هل تعلم ما هي الاشياء التي توقفك عن تحقيق احلامك

الرد:

هل انت مستعد لتقرأ و تسمع بانتباه لما ساقوله لك، ساكون معك صريح و لن اغلفها لك بالسكر، هدفي هو ان ارشدك للطريق الحق و اساعدك على تحقيق هذه الاحلام و تكون سعيد و حر في حياتك لذلك ساقولها لك بصراحة لا المال و لا ابوك و لا امك و لا زوجك و لا زوجتك و لا اخوك و لا اختك و لا صديقك ولا الظروف و لا المجتمع و لا المدير و لا رئيس البلاد و لا الحكومة و لا الكون كلوا يوقفوك عن تحقيق احلامك ، الشيء الوحيد الذي يقف في طريقك هو انت نعم انت وحدك دون سواك افكارك مخاوفك تسويفك مماطلتك احكامك على الناس بهتانك بغضك نميمتك دنوبك سيئاتك سوء طريقة تعاملك مع الي حوليك ...و القائمة طويلة نعم انا اعرف انك صدمت لذلك قلت لك كن مستعد لان الاجابة قاسية بعض الشيء و لكن هكذا هي الحياة دائما ما يكون الحق قاسي على قلوبنا هل علمت لماذا انت وحدك المسؤول عن تحقيق احلامك ؟ لان الله خلقك وحدك و ستموت وحدك و تحاسب وحدك و لذلك يقول الله عز وجل، عليكم انفسك صدق العزيد الكريم نعم عليكم انفسكم فحياتك هي مسؤوليتك اذا بدأت تلقي اللوم على الاخرين كانك تقول ان هذه هي الاسباب و انا لست مسؤول و ترجع للوراء و تشاهد ما يحصل و تقول انا مظلوم ...

انهظ من مكانك ليس هناك مظلوم الا اذا كان هو ظالم شخص اخر او نفسه، نعم فانت تحصل على ما تفعل بالظبط بدون زيادة او نقصان، لذلك انهض من مكانك و كفاك القاء باللوم على الاشياء و تحمل مسؤولية حياتك قبل فوات الاوان قبل ان ياتي يوم لا تنفع فيه ندامة هيا توكل على ربك لانه حسبك وحده ...