تكريمات الأعضاء الجدد { شهر فيفري }

❀❀ أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀

❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀

❀❀ آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀

كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد

ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

المواضيع ,,,

وكان هذا التكريم خاص بشهر جانفي 2018

للاعضاء الذين انضموا مؤخرا

و كانت لهم مشاركات قيمة

حہسہــــأمہ



Queen Fati

إشرآقة شمس

مياسين

يتحصلون على 500 نقطة شرفية.

كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر

فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام

وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم

في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات