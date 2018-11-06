فائدة من ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى

قال ابن القيم الجوزية ،إذا عطش قلبك فلا تسقيه إلا بالقران ، اذا إستوحش فادكره بالرحمن ،فمن أوى الي الله اواه ، ومن فوضى امره الي الله كفاه ،ومن باع نفسه الي الله اشتره ،فطوبة لمن اشتراه وكفاه وأواه ،لا تدرى بأي شئ تدخل الجنة ،بصدقة، بتلاوة آية، بدمعة، بصدارا سليم، بتسبيخة، اهل الهمام يجمعونها جميعا

اللهم اجعلنا ممن تحب وترضا

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض