السلام عليكم



قال ابن القيم رحمه الله

إذا عطش قلبك فلا تسقيه إلا بالقران

وإذا إستوحش فذكره بالرحمن

فمن أوى الي الله أواه ومن فوضى أمره الي الله كفاه ومن باع نفسه الي الله اشتراه

فطوبي لمن اشتراه وأواه وكفاه

لا تدرى بأي شئ تدخل الجنة بدمعة/ بإبتسامة/ بصدقة/ بتلاوة آية / بتسبيحة /

أهل الهمام عالية يجمعونها جميعا



اللهم إجعلنا ممن تحب وترضا