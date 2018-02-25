مشاركتي في موضوع ( عادة الزواج في ولايتي =تيارت =)

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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#1
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جزر القمر
#1

يا هلا بناس الخير واللمة الزينة
اولا اشكر ليليا على الفضاء التي فتحته للجميع
حتى نتكلم على عادات وتقاليد كل منطقة من ربوع الوطن
بحكم انو كانت عندي تجربة مع ليليا في هاد الموضوع
مشروع زوجوني ههههه :cool:
ماتقولوش هاد الموضوع لازم يحكو عليه غير لبنات هههه
دوك نوريلكم صوالح هوما ومايعرفوهمش :cool::cool:
نبداو المقدمة كيما العادة
سامحوني على دارجتي

للزواج في الجزائر عادات وتقاليد تختلف من منطقة إلى أخرى بجميع مراحل التحضيرات وهذا منذ الخطوبة إلى غاية انتهاء العرس.
لازال الزواج في مجتمعنا جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية في بعض المناطق الجزائرية بحيث تبدأ الأمهات في تحضير جهاز او كيما تقول امهاتنا وجدودنا ( الزهاج) ابنتهم أو ابنهم منذ الصغر وذلك بشراء الحلي و المجوهرات والملابس والافرشة تستغل سواء في المهر أو كهدايا أو ما تسمى المهيبة تقدم في المواسم والأعياد الدينية.

1519574990080.png

عرف سكان مدينتي (تيارت) مراسم و تقاليد خاصة بأعراسهم البعض منهم لا يزال محافظين على البعض منها من قيم وتقاليد بينما الأغلبية التجأ إلى مسايرة العصر ( التقليد الأوروبي سواء في كيفية الاحتفال ونوع الألبسة المرتدية والغناء والرقص ).

سأتطرق في هدا الموضوع على كل المراحل التي يمر بها العرس في مدينة تيارت
درجة درجة بالعقل برك خلوني نبرا ونوريلكم كيفاش العرس يكون
الله الله :love::love:

يتبع ...
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
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#2
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جليلوس

جليلوس

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#3
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yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#5
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من عآلمي
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#5
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

مهم ان نتعرف على عادات
و التقاليد المتنوعة و الخاصة
بكل منطقة هكاك نوجدو بعض نقاط
التشابه و الاختلاف ونقارنو ههه
في المتابعة
.....
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
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#6
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#6
السلام عليكم
واسعد الله أوقاتكم وايامكم وملأها أفراح
عجبتني فكرة الموضوع بزاااف، ياريت كل الأعضاء يتفاعلو معاها
هكا باه نعرفو تقاليد مدن بلادنا الحبيبة ونتعرفو على ثقافات بعضنا البعض
يعطيك الصحة خويا جليل على المشاركة وننتظر بقية الموضوع لأننا متشوقين
لمعرفة تقاليد ميدنة تيارت العظيمة
كي تدير تكملة ديرلي غشارة باه نشوف خاطر نحب هكذا مواضيع
وربي يشفيك أخي ويعافيك
تحياتي

 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#7
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#7
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك اخي الكريم ،فتحت المشوار وإن شاء الله يكمل
في انتظار العادات والتقاليد الخاصة بولاية تيارت ربي يحفظ ناسها وأولاد بلادي كامل آمين
في المتابعة
إحترامي وتقديري
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#9
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#9
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طهور ان شاء الله اخي الكريم، وان شاء الله خير والحمد لله على السلامة
رانا نستناو فيك اخي الكريم، اشفي برك وساهل الحال ان شاء الله
اسفة، الشغالات ومزاج معكر ربي يستر ويسهل ان شاء الله
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#10
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سكيكدة
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#10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وانت عرضتنا للعرس وما كان والو ! جبت ليزانفيثي والديجي ولعشا ماكانش هههههه

أنا نقرا ومركزة باه نوصل لعادات عراسكم نلقاك كاتب يتبع ?

مشكور أخي وفي المتابعة ان شاء الله .
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
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#11
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اللمة
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#11
السلام عليكم اخي جليل
فعلا كان مشروعي انا وانت في مكان ما واليوم نكمل المشوار
انا اعرف عاداتكم طبعا من خلالك ومن خلال اختي خديجة ذكرها الله بكل خير
انتظر كل ما تكتب وما تنقله للأعضاء الكرام لأنني اعرف أن عاداتكم فالزواج رائعة حالها حال الزواج في الشرق ايضا
لهذا من الجيد على الجميل المتابعة للتعرف على عادات بعضنا
شكرا لك
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#12
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#12
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اها مالا انت هو مول حصة زوجوني هعهع

ماذابينا تعرفنا على اعراس ولاية تيارت

ونعرفوا العادات المليحة فيها

في انتظار التكملة
 
آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#13
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: ♥ قلب عسكوري ♥
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#13
السلام عليك
أهلا جليلو عقبال عندك ههه
رانا مناسبين ناس تيارت ههه
حاجة لتعجبني مين يبقو النساء يطبلو ويغنو خاصة الاغاني نتاع معاني
في المتابعة
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#14
إنضم
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جزر القمر
#14
كيما حكيتلكم ووعدتكم بالتفصيل الممل
بون نجو لمرحلة الخطبة يقولوا ناس بكري
" مايتهنى العازب من همو حتى يلقى المرا لي تلمو "
1519804654725.png

ناس تيارت تاع بكري لحرار يقولوا الإبن مالازمش يعرف عروسته
في عادات جدودنا التي لا نزال نحرص عليها إلى حد الآن لا يجوز للإبن المقبل على الزواج اختيار عروسه بنفسه وإنما يقرّر والداه عند بلوغه سن الزواج البحث له عن العروس التي تناسبه، والتي تكون ذات حسب ونسب مشرف، هادي موحال تصرا في وقتنا الحالي ههههه

الوغ العريس التيارتي الحالي كغيره يشوف مسعودة الحظ تاعو لي توالمو يكمل معاها نصف دينو في الحلال ... يشوفها برا ولا يتعرفوا في الفايس ولا قرات معاه في الجامعة المهم عندو الخيطان مع لڨرمية ... مرتو المستقبلية ... يجي سي خونا يحكي لمواليه باش يشوفوهالو ويخطبوها ... يدي بوه ومو وخوه وعمو ولا خالو جدو جداتو المهم ناس تحشم منهم العتبة تاع الدار ... الرجال يتخاطبو والنسا يتهادرو وهاد النهار لمسعود يشوفها سيتاديغ الرؤية الشرعية ... اومبعد يخلو الهدرة للرجال هوما يقررو ... ويعطيهم اهلها مهلة للسؤال عن العريس وهدا أهم ما يتم السؤال عنه هو إن كان العريس لا يعاني من أي عاهة أو مرض فقط، مدين متربي ميسور الحال قادر على تحمل المسؤولية اولا لا ...

بعد مايردولهم القبول يروحو المرة الثانية يملكوها ولا يحطوا عليها الكلمة ويلبسوها خاتم الكلمة

1519804904413.png
ويقولوا فلانة اصبحت ملك فلان ولا خطيبة فلان ويدوا معاهم ''المصروف'' ويقصد به تشكيلة بها ''سكر وقهوة وحنة وقارورة عطر'' تعد هدية لابد أن تقبلها العروس بعد الموافقة وفي المقابل يتم الإتفاق بين الرجال على مهر الفتاة وعلى العموم لا يتعدى سقف 12 مليون سنتيم مرفقة بقرطين وخاتم وسلسلة من ذهب هذه الأخيرة لا تقدم للعروس إلاّ بعد أن تدخل بيتها الزوجي وتسمى ''بالسلسلة المؤخرة''، بعدها تقرأ الفاتحة بحضور الطالب بنية القبول ويتفاهمو على يوم العقد الشرعي بالطالب والعرس نسيت المأكولات والمشروبات الحليب والتمرسيد المائدة والافراح وهادا ڨاطو دا مسمن دا بغرير دي سفة بالرايب شانڨولكم هههههه تقول انا رايح نخطب خلي دوك نحكيلكم على التجهيزات

1519804971636.png

بعد الانتهاء من مراسيم الخطبة، يبدأ أهل العريس في الاستعداد للعرس ولعلّ أول شيء يتم القيام به هو إقدام والدة العريس على رفع قصبة بها علم فوق الدار تقليد لا غنى عنه تعني انا هاد الدار فيها فرح او عرس ههههه هادي ناس بكري كانوا يديروها راني نوريلكم باش تعرفوا عاداتنا لوما دروك خلاص نحاوها مكاش لي يديرها
نحكيلكم شوية على العلام وكيفاه وعلاه يديروه... عند عودة اهل العريس من بيت أهل العروس تقوم والدة العريس بدعوة الأهل والأحباب وتقوم بتحضير طبق ''الدشيشة المفلقة'' التي يعدّ بالدهان تاع العرب يعني دهان البقرة الحلوب والماء ودشيشة القمح، هذه الوجبة التي تعدّ ''فال العلام'' حيث تقدم للمدعوات وكنوع من الفال وتقوم كل واحدة من المدعوات بعقد عقدة بالعلم تضع بداخلها حنة أو سكر أو دراهم ويسمى ''بباروك العلام'' في جو تتعالى فيه الزغاريد والأغاني والرقصات، وأشير إلى أن العلم يعلق يوم الإثنين ليكون تبرك به كون النبي صلى اللّه عليه وسلم ولد يوم الإثنين.
1519805091434.png

ابتدءا من هذه اللحظة إلي غاية يوم الزفاف تسمى فترة الخطوبة تربط العلاقة بين العائلتين وتتبادل العائلتين الزيارات وتقدم هدايا إلي الخطيبة في المواسم والأعياد الدينية ويسمى هذا "المهيبة" (عيد الفطر- عيد الأضحى- محرم-عاشوراء –المولد النبوي الشريف).
يتبع ...
 
fatima_zohra

fatima_zohra

:: عضو منتسِب ::
#15
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#15
موضوع شباب يعطيك الصحة :love:
انا من معسكر و عاداتنا لا تختلف عن عاداتكم بزاف مثل العلام الابيض حنا ما نديروهش ههههه
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#16
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جزر القمر
#16
قبل ما يوجدو رواحهم لازم يديرو العقد المدني لتوثيق الزواج رسميا بين العريسين وبحضور الشاهدين وخروجهما بالليفري الازرق اااه عفوا الدفتر العائلي هههه ربي يهني سعيد بسعيدة
1519807204117.png

هايوا يبدى مراطون التجهيزات
نبداو بالعريس
من شومبرا كوشي وفراش و اليكتروميناجي هادا يلا بغا دارو وحدو صبيغة لبسة جديدة المهم قاع هاديك الجياحة لي كانت عندو تولي شطارة قبل ليلة العمر ... يوجد مولاي السلطان روحو نفسيا ومعنويا وماديا اكدولي عليها ... العرس يفوت والكريدي يبور


نروحو لعروستنا المكشوفة تلقاها تجري من حانوت لحانوت كل يوم تشري حاجة وتبدل حاجة ديفوا صاحب المحل يكره منهااا من كثرة مايشوفها كل يوم
خخخخ سقسيتلكم اللبسة هوما قالولي انا خاطيني ...
كاين البلوزة والقفطان والقسنطينية والخليجية الهندية الكاراكو والشدة التلمسانية
ومستلزماتها وكلش راح تديه لبيت زوجها

1519807481708.png

كما يقوم اهلها باختيار يوم مناسب اسمه يوم الحنة او العقود ( العقد بالطالب أي العقد الشرعي )
يقوم اهل العريس بشراء لوازم الحنة من اكل ومشروبات ومعهم كبشين ويقدم مبلغ مالي لاهل العروسة وما يسمى ب دراهم الزغاريت ههههه

