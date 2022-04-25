سلسلة تعلم البرمجة ببايثون، التعليقات+المتغيرات/ Variables+Comments

عبدالرؤوف1
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وال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بكم في الدرس الثالث بسلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون
كان من المقرر أن نتطرق إلى التعليقات comments في هذا الدرس، ولكن بما أنه درس خفيف جدا قررت أن أجمع بين التعليقات comments و المتغيرات variables في موضوع واحد، أتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوا
لقد إنتقلت إلى محرر الأكواد pycharm بسبب مشاكل واجهتني في visual studio code، يمكنكم الإستمرار في إستعماله أو إستعمال أي محرر أكواد بشكل طبيعي فالمهم هو السطر البرمجي نفسه وليس الـ IDE، فهي مجرد منصة لكتابة البرنامج
نبدأ أولا بالتعليقات comments
في كثير من الأحيان، على مستوى الشركات، يتم العمل على تطوير البرامج وكتابتها بواسطة فريق كامل، وقد يواجه عضو في الفريق مشكلة أو يريد أن يترك ملاحظة أو حتى أن يشرح ما يقوم بكتابته في البرنامج لتسهيل الفهم على باقي اعضاء الفريق، وبدلا من إخبار باقي الفريق بإرسال رسالة أو أي من الطرق التقليدية فإن لغات البرمجة توفر خاصية التعليقات comments، واستعمالها بسيط جدا، بحيث أننا نضع علامة #، التي تستعمل في الهاشتاغ، والمسماة في اللهجة الجزائرية بـ "دياز"
بعد أن تعلمنا في الدرس السابق دالة الطباعة print، لنطبق التعليقات comments على هذه الدالة function،
مثلا، نحن في فريق الآن، وأود إخبارك بمشكلة ما واجهتها في السطر البرمجي، بكل بساطة سأضع رمز # وأكتب مباشرة بالمشكلة بكلمات قليلة الحروف بليغة المعنى
يمكن الكتابة بكل اللغات، لكن في هذا الدرس سأكتب بالإنجليزية لأن البرمجة مرتبطة بالإنجليزية وتعلم مصطلحات برمجية جديدة بهذه اللغة سيساعدك كثيرا في مسيرتك
لنبدأ على بركة الله
لدينا هنا برنامج بسيط عبر دالة print ويظهر في السطر 2
أما في السطر 1 فلدينا تعليق comment، الآن قد تسأل، كيف نعرف أنه تعليق ؟
بكل بساطة لأنه يبدأ بـ #، وله لون مختلف، الألوان تختلف من محرر لآخر، في الـ pycharm، يظهر عادة باللون الرمادي، يفترض أن يظهر باللون الأخضر في visual studio code
لنعد للدرس، التعليق يقول أن هذه الدالة لا تعمل، وقد تعمدت هذا التعليق لأن هذه الدالة فعلا لا تعمل !!
وسيكون هذا كتدريب على الدرس السابق
بعد الضغط على زر run يظهر التالي :
بكل وضوح يظهر أن هناك خطأ في البرنامج، ويبين مكتشف الأخطاء نوعه، يخبرنا المكتشف الآن أنه لا نستطيع طباعة محتوى int، و str في نفس الوقت بدالة واحدة، إذا لم تفهم معنى int و str، يمكنك الرجوع للدرس السابق وستفهم بإذن الله
إذا نستنتج أنه لا نستطيع دمج نوعين مختلفين من المحتويات في دالة طباعة واحدة بلغة بايثون
الآن كيف نستطيع إصلاح هذا مع الحفاظ على الرقم 5 ؟
بكل بساطة نضع الرقم 5 بين مزدوجتين حتى يتحول من محتوى int إلى محتوى str
لنجرب ونرى النتيجة :
نلاحظ أن البرنامج عمل بشكل طبيعي، يمكننا إزالة التعليق الآن ببساطة عبر حذفه، بما أنه تم حل المشكلة، وهكذا نكون قد أتممنا نقطة التعليقات comments، وبيننا كيف ومتى نستعملها
ننتقل الآن إلى المتغيرات variables،
تخيل المتغيرة variable كصندوق، هذا الصندوق يحمل قيم متعددة ومختلفة الأنواع،
لأبسط لكم حالة من حالات إستعمال المتغيرات ليسهل الفهم
تخيل أن عليك إستعمل جملة طويلة جدا عدة مرات في برنامج ما، بدل كتابة هذه الجملة مرة بعد أخرى يمكنك بكل بساطة وضعها داخل متغيرة إسمها لا يتعدى بضعة حروف وعند الحاجة لإستعمال الجملة الطويلة يمكنك فقط كتابة إسم المتغيرة وستظهر قيمتها والتي هي الجملة الطويلة
لأعطيكم مثالا :
لكتابة المتغيرة علينا وضع إسم شرط أن لا يبدا برقم، أو - أو أي رمز خاص @#^ ... ثم نضع الرمز يساوي =، ونكتب القيمة بشكل عادي
