السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى

اذا عطش قلبك فلا تسقه الا بالقران

واذا استوحش فلا تؤنسه الا بذكر الرحمن

فمن أوى الي الله أواه ومن فوضى أمره الي الله كفاه ومن باع نفسه الي الله اشتراه فطوبى لمن أواه ربه وكفاه واشتراه فرضي عنه وأرضاه

تقبلوا تحياتي