حيث يقومون بدعوة الاهل و الاحباب لحضوره و يجو اهل العريس هاداك النهار جيبوا معهم ما يعرف بالطبق و يكون فيه لباس تقليدي للعروسة و خاتم وهدايا اخرى، يقام في هذا اليوم احتفال كبير و رقص و غناء و كل الحاضرين يقدمون هدايا لعروسهم
1519808045822.png
او النصيفة هي عادة متداولة في الوسط الجزائري وهي مساهمة مالية تقدم كهدية لام العروسة وفي بعض العائلات تقدم أثناء التصديرة أو الحنة حين يوضع على ركبتي العروسة أو بجانب رجليها إناء من الفضة أو طبق من الحلفاء و مغطى بمنديل مطرز فتتقدم أم العروسة وفي يديها حلي من الذهب قد يكون سوار أو عقد مثل خيط الروح يقدم إلى العروسة يقدم إلى العروسة كهدية زواج و تقوم إحدى النساء المدعوات بالإعلان عن الهدية بصوت مرتفع او مايعرف بالتبراح ثم تقمن كل واحدة من المدعوات بإهداء قيمة مالية تضعها في الطبق وتتلفظ إحداهن بصوت عالي عن القيمة المالية المقدمة نفس العملية تعاد في بيت الزوج تظهر العروسة في أحلى الألبسة التي أعدتها خصيصا لهذا اليوم على مرأى جميع المدعوات مثل الكاراكو و هو مطرز بالخيط المذهب بتقني الفتلة أو المجبود وكذا لباس تقليدي يسمى الشدة وتزين بالحلي و المجوهرات و تسريحة الشعر واستعمال الحر والماشطة هي المكلفة بذلك تسمى هذه بالتصديرة .... ثم يأتي موعد الحناء تجلس العروسة على وسادة مطرزة وافرشه خاصة بهذه القعدة في الوسط و باتجاه القبلة ويكون رأس العروسة مغطى بشال خصص لهذا اليوم السعيد رمز الاحتشام وتشعل شمعتين تأخذهما صبيتين وتقفان بجانب العروسة ثم تقوم احدى كبارات اهل العريس بوضع الحناء في يد العروس حيث توضع فيها خاتم من ذهب تضعها فيما بعد وشربها الحليب وتعطي الباقي منه لبعض العازبات حتى تجرهم معاها هههههه
1519807272398.png
و ترتدي العروسة مع الكراكو حلي يسمى خيط الروح ومحرمة الفتلة يكون الاحتفال بالأغاني والزغاريد على أنغام الدربوكة او مايعرف بالمداحات لي في كلامهم العبرة والقدوة تتخلل الحفل تقديم طبق الكسكسي بلحم الخروف والمرقة الحمراء هههه وسلطة الحار فيها وهناك بعض العائلات من تقوم بحفلة الحنة او العقود بالطواجين أي طبق الزيتون او الجلبان والشوربة او الحريرة وطاجين الحلو وتقدم مع القهوى ولاتاي بعض الحلويات التقليدية مثل التشاراك و المقروط و البقلاوة والمشروبات بمختلف انواعها


يرجع اهل العريس الى البيت في جو بهيج
1519808193787.png
وكلهم فرح وسرور بعروس ابنهم للاحتفال في بيت الزوج " حنة العريس في الليل "

يتبع ...

 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#17
إنضم
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جزر القمر
#17
عادة مايكون العقود او الحنة بيومين او ثلاثة على الاكثر من يوم الزفاف
حيث تقام مراسيم احتفالية في بيت الزوج وهناك تحضيرات خاصة لهذه المناسبة السعيدة حيث يقيم العريس حفلة توديع العزوبية مع اصدقائه ورفقائه او ما يعرف ب '' العامّة '' يدعوهم جميعا ليفرح معهم قبل ليلة العمر يرقصون ويزهاو على انغام الدي جي والقصبة والقلوز و القرقابو الفرقة الشعبية التي لا يخلو عرس من اعراسنا منها فهي ترافق العريس حتى يوم الفرح الاكبر
1519809438673.png
يذهب العريس إلى الحمام والحلاق رفقة اعز أصدقائه و يكون للعريس حق في الحناء بالشموع الزغاريد و التقدام
ويأتي ممتطيا الخيل ومرتديا البرنوس
1519810065804.png
في اليوم الثاني، يتوجه أقارب الزوج لأخذ العروسة في موكب جميل بزغاريد و النسوة وأغاني تحت أنغام الدربوكة والقرقابو
1519809352146.png
و تغادر العروسة بيت أبيها تحت أيدي أبيها او بالعامية تحت جناح أبيها وهذا يرمز إلى أنها تزوجت بموافقة و رضا والدها وتحت حمايته وإذا حدث مشكل يكون الأب بجانبها مكسرة حبة البيض تحت رجلها ههههه
1519809402276.png
ترتدي العروسة حين خروجها من البيت الحايك المرمّى وهو من تقاليدنا والبعض منهن يفضلن البرنوس تحمل العروسة ليكون لباس ستر ولا احد يرى ملامحها الا زوجها .