*****
الآن نريد كتابة جملة ترحيبية لثلاث أعضاء دخلوا لمنتدى الحاسوب والأنترنت
ببساطة نكتب التالي
أولا نعطي إسمها للمتغيرة ليكن مثلا Hello
بعدها نضع الرمز =
ثم نكتب الرسالة الترحيبية مع فراغ في نهايتها لكتابة اسماء الأعضاء
الآن بعد أن كتبنا رسالة ترحيبية، ووضعناها داخل متغيرة، وكتبنا هذه المتغيرة مع إسم كل عضو داخل دالة print
لنضغط على run ونرى النتيجة
بعد تشغيل البرنامج نلاحظ ظهور ثلاث رسائل ترحيبية لثلاث أعضاء تتكون من محتوى المتغيرة + إسم العضو
أتمنى أن تكونوا قد فهمتم وظيفة المتغيرة وطريقة كتابتها، في المثال السابق محتوى المتغيرة عبارة عن str
لنطبق مثالا آخر لكن هذه المرة بإستعمال محتوى int
نريد أن نكتب ثلاث دوال، نطبق فيها عمليات على المسافة بين الأرض والشمس والمسافة بين الأرض والقمر، ولأن المسافة كبيرة لا نريد أن نعيد كتابتها في كل مرة لذا نضع متغيرتين، الأولى نسميها sun وتحوي المسافة بين الأرض والشمس، والثانية moon، وتحوي المسافة بين الأرض و القمر
نجمع بعد الأرض عن الشمس مع بعد الأرض عن القمر،
نطرح بعد الأرض عن القمر من بعد الأرض عن الشمس،
نضرب بعد الأرض عن الشمس مع بعد الأرض عن القمر،
ملاحظة : المسافة بالمتر
الآن نضغط على run ونرى النتيجة:
نلاحظ أن نتيجة العمليات ظهرت، ويمكنك التحقق بالآلة الحاسبة إذا أردت فكلها صحيحة
وقبل أن أنهي الدرس أود أن أعرفكم على نوع جديد من المحتويات وهو boolean
ويختصر بـ bool، وهو نوع من البيانات يعبر عن الصحيح والخاطىء، فهو ينقسم إلى كلمتين فقط True و False، مع أهمية كتابة الحرف الأول كبيرا،
سنتعرف على هذا النوع من القيم أكثر في الدروس القادمة
شكرا جزيلا على متابعتكم، إن كانت لديكم أية أسئلة لا تترددوا في طرحها بالتعليقات وسأكون هنا للإجابة بإذن الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بكم في الدرس الثالث بسلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون
كان من المقرر أن نتطرق إلى التعليقات comments في هذا الدرس، ولكن بما أنه درس خفيف جدا قررت أن أجمع بين التعليقات comments و المتغيرات variables في موضوع واحد، أتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوا
لقد إنتقلت إلى محرر الأكواد pycharm بسبب مشاكل واجهتني في visual studio code، يمكنكم الإستمرار في إستعماله أو إستعمال أي محرر أكواد بشكل طبيعي فالمهم هو السطر البرمجي نفسه وليس الـ IDE، فهي مجرد منصة لكتابة البرنامج
نبدأ أولا بالتعليقات comments
في كثير من الأحيان، على مستوى الشركات، يتم العمل على تطوير البرامج وكتابتها بواسطة فريق كامل، وقد يواجه عضو في الفريق مشكلة أو يريد أن يترك ملاحظة أو حتى أن يشرح ما يقوم بكتابته في البرنامج لتسهيل الفهم على باقي اعضاء الفريق، وبدلا من إخبار باقي الفريق بإرسال رسالة أو أي من الطرق التقليدية فإن لغات البرمجة توفر خاصية التعليقات comments، واستعمالها بسيط جدا، بحيث أننا نضع علامة #، التي تستعمل في الهاشتاغ، والمسماة في اللهجة الجزائرية بـ "دياز"
بعد أن تعلمنا في الدرس السابق دالة الطباعة print، لنطبق التعليقات comments على هذه الدالة function،
مثلا، نحن في فريق الآن، وأود إخبارك بمشكلة ما واجهتها في السطر البرمجي، بكل بساطة سأضع رمز # وأكتب مباشرة بالمشكلة بكلمات قليلة الحروف بليغة المعنى
يمكن الكتابة بكل اللغات، لكن في هذا الدرس سأكتب بالإنجليزية لأن البرمجة مرتبطة بالإنجليزية وتعلم مصطلحات برمجية جديدة بهذه اللغة سيساعدك كثيرا في مسيرتك
لنبدأ على بركة الله
لدينا هنا برنامج بسيط عبر دالة print ويظهر في السطر 2
أما في السطر 1 فلدينا تعليق comment، الآن قد تسأل، كيف نعرف أنه تعليق ؟
بكل بساطة لأنه يبدأ بـ #، وله لون مختلف، الألوان تختلف من محرر لآخر، في الـ pycharm، يظهر عادة باللون الرمادي، يفترض أن يظهر باللون الأخضر في visual studio code
لنعد للدرس، التعليق يقول أن هذه الدالة لا تعمل، وقد تعمدت هذا التعليق لأن هذه الدالة فعلا لا تعمل !!
وسيكون هذا كتدريب على الدرس السابق
بعد الضغط على زر run يظهر التالي :
بكل وضوح يظهر أن هناك خطأ في البرنامج، ويبين مكتشف الأخطاء نوعه، يخبرنا المكتشف الآن أنه لا نستطيع طباعة محتوى int، و str في نفس الوقت بدالة واحدة، إذا لم تفهم معنى int و str، يمكنك الرجوع للدرس السابق وستفهم بإذن الله
إذا نستنتج أنه لا نستطيع دمج نوعين مختلفين من المحتويات في دالة طباعة واحدة بلغة بايثون
الآن كيف نستطيع إصلاح هذا مع الحفاظ على الرقم 5 ؟
بكل بساطة نضع الرقم 5 بين مزدوجتين حتى يتحول من محتوى int إلى محتوى str
لنجرب ونرى النتيجة :
نلاحظ أن البرنامج عمل بشكل طبيعي، يمكننا إزالة التعليق الآن ببساطة عبر حذفه، بما أنه تم حل المشكلة، وهكذا نكون قد أتممنا نقطة التعليقات comments، وبيننا كيف ومتى نستعملها
ننتقل الآن إلى المتغيرات variables،
تخيل المتغيرة variable كصندوق، هذا الصندوق يحمل قيم متعددة ومختلفة الأنواع،
لأبسط لكم حالة من حالات إستعمال المتغيرات ليسهل الفهم
تخيل أن عليك إستعمل جملة طويلة جدا عدة مرات في برنامج ما، بدل كتابة هذه الجملة مرة بعد أخرى يمكنك بكل بساطة وضعها داخل متغيرة إسمها لا يتعدى بضعة حروف وعند الحاجة لإستعمال الجملة الطويلة يمكنك فقط كتابة إسم المتغيرة وستظهر قيمتها والتي هي الجملة الطويلة
لأعطيكم مثالا :
لكتابة المتغيرة علينا وضع إسم شرط أن لا يبدا برقم، أو - أو أي رمز خاص @#^ ... ثم نضع الرمز يساوي =، ونكتب القيمة بشكل عادي
*****
الآن نريد كتابة جملة ترحيبية لثلاث أعضاء دخلوا لمنتدى الحاسوب والأنترنت
ببساطة نكتب التالي
أولا نعطي إسمها للمتغيرة ليكن مثلا Hello
بعدها نضع الرمز =
ثم نكتب الرسالة الترحيبية مع فراغ في نهايتها لكتابة اسماء الأعضاء
الآن بعد أن كتبنا رسالة ترحيبية، ووضعناها داخل متغيرة، وكتبنا هذه المتغيرة مع إسم كل عضو داخل دالة print
لنضغط على run ونرى النتيجة
بعد تشغيل البرنامج نلاحظ ظهور ثلاث رسائل ترحيبية لثلاث أعضاء تتكون من محتوى المتغيرة + إسم العضو
أتمنى أن تكونوا قد فهمتم وظيفة المتغيرة وطريقة كتابتها، في المثال السابق محتوى المتغيرة عبارة عن str
لنطبق مثالا آخر لكن هذه المرة بإستعمال محتوى int
نريد أن نكتب ثلاث دوال، نطبق فيها عمليات على المسافة بين الأرض والشمس والمسافة بين الأرض والقمر، ولأن المسافة كبيرة لا نريد أن نعيد كتابتها في كل مرة لذا نضع متغيرتين، الأولى نسميها sun وتحوي المسافة بين الأرض والشمس، والثانية moon، وتحوي المسافة بين الأرض و القمر
نجمع بعد الأرض عن الشمس مع بعد الأرض عن القمر،
نطرح بعد الأرض عن القمر من بعد الأرض عن الشمس،
نضرب بعد الأرض عن الشمس مع بعد الأرض عن القمر،
ملاحظة : المسافة بالمتر
الآن نضغط على run ونرى النتيجة:
نلاحظ أن نتيجة العمليات ظهرت، ويمكنك التحقق بالآلة الحاسبة إذا أردت فكلها صحيحة
وقبل أن أنهي الدرس أود أن أعرفكم على نوع جديد من المحتويات وهو boolean
ويختصر بـ bool، وهو نوع من البيانات يعبر عن الصحيح والخاطىء، فهو ينقسم إلى كلمتين فقط True و False، مع أهمية كتابة الحرف الأول كبيرا،
سنتعرف على هذا النوع من القيم أكثر في الدروس القادمة
شكرا جزيلا على متابعتكم، إن كانت لديكم أية أسئلة لا تترددوا في طرحها بالتعليقات وسأكون هنا للإجابة بإذن الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته