تكريمات الأعضاء الجدد { شهر فيفري }

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
4,800
الإعجابات
12,834
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
بنر-الموضوع-الجديد-للمنتسبين-الجدد.gif




❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀



كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد
ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
المواضيع ,,,

almstba.com_1357721203_557.gif


وكان هذا التكريم خاص بشهر جانفي 2018


للاعضاء الذين انضموا مؤخرا
و كانت لهم مشاركات قيمة





حہسہــــأمہ


Queen Fati


إشرآقة شمس


مياسين










يتحصلون على 500 نقطة شرفية.



almstba.com_1357721203_557.gif



كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم


في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي





في-امان-الله-وحفظه.gif
 
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أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,144
الإعجابات
58,506
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
الف مبارك علينا دمتم ذخرا وخيرا للمنتدى

مشكورة عزيزتي ياسمين
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
4,800
الإعجابات
12,834
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
@إشرآقة شمس
@Queen Fati
@حہسہــــأمہ
@مياسين


@رؤوف المستقبل ب

@عاشق الاقصى

@NAPOLA

@كهينة القبائلية

@آمال بكر

......



@حمزةusma

@عمر عبد السلام

@ربي اغفرلي

@{هِشام}

@scorpion16

@Mårőųā Řāhïł

@باتنية و نص

@الحلم الوردي

@إنسانة ما

@cosette

@زهرة اللمة

@صدام بكل فخر

@Skor m@k

@madridista

@بنت سطيف

@يونس قاسم

@chirine zina

@ميلينا

@بشرى ملاك

@aYyÖub aDaM

@جيهان جوجو

@لؤلؤة قسنطينة

@امين احمد

@جلال عبدالمنعم

@theking

@saddek06000

@bassem1618

@BTCMADANI

@Hossam 01

@sanaya

@Soumia hadj mohammed

@ليليا مرام

@Ma$Ter

@ماجدة لربها ساجدة

@نعمات

@Salah eddin

@hakim story

@أم ياسمينdz

@Asseli Queen

@فيتامين سي

@omaridj27

@NOOR EL Huda

@salima77

@عآشقة الجنـة

@krimo65

@Mustapha Bita

@مكان وزمان

@طموحة

@امين احمد

@رضا الرحمان غايتي

@acher.dz

@الصراحة راحة

@محمد التبسي



 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
4,800
الإعجابات
12,834
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#4
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,625
الإعجابات
14,605
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكر مميزينا على نشاطهم الملحوظ الذي جعلهم يتميزون في فترة قصيرة وينافسون الأعضاء القدامى .

تم توزيع النقاط وان شاء الله مزيدا من التميز وننتظر من أعضاء آخرين نفس التميز وأكثر .

بالتوفيق للجميع .
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,201
الإعجابات
2,423
النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#7
تسلميلي يا غالية والله اسعدني ذلك واثلج قلبي فبكم ولكم الفضل في ذلك دون استثناء
 
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