قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

أمــ وليــد الجزائرية
:: عضو متألق ::
أحباب اللمة
بسم الله الرحمان الرحيم
أحبابي أعضاء منتدانا الغالي
هنا نتلاقاو من جديد هذي المرة مع أخر موضوع للمسابقة مميزون
إن شاء الله يعجبكم كــــامل
المقدمة :
حنا اللمويين بعد متعلقنا ببعضياتنا
هنا في هذا العالم الافتراضي
رجعنا نحسو بوحد الشعور مشترك
والي هو الإنسجام العائلي
وإن شاء الله رح نبقاو ديما عائلة وحد.
كيفاش بدات لحكاية ؟
عمي أبـFARIDـوفيصل ربي يطولنا في عمرو
كان يدور في اللمة حتى جاتو رسالة :s
من وحد العضوة
نخليها في سر ربي وخلاص
:-r:-r
نونونو مكاش اسرار رح نحكيلكم كلش
كانت serinee بنت عمو Fethi.dz
تخايلو واش قالتلو ؟؟
رهي بنتك رنيم الصمت تدور مع خويا لكبير stsmat
و نتوما لاخبر هذا واش حبيتو يصرا في اللمة ؟
هي serinee متقابضة مع خوها ديما يتشاحنو
قالتلو صوتلي في موضوعي كي ماحبش راحت اشكات بيه.
عمي أبـFARIDـوفيصل محبش يصدق وجرى يقرعج على الرسائل ديالهم:-o
كارثة هذا كامل و انا راقد :-o
رح و قلبو يغلي لعند عمي Fethi.dz و يقولو واش هذا الي دارو وليدك
و وين في اللمة ؟؟؟
حبو يطيحو باللمة بعد هذي الفترة تاع لعمر كامل ؟؟
عمي Fethi.dz كان يدور في قسم اليوتيوب
كان غايس مع واش قالو في لجرنان و هو ولا خبر في واش قالو في اللمة
حدث نقاش حاد بيناتهم حتى جا عمو ابوندى قاللهم الحل انو نزوجوهم وخلاص
عمي Fethi.dz في الاول ماحبش
كي خمم مليح قال أبـFARIDـوفيصل راه عزيز عليا علاه حتى ماناسبوش
راح عند الحاجة حكيك
و حكالها واش كاين
قالتلو الحاجة انا ديما تخلوني اخر من يعلم
و محبتش تفهم انو اكل هذا وين عرفو
قالتلهم ديرو واش حبيتو منحضرش العرس
عمي أبـFARIDـوفيصل راح لبنتو قاللها علاه خبيتي علينا كنت تقولي لامك روز
حبيتي تبهدلي بيا أنا أمين اللمة حرام عليك أبنتي
العرس رح يكون الشهر الجاي مفيهاش نزيدو نطولو كثر يسمعو بينا الاعضاء
يولي عار علينا
ومن جيهة اخرى عمي Fethi.dz تقلق من الحجة امو
و خرج راح لقسم فرغ واش كاين في قلبك
حاب يدير موضوع بصح تفكر انو هو المدير كيفاه رح يحكي امور مثل هذي
في طريقو تلاقا بالاخ يونس صحبو الي يحكيلو كلش
قعد يفرغلو قلبو
الاخ يونس الصديق فرح قالو والله توحشنا لعراس و مكانش كما أبـFARIDـوفيصل تناسبو
خلي كلش عليا انا نتهلالك في العرس:-h
( الاخ يونس هواوي مدولو لعراس خلوه )
:d
فجأة زاد تسرب لخبر لخالتي hadda0425 الي هي خالت رنيم الصمت
و فرحت بزاف ببنت ختها و جات تجري لدارهم
كيفاه عرفت الله اعلم ؟؟ لالاعلبالي وقلتلك منخبي عليكم والو
قالتلها °Nina Dz° صحبتها الانتيم رنيم الصمت
المهم كلش كان بالزرب و رنيم الصمت ماوجدت والو في التروسو ديالها
مزية خالتها معروفة شاطرة في هذو لحوايج
و عندها معارف بزاف في قسم المرأة
قالتها خليها عليا انا نتهلا فيك
خالتي hadda0425 راحت لعند الخياطة ساندريلا زماني قالتلها اتهلايلي في بنت أختي
ساندريلا زماني رحت للقسم ديالها مباشرتا وقالتلها على العين وراس
شراتلها كل الي يلزم شوفو معايا التروسو
و في طريقها تلاقات بلحفافة றĭṩṤ❤Ṡoşσ قالتلها ولا تمشطيلها لرنيم رهو عرسها الشهر الجاي
و رح تتزوج مع وليد عمو Fethi.dz رهو المدير ملازمش نخيبوه
றĭṩṤ❤Ṡoşσ قالتلها رني واجدة ولا حابة حتى نصورلها العرس ديالها و نديرلها فيديو نحطو في القسم ديالي
هك يزيد يطلع كثر والله فكرة مليحة .
فاتت سمانة و خرجت خالتي روز و خالتي hadda0425 يعرضو
مخلاو حتى قسم مدخلوهش الكل راه معروض
كي وصلو لقسم الطبخ
رحو لعند طاطا nada242008
وقالولها ولا رح تطيبيلنا في عرس بنتنا
مزال مكملتش هدرتها ردت عليهم قالتلهم عذروني عذروني سبقتني الحاجة حكيك
و طلبت نطيب في دار عمي Fethi.dz
الحاجة حكيك ولات راندات يعني تقبلت الواقع بعد ماقالت منحضرش العرس
حست انو من واجبها تتهلا في لحفيد ديالها stsmat
و راحت سبقت عند طاطا nada242008
خالتي حدة hadda0425 عادي كاينة حاملـة المسك نروحلها درك و نعرضها انا
ونشوفوالي رح تتهلا كثر في طيابها ( زعمة تغزل فيها )
هك كانت الاجواء من العائلتين
كل واحد منين يجري وحد يوجد واحد يعرض واخر يقضي
و ليوم جا لعرس الي مكان حتى واحد يتخيل انو راح يكون في شهر
قبل مايروح خونا يونس الصديق عند الشيخ الجامع ابو ليث و يجابو باه يقوم بلواجب و يقرا الفاتحة عليهم
راح ادا لعريس و لجماعة للقسم العام
وين لقاو عمي العمدة المستشار
يستناهم باه يديرو العقد
و كي رجعو راحو لقسم لشريعة و تمت ثماك الفاتحة
توجهو كامل للصال الي كانت في قسم الترحيب و التهاني
في لصال لقينا الدنيا شاعلة الله ابارك اكل قايم بالواجب
إسراء بنت الجزائر قاعدة تبكي تهلاو بلعروسة ختها و نساوها هي
مكان عندها حتى حاجة تلبسها
مزية لحقت إحساس قلم و جابتلها حوايج من عندها
إحساس قلم و إسراء بنت الجزائرصديقتين من الطفولة
عمت الفرحة و بدا لعرس
طاطا hadda0425 راحت تشوف ولا الطابلات واجدات باه يبداو يوكلو ضيوفهم ولقات كلش متحوف شوفو معايا
بعد شويا زات لحقت حاملـة المسك الي كانت موجدة احلى الاطباق مع جماعة الكوزينة
شوفو معايا
وهذو لي قاتوو :
مع لعشية بداو يوجدو باه يحنو لعروستنا
كانت زعمة الحنة على عمتها طاطا ام منصف
مي الحاجة حكيك كان محنتش لعروستها معرفناش واش يصرى
....
و بعدها دخل لعريس و جا باه يخرج لعروسة
محكيتلكمش واش دار هو ثانيك قريب نسيت:-r
قعد في قسم أدم يومين وهو يحوس على الكوستيم الي يناسبو
هبل صاحبو ! ≈[سِـِيـِـِف اڷِعَ‘ـِشِـِق]≈!
حتى راح عند الاخ Ahmed Algeriano وطلب يصمملو واحد سبيسيال
كي جا داخل قالو عمي أبـFARIDـوفيصل وين وين راك زادم
غير باباها الي يخرجها
فوتها على قسم واش راك تهدر باه يهدر معاها قبل ماتخرج
قاللها يابنتي هاي وصايتي ليك
" وفي هذاك الوقت عمي ابوندى
كان يعس في Ma$Ter صاحب لعريس عارف لكان يدخل للقسم ويشوف عمي أبـFARIDـوفيصل يجري يباركلو
يموت على التسلام :d "
بنيتي نمدلك تدي معاك قسم فرغ واش كاين في قلبك و تتهلاي فيه
مكانش كما هذا القسم رح تدي حسانات في حسانات
برك عرفي كيفاه تنصحي الناس و تحوسي كيفاه تساعديهم قد ماتقدري.
لعروسة جاها لبكى بعدها سكتها باباها قاللها و الدموع علاه ياك إنت الي حبيتيه مش بالسيف
خرجها بعدها و هك راحت لبيت راجلها
هنا كي دارو الخاتم:
و هذي لطارت ديالهم
و هذو لعشا الي وجداتو طاطا nada242008و صحاباتها الطبخات :
و الحلويات ثانيك
و هك تم العرس و كلش فات بخير
و تزوجو رنيم الصمت مع stsmat و عاشو بين قسم فرغ واش كاين في قلبك
و بعض الاقسام المختلفة في اللمة
و بعد مافات 8 أشهر
شفنا حاجة انورمال في المنتدى
رنيم الصمت ولات تدور بزاف في قسم الصحة
و رجعت صديقة مع ЯǾᵯẫḭṧşẰو ЯέКîά Яồมkà
في بالكم واش هذا السر لجديد
يادرى واش تخبي علينا
واش سر صداقتها لجديدة هذي؟؟؟؟
أنتهى
ملاحظة :نتمناو لثنائي الرائع النجاح
في حياتهم الحقيقة
في حياتهم الحقيقة
آخر تعديل بواسطة المشرف: