الأسباب التي تزيل الهم

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى

قال ابن القيم رحمه الله تعالى

اذا عطش قلبك فلا تسقيه الا بالقرآن واذا استوحش فاذكره بالرحمن

فمن أوى الي الله أواه ومن فوضى أمره الي الله كفاه ومن باع نفسه إلى الله اشتراه فاطوبة لمن اشتراه وكفاه وأواه جزاكم الله كل خير

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض

تقبلو تحياتي