطبق فيها عمليات على المسافة بين الأرض والشمس والمسافة بين الأرض والقمر، ولأن المسافة كبيرة لا نريد أن نعيد كتابتها في كل مرة لذا نضع متغيرتين، الأولى نسميها sun وتحوي المسافة بين الأرض والشمس، والثانية moon، وتحوي المسافة بين الأرض و القمرنجمع بعد الأرض عن الشمس مع بعد الأرض عن القمر،نطرحنضرب بعدملاحظة : المسافة بالمترالآن نضغط على run ونرى النتيجة:نلاحظ أن نتيجة العمليات ظهرت، ويمكنك التحقق بالآلة الحاسبة إذا أردت فكلها صحيحةوقبل أن أنهي الدرس أود أن أعرفكم على نوع جديد من المحتويات وهو booleanويختصر بـ bool، وهو نوع من البيانات يعبر عن الصحيح والخاطىء، فهو ينقسم إلى كلمتين فقط True و False، مع أهمية كتابة الحرف الأول كبيرا،سنتعرف على هذا النوع من القيم أكثر في الدروس القادمةشكرا جزيلا على متابعتكم، إن كانت لديكم أية أسئلة لا تترددوا في طرحها بالتعليقات وسأكون هنا للإجابة بإذن اللهوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته