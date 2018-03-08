ألووو عمري ...!! ( معاناة زوج جزائري 😒)

dahman kz

dahman kz

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
1 أكتوبر 2008
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#1
الوو عمري ....!!

اهلا واش كاين !!

وينكك راك خدام هذا ؟

ايه راني خدام لاباس ياخي !!

لالا نحتاج شويا خضرة برك ..الخضرة راهي خلاصت ونحتاح شويا حاجات للكوزينة والدار هذا ما كان

ايه وش تحتاجي برك قولي !!

نحتاج شويا خضرة ا عمري .. لفريجيدار راهي فارغة
تخصنا البطاطا والبصل والسنارية والطماطم والدبشة والمعدنوس والجريوات واللفت والبيطراف والجلبانة واللوبيا .. المهم الخضرة للي تلقاها قدامك جيب منها كيو كيلو وخلاص عمري .

هاذا ماكان برك !! تستاهلي ظرك نجيبلك

ايه عمري زيد جيبلي معاك دجاجة وكيلو سردين وشويا ديسار وجيب معاك الحليب للصباح وجيب معاك القهوة والسكر والملح وماتنساش الزيت ماعنديش باش نطيب اليوم وجيب معاك لعدس والروز والماقارونة والتشيشة والكسكسي
وجيب معاك الدقيق والفرينة والفورماج والطون باش نطيبلك بيهم البيتزا عمري
وماتنساش البيتسويس وجيب معاك كرطونة كوش للطفلة 😒


خلاص هذا واش تحتاجي !!

ايه عمري زيد فليكسيلي 50 الف برك التلفون راه فارغ
وماتنساش كي تولي جاي فوت على المخبر وجيب معاك النتايج تاع التحاليل وفوت على الفارماصي وجيبلي الدوا تاعي
و غدوا الصباح ماتروحش للخدمة وجيبلي طوموبيل باش توصلني بيها للطبيبة 😤

خلاص هذا ما مان
وماتنساش برك كي يخلصوك خليلي 100 الف كادو ل خديجة مرت عمي راهي ولدت وخليلي مليون باش نعاون بيه سمير خويا في عرسو وخليلي مليون نكسي بيه الطفلة في العيد وخليلي مليون باه نخلص بيه الخياطة 🤕🤕


وعندما اصبح الظرب بالمليون توقف الزوج وهلة وهو يفكر مع نفسه .. وبينما هو يفكر سقط أرضا وتم نقله إلى الانعاش ولم يستيقظ إلى يومنا هذا 😒😒
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
dahman kz

dahman kz

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
2,224
الإعجابات
1,465
النقاط
111
الإقامة
من غادي
الجنس
ذكر
#2
المشرفين تاع واش تهدر نسقولنا لموضوع بالالوان بارك الله فيكم راني من لبورطابل الله غالب وكاشما عندكم تعديل وله اضافات ديروها نورمال ههه ومبعد احذفو الرد هذا ههه
وشكرا ليكم ..وتحياتي .
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#3
إنضم
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المشاركات
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العمر
22
الإقامة
Jijel
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
😒 لي عودة إن شاء الله ( نوريلك معاناة الزوجة ) اسنى سوجي كونطر اطاك 😂😂😂
ساعود برد يليق بموضوعك إن شاء الله ههه
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
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1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#4

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ههه و الله يا خويا دحمان ق راك اديرلنا في الخلايع كيما هاك

يا صاحبي الدقيق و السكر و الفارنية و الفليكسي و الدراهم

و معاهم الخضرة و الحوت و اللحم و سيدي عبد الله ههه

اواااه سي طرو يا صاحبي

البارح تنصح فيا باه نتزوج بكري ههه و راك بموضوعك هذا تقول العكس

فهم روحك يا صاحبي

ههههه

المهم الله يعينك نشالله مع العزوج

شكرا على الموضوع مميز


 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#5
هههههههههههههه والله صدقت اخي فعلا هذا هو الواقع هههه من بطاطا كي نلقاو الجواب بنعم نقول خلي خلي نزيد نقولوا على اللحم مداموا نافحتلوا و مورالوا مليح هههه ايا كي يزيد يقول ايييه نقول خلي مالا يفليكسيلي في طريقوا ايا ك يقول ايييييييه نقول مزالت فرصة اخيرة خلي نزيد نطلب صوارد للكسوة حتى يقولي اياااا بزليد لا نبطل على كلش يتوقف العداد و اعود للصفر بصوت هادئ او جيب برك الي تقدر عليه ههههههه سياسة المرأة لا يفهمها الا نحن ههههه
 
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