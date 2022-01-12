الأسباب التي تزيل الهم

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,663
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى
قال ابن القيم رحمه الله تعالى
اذا عطش قلبك فلا تسقيه الا بالقرآن واذا استوحش فاذكره بالرحمن
فمن أوى الي الله أواه ومن فوضى أمره الي الله كفاه ومن باع نفسه إلى الله اشتراه فاطوبة لمن اشتراه وكفاه وأواه جزاكم الله كل خير
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
تقبلو تحياتي
 
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