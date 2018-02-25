مشاركتي في موضوع ( عادة الزواج في ولايتي =تيارت =)



يا هلا بناس الخير واللمة الزينة يا هلا بناس الخير واللمة الزينة

اولا اشكر ليليا على الفضاء التي فتحته للجميع

حتى نتكلم على عادات وتقاليد كل منطقة من ربوع الوطن

بحكم انو كانت عندي تجربة مع ليليا في هاد الموضوع

مشروع

زوجوني

ههههه

ماتقولوش هاد الموضوع لازم يحكو عليه غير لبنات هههه

دوك نوريلكم صوالح هوما ومايعرفوهمش

نبداو المقدمة كيما العادة

سامحوني على دارجتي



للزواج في الجزائر عادات وتقاليد تختلف من منطقة إلى أخرى بجميع مراحل التحضيرات وهذا منذ الخطوبة إلى غاية انتهاء العرس.

لازال الزواج في مجتمعنا جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية في بعض المناطق الجزائرية بحيث تبدأ الأمهات في تحضير جهاز او كيما تقول امهاتنا وجدودنا ( الزهاج) ابنتهم أو ابنهم منذ الصغر وذلك بشراء الحلي و المجوهرات والملابس والافرشة تستغل سواء في المهر أو كهدايا أو ما تسمى المهيبة تقدم في المواسم والأعياد الدينية.

عرف سكان مدينتي (تيارت) مراسم و تقاليد خاصة بأعراسهم البعض منهم لا يزال محافظين على البعض منها من قيم وتقاليد بينما الأغلبية التجأ إلى مسايرة العصر ( التقليد الأوروبي سواء في كيفية الاحتفال ونوع الألبسة المرتدية والغناء والرقص ).



سأتطرق في هدا الموضوع على كل المراحل التي يمر بها العرس في مدينة تيارت

درجة درجة بالعقل برك خلوني نبرا ونوريلكم كيفاش العرس يكون