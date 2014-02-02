قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

أ

أمــ وليــد الجزائرية

:: عضو متألق ::
أحباب اللمة
إنضم
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بسم الله الرحمان الرحيم






أحبابي أعضاء منتدانا الغالي


هنا نتلاقاو من جديد هذي المرة مع أخر موضوع للمسابقة مميزون

إن شاء الله يعجبكم كــــامل;)



المقدمة :
حنا اللمويين بعد متعلقنا ببعضياتنا

هنا في هذا العالم الافتراضي
رجعنا نحسو بوحد الشعور مشترك

والي هو الإنسجام العائلي

وإن شاء الله رح نبقاو ديما عائلة وحد.




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كيفاش بدات لحكاية ؟




عمي أبـFARIDـوفيصل ربي يطولنا في عمرو

كان يدور في اللمة حتى جاتو رسالة :s

من وحد العضوة

نخليها في سر ربي وخلاص

:-r:-r
نونونو مكاش اسرار رح نحكيلكم كلش

كانت serinee بنت عمو Fethi.dz
تخايلو واش قالتلو ؟؟

رهي بنتك رنيم الصمت تدور مع خويا لكبير stsmat

و نتوما لاخبر هذا واش حبيتو يصرا في اللمة ؟

هي serinee متقابضة مع خوها ديما يتشاحنو
قالتلو صوتلي في موضوعي كي ماحبش راحت اشكات بيه.



عمي أبـFARIDـوفيصل محبش يصدق وجرى يقرعج على الرسائل ديالهم:-o

كارثة هذا كامل و انا راقد :-o:mad:

رح و قلبو يغلي لعند عمي Fethi.dz و يقولو واش هذا الي دارو وليدك:mad:
و وين في اللمة ؟؟؟

حبو يطيحو باللمة بعد هذي الفترة تاع لعمر كامل ؟؟

عمي Fethi.dz كان يدور في قسم اليوتيوب

كان غايس مع واش قالو في لجرنان و هو ولا خبر في واش قالو في اللمة

حدث نقاش حاد بيناتهم حتى جا عمو ابوندى قاللهم الحل انو نزوجوهم وخلاص

عمي Fethi.dz في الاول ماحبش

كي خمم مليح قال أبـFARIDـوفيصل راه عزيز عليا علاه حتى ماناسبوش

راح عند الحاجة حكيك

و حكالها واش كاين

قالتلو الحاجة انا ديما تخلوني اخر من يعلم

و محبتش تفهم انو اكل هذا وين عرفو

قالتلهم ديرو واش حبيتو منحضرش العرس:mad:

عمي أبـFARIDـوفيصل راح لبنتو قاللها علاه خبيتي علينا كنت تقولي لامك روز

حبيتي تبهدلي بيا أنا أمين اللمة حرام عليك أبنتي

العرس رح يكون الشهر الجاي مفيهاش نزيدو نطولو كثر يسمعو بينا الاعضاء

يولي عار علينا

ومن جيهة اخرى عمي Fethi.dz تقلق من الحجة امو

و خرج راح لقسم فرغ واش كاين في قلبك

حاب يدير موضوع بصح تفكر انو هو المدير كيفاه رح يحكي امور مثل هذي

في طريقو تلاقا بالاخ يونس صحبو الي يحكيلو كلش

قعد يفرغلو قلبو

الاخ يونس الصديق فرح قالو والله توحشنا لعراس و مكانش كما أبـFARIDـوفيصل تناسبو

خلي كلش عليا انا نتهلالك في العرس:-h


( الاخ يونس هواوي مدولو لعراس خلوه )

:d

فجأة زاد تسرب لخبر لخالتي hadda0425 الي هي خالت رنيم الصمت

و فرحت بزاف ببنت ختها و جات تجري لدارهم

كيفاه عرفت الله اعلم ؟؟ لالاعلبالي وقلتلك منخبي عليكم والو
قالتلها °Nina Dz° صحبتها الانتيم رنيم الصمت



المهم كلش كان بالزرب و رنيم الصمت ماوجدت والو في التروسو ديالها

مزية خالتها معروفة شاطرة في هذو لحوايج

و عندها معارف بزاف في قسم المرأة

قالتها خليها عليا انا نتهلا فيك

خالتي hadda0425 راحت لعند الخياطة ساندريلا زماني قالتلها اتهلايلي في بنت أختي

ساندريلا زماني رحت للقسم ديالها مباشرتا وقالتلها على العين وراس
شراتلها كل الي يلزم شوفو معايا التروسو




ht0Hr.gif

90ff.jpg

hbux.jpg



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و في طريقها تلاقات بلحفافة றĭṩṤ❤Ṡoşσ قالتلها ولا تمشطيلها لرنيم رهو عرسها الشهر الجاي

و رح تتزوج مع وليد عمو Fethi.dz رهو المدير ملازمش نخيبوه

றĭṩṤ❤Ṡoşσ قالتلها رني واجدة ولا حابة حتى نصورلها العرس ديالها و نديرلها فيديو نحطو في القسم ديالي

هك يزيد يطلع كثر والله فكرة مليحة .

فاتت سمانة و خرجت خالتي ‏ روز و خالتي hadda0425 يعرضو

مخلاو حتى قسم مدخلوهش الكل راه معروض

كي وصلو لقسم الطبخ

رحو لعند طاطا nada242008

وقالولها ولا رح تطيبيلنا في عرس بنتنا

مزال مكملتش هدرتها ردت عليهم قالتلهم عذروني عذروني سبقتني الحاجة حكيك

و طلبت نطيب في دار عمي Fethi.dz

الحاجة حكيك ولات راندات يعني تقبلت الواقع بعد ماقالت منحضرش العرس

حست انو من واجبها تتهلا في لحفيد ديالها stsmat

و راحت سبقت عند طاطا nada242008

خالتي حدة hadda0425 عادي كاينة حاملـة المسك نروحلها درك و نعرضها انا

ونشوفوالي رح تتهلا كثر في طيابها ( زعمة تغزل فيها )

هك كانت الاجواء من العائلتين

كل واحد منين يجري وحد يوجد واحد يعرض واخر يقضي

و ليوم جا لعرس الي مكان حتى واحد يتخيل انو راح يكون في شهر

قبل مايروح خونا يونس الصديق عند الشيخ الجامع ابو ليث و يجابو باه يقوم بلواجب و يقرا الفاتحة عليهم

راح ادا لعريس و لجماعة للقسم العام


وين لقاو عمي العمدة المستشار

يستناهم باه يديرو العقد

و كي رجعو راحو لقسم لشريعة و تمت ثماك الفاتحة

توجهو كامل للصال الي كانت في قسم الترحيب و التهاني

في لصال لقينا الدنيا شاعلة الله ابارك اكل قايم بالواجب

إسراء بنت الجزائر قاعدة تبكي تهلاو بلعروسة ختها و نساوها هي

مكان عندها حتى حاجة تلبسها

مزية لحقت إحساس قلم و جابتلها حوايج من عندها

إحساس قلم و إسراء بنت الجزائرصديقتين من الطفولة

عمت الفرحة و بدا لعرس

طاطا hadda0425 راحت تشوف ولا الطابلات واجدات باه يبداو يوكلو ضيوفهم ولقات كلش متحوف شوفو معايا






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بعد شويا زات لحقت حاملـة المسك الي كانت موجدة احلى الاطباق مع جماعة الكوزينة

شوفو معايا

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13873729061.jpg




وهذو لي قاتوو :
images


attachment.47673d1391351566t





مع لعشية بداو يوجدو باه يحنو لعروستنا



كانت زعمة الحنة على عمتها طاطا ام منصف

مي الحاجة حكيك كان محنتش لعروستها معرفناش واش يصرى

....

و بعدها دخل لعريس و جا باه يخرج لعروسة
محكيتلكمش واش دار هو ثانيك قريب نسيت:-r

قعد في قسم أدم يومين وهو يحوس على الكوستيم الي يناسبو
هبل صاحبو ! ≈[سِـِيـِـِف اڷِعَ‘ـِشِـِق]≈!
حتى راح عند الاخ Ahmed Algeriano وطلب يصمملو واحد سبيسيال



كي جا داخل قالو عمي أبـFARIDـوفيصل وين وين راك زادم

غير باباها الي يخرجها

فوتها على قسم واش راك تهدر باه يهدر معاها قبل ماتخرج

قاللها يابنتي هاي وصايتي ليك
" وفي هذاك الوقت عمي ابوندى


كان يعس في Ma$Ter صاحب لعريس عارف لكان يدخل للقسم ويشوف عمي أبـFARIDـوفيصل يجري يباركلو

يموت على التسلام :d "

بنيتي نمدلك تدي معاك قسم فرغ واش كاين في قلبك و تتهلاي فيه

مكانش كما هذا القسم رح تدي حسانات في حسانات

برك عرفي كيفاه تنصحي الناس و تحوسي كيفاه تساعديهم قد ماتقدري.



لعروسة جاها لبكى بعدها سكتها باباها قاللها و الدموع علاه ياك إنت الي حبيتيه مش بالسيف

خرجها بعدها و هك راحت لبيت راجلها



هنا كي دارو الخاتم:



O3AbN.jpg




و هذي لطارت ديالهم


1521499_309000255898341_1689102902_n.jpg




و هذو لعشا الي وجداتو طاطا nada242008و صحاباتها الطبخات :

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و الحلويات ثانيك
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u3nmj.jpg



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و هك تم العرس و كلش فات بخير




و تزوجو رنيم الصمت مع stsmat و عاشو بين قسم فرغ واش كاين في قلبك

و بعض الاقسام المختلفة في اللمة

و بعد مافات 8 أشهر

شفنا حاجة انورمال في المنتدى

رنيم الصمت ولات تدور بزاف في قسم الصحة

و رجعت صديقة مع ЯǾᵯẫḭṧşẰو ЯέКîά Яồมkà

في بالكم واش هذا السر لجديد

يادرى واش تخبي علينا

واش سر صداقتها لجديدة هذي؟؟؟؟




أنتهى
ملاحظة :نتمناو لثنائي الرائع النجاح
في حياتهم الحقيقة



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آخر تعديل بواسطة المشرف:
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟

ربما الأعضاء مايعرفوش انو فعلا رنيم الصمت و stsmat
هم أزواج فعلا تزوجو من سنة تقريبا..

ربي يتمم على خير لبنتي رنيم ههه

يعطيك الصحة فلة موفقة ان شاءلله
 
آخر تعديل:
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟

هههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

شحال ما طابيت م ههههههههههههه مشي قد الي ضحكت فالواقع

هههههههههههههههههه تنسيق وتسلسل احداااث يعطيييك الصحة فور وابداع وخيااال واسع

هههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههه

لكان درتيه الموضوع الفكاهي كنت تنجحي ماعرفتيش تختاري ياطفلة


يعطيييك الصحة فوووووووووور
 
آخر تعديل:
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

لك الشكر الجزيل ............... على الفكرة والابداع.:regards01:

موضوع متعوب عليه كثيرا ............

اقدر لك هدا الجهد المبذول .......:up:

وشكر خاص وامتنان على وجودي اسمي ضمن شخصيات العرس ..:-r

وتمنيت لو كات العرس يخصني ...:$

دامت سلامتك من العين .. واللسان ...;)
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

يكثر خير المسابقة لي فتحتلك الشهية

لمثل هذي المواضيع التي لم اجد العبارات المناسبة لوصفها

ربي يعطيك ما تتمني
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

ههههههههههههههههههههههههههههه

هو عرس وزفه وهيصه بس سجلي عندك واحد اطرش فيها !

موفقه بعون الله ...
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

ههههههههههههههههه

لكان شهر العسل خليتيهم يسااافرو في قسم السياحة

وتبقالهم غير شويا ويدخلو للقفص الي هو ركن المشرفين هههههههههه

فعلا خيالك وااااسع
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

عرس اهبل والله عجبني واندمجة انتاع الصح في العرس ونخبل في روحي لابسة الكوكتال وقاعدة مع لبنات
يعطيك الصحة فلة ربي اوفقك ان شاء الله
مي قوليلي تزوج انتاع الصح ولا انتي الي زوجتيهم
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

وعليكم السلام


والله كعبة وحدة ياطفلة انتي ههههههه
درتيلنا عرس صح هههههه
بواحد الأحداث هك تاع مخرجة ياااااو
موضوع قنبلة جاني افضل موضوع قريتو في واش راك تهدر منلي دخل 2014


مبروك للعرسان
لي هوما عرسان حقيقيين في اللمة



(تبا لكي وانا خياطة شاطرة هههه ديتيني للحاجة لي جامي عرفتلها )


بالتوفيق في المسابقة​
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

من وين كل هاذ ابداع
عجبتني لي ستوار بزاف
بالتوفيق ليك
وليهم في حياتهم
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

راهي جاوبتني ساندي ربي يحفظها وربي اهني العرسان ويرزقهم الذرية الصالحة​
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))



السلام عليكم

خسارة عليكم درتيو عرس ومعرضتيونيش

هههههههههههه

موضوعك يهبل راني ميتة مالضحك
تبا مين راك تجيبي فالافكار
حيرتيني يا جدك

موفقة اختي
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟

قال روز:
مش عارفة علاه جايبينها ورا ماستر بالذات كي نتي كي سوسو ! ربي يعينك خيي حكيم
ربي يتمم على خير

يعطيك الصحة فلة موفقة ان شاءلله
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هو سمعت من الاعضاء انو يحب يكثر الجامات

قلت نديرلو حاجة تشبه :d

تبالي مركزتيش مليح كنتي شفتي روحك انت ثانيك ;)
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟

قال றĭṩṤ❤Ṡoşσ:
هههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

شحال ما طابيت م ههههههههههههه مشي قد الي ضحكت فالواقع

هههههههههههههههههه تنسيق وتسلسل احداااث يعطيييك الصحة فور وابداع وخيااال واسع

هههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههه

لكان درتيه الموضوع الفكاهي كنت تنجحي ماعرفتيش تختاري ياطفلة


يعطيييك الصحة فوووووووووور
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لا ركي غالطة ره مش فكاهي برك دخلتو الفكاهة بصح ماوراه شيء ثاني

و معنى اخر نظن انو مغلطتش في القسم ديالو ;)
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

قال العمدة المستشار:
لك الشكر الجزيل ............... على الفكرة والابداع.:regards01:

موضوع متعوب عليه كثيرا ............

اقدر لك هدا الجهد المبذول .......:up:

وشكر خاص وامتنان على وجودي اسمي ضمن شخصيات العرس ..:-r

وتمنيت لو كات العرس يخصني ...:$

دامت سلامتك من العين .. واللسان ...;)
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مدام هناك اعضاء مثلكم ليس هناك شيء متعب
فقط نامل ان نكون قد المسابقة
المرة الجاية نخمم بلاك نلقاك عروسة
ليكن في علمك هذو ثنائي متزوجين صح
هذا الي خلاني نقول انو اللهة صح رهي عائلة وحدة
الحمد لله
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

قال !≈[سِـِيـِـِف اڷِعَ‘ـِشِـِق]≈!;5288478:
يكثر خير المسابقة لي فتحتلك الشهية

لمثل هذي المواضيع التي لم اجد العبارات المناسبة لوصفها

ربي يعطيك ما تتمني
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لعقوبة ليك سيفو

هذي فرصة لتحدي خمم رح يجيك الالهام وحدو ;)

موفق
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

قال aljentel:
ههههههههههههههههههههههههههههه

هو عرس وزفه وهيصه بس سجلي عندك واحد اطرش فيها !

موفقه بعون الله ...
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:d:d:d

ياعمي المهم تاكل

اتفضل الكسكسي و الدجاج

بصحتك :d:d:d
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

فلفوووووووووووووووووولة وين كنتي مخبية الشي هذا الكل
هههه راس محاين قتلك
يعطيك الصحة فلة عالموضوع الباهي
وربي يهني عروسي اللمة
لعقوبة نفرحوا باولادهم
شكراااا
 
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

قال றĭṩṤ❤Ṡoşσ:
ههههههههههههههههه

لكان شهر العسل خليتيهم يسااافرو في قسم السياحة

وتبقالهم غير شويا ويدخلو للقفص الي هو ركن المشرفين هههههههههه

فعلا خيالك وااااسع
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ايه رحتلي والله

ممكن كي مندورش في هذاك القسم بزااف

المرة الجاية نديهم أحلى رحلة

رنيم رهي مشرفة وزوجها قليل الدخول ممكن بعد هذا الموضوع يرجع بقوة :-h
 
YAHIA S، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
رد: قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))

اتعبو علابالكم :(
 

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