1519809476816.png
تستقبل العروسة من طرف أم الزوج على عتبة الباب تقدم لها الحليب والتمر حيث تعيد العروسة لبس ألبستها أمام رؤية المدعوات في جو احتفالي كبير الزغاريد والغناء وتتكفل اثنان أو ثلاثة بتعلاق الشورة وفي تقاليد البعض تتم هذه العملية ثلاثة أيام قبل العرس .

بعد العشاء لجميع المدعوين والمدعوات والمتمثل في الكسكسى يحتفل الرجال هم كذلك حيث تحت الاغاني الشعبية والعصرية الحديثة هههه واه اضربااااا هههههههه اقلب احااي ههههه

في اليوم الموالي للعرس تفطر والدة العروسة مع ابنتها و النساء اللاتي ياتين معها مما يتم اعداده من طواجين كطاجين الزيتون و طاجين الحلو...الى جانب المشوي او الكبد واحشاء الغنم الذي يعد خصيصا لافطار العروسة.

بعد الافطار تاتي مرحلة التحزيمة و يقوم بتحزيم العروسة عازب في البيتويكون اصغر واحد فيهم ،و تكون العروسة مرتدية بلوزة تيارتية بيضاء و يتم وضع ما احضرته العروس من حلويات و غيرها على طاولة بعد ان يتم تحزيمها تتجول العروسة بين النسوة الحاضرات وتوزع عليهن هاته الحلويات ،كما انها تحضر معها هدايا لاهل زوجها.

بعد هذا يتم ادخالها الى المطبخ،حيث تكلف باعداد قهوة للحاضرين (اختبار اولي لها هههه)واخر شيئ هو توديع الام لابنتها ،حيث يقدم لوالدة العروسة و النسوة التي حضرن معها وحتى اطفالهم هدايا و مبالغ مالية و تسمى هاته الاموال ب الضيفة و من خلالها يتم توديع اهل العروسة.

وندعو للعريسين بالهنا وراحة البال والطيب بيناتهم وربي يرزقهم الذرية الصالحة .... اسمحولي يلا كاش مانسيت ولا راني ندير رد وحدو ونخبركم ... دوك نرد عليكم واحد واحد .... خلاص عرستو كليتو شربتو شبعتو شمرو على يديكم ورفدوهم وادعولي .... يشافيني ويعافيني ويرزقني بنت الحلال لي تحمل هبالي ههههه ايا جماعة نوكل عليكم ربي وتنساوني ههههه نضحك برك ياااو ....

اتمنى في الاخير انني اعطيتكم و لو لمحة عن عادات وتقاليد ولايتي و اتمنى ان يعجبكم الموضوع.

و ان شاء الله نفرحو كامل بالاعضاء الموجودين معانا لي مزال ماتزوجوش.

كان معكم في الإعداد والتقديم : جليلوس
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#18
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جليلوس

جليلوس

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#19
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#19
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
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#20
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أنثى
#20
اهلا جليل
كملت قريت روعة روعة فيها بزاف من أمورنا وعاداتنا العلام ذاك اول مرة نسمع بيها
الحنة وغيرو كيما إحنا والتحزيمة ثاني
واو والله كي نقرا نفرح نشوفو عادات بلادنا شعال شابة
الله يهني كل مرا وراجل وكل مقبلين على الزواج الله يهنيكم والعاقبة ليك ونجي لخويا ونفرحلو فرحة كبيرة
شكرا لك
 
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