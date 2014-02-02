قالك راه كاين عرس في اللمة ؟ ((مشارك في مسابقة مميزون))









كانت زعمة الحنة على عمتها طاطا مع لعشية بداو يوجدو باه يحنو لعروستناكانت زعمة الحنة على عمتها طاطا ام منصف

مي الحاجة حكيك كان محنتش لعروستها معرفناش واش يصرى

....



و بعدها دخل لعريس و جا باه يخرج لعروسة

محكيتلكمش واش دار هو ثانيك قريب نسيت:-r



قعد في قسم أدم يومين وهو يحوس على الكوستيم الي يناسبو

هبل صاحبو

! ≈[سِـِيـِـِف اڷِعَ‘ـِشِـِق]≈!

كي جا داخل قالو عمي أبـFARIDـوفيصل وين وين راك زادم

غير باباها الي يخرجها



فوتها على قسم واش راك تهدر باه يهدر معاها قبل ماتخرج

قاللها يابنتي هاي وصايتي ليك

" وفي هذاك الوقت عمي

ابوندى

كان يعس في Ma$Ter صاحب لعريس عارف لكان يدخل للقسم ويشوف عمي

أبـFARIDـوفيصل يجري يباركلو

يموت على التسلام

بنيتي نمدلك تدي معاك قسم فرغ واش كاين في قلبك و تتهلاي فيه





برك عرفي كيفاه تنصحي الناس و تحوسي كيفاه تساعديهم قد ماتقدري.







لعروسة جاها لبكى بعدها سكتها باباها قاللها و الدموع علاه ياك إنت الي حبيتيه مش بالسيف



خرجها بعدها و هك راحت لبيت راجلها







هنا كي دارو الخاتم:















و هذي لطارت ديالهم مكانش كما هذا القسم رح تدي حسانات في حساناتبرك عرفي كيفاه تنصحي الناس و تحوسي كيفاه تساعديهم قد ماتقدري.لعروسة جاها لبكى بعدها سكتها باباها قاللها و الدموع علاه ياك إنت الي حبيتيه مش بالسيفخرجها بعدها و هك راحت لبيت راجلهاهنا كي دارو الخاتم:و هذي لطارت ديالهم

و هذو لعشا الي وجداتو طاطا nada242008 و صحاباتها الطبخات :