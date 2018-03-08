ألووو عمري ...!! ( معاناة زوج جزائري 😒)

الوو عمري ....!!



اهلا واش كاين !!



وينكك راك خدام هذا ؟



ايه راني خدام لاباس ياخي !!



لالا نحتاج شويا خضرة برك ..الخضرة راهي خلاصت ونحتاح شويا حاجات للكوزينة والدار هذا ما كان



ايه وش تحتاجي برك قولي !!



نحتاج شويا خضرة ا عمري .. لفريجيدار راهي فارغة

تخصنا البطاطا والبصل والسنارية والطماطم والدبشة والمعدنوس والجريوات واللفت والبيطراف والجلبانة واللوبيا .. المهم الخضرة للي تلقاها قدامك جيب منها كيو كيلو وخلاص عمري .



هاذا ماكان برك !! تستاهلي ظرك نجيبلك



ايه عمري زيد جيبلي معاك دجاجة وكيلو سردين وشويا ديسار وجيب معاك الحليب للصباح وجيب معاك القهوة والسكر والملح وماتنساش الزيت ماعنديش باش نطيب اليوم وجيب معاك لعدس والروز والماقارونة والتشيشة والكسكسي

وجيب معاك الدقيق والفرينة والفورماج والطون باش نطيبلك بيهم البيتزا عمري

وماتنساش البيتسويس وجيب معاك كرطونة كوش للطفلة 😒





خلاص هذا واش تحتاجي !!



ايه عمري زيد فليكسيلي 50 الف برك التلفون راه فارغ

وماتنساش كي تولي جاي فوت على المخبر وجيب معاك النتايج تاع التحاليل وفوت على الفارماصي وجيبلي الدوا تاعي

و غدوا الصباح ماتروحش للخدمة وجيبلي طوموبيل باش توصلني بيها للطبيبة 😤



خلاص هذا ما مان

وماتنساش برك كي يخلصوك خليلي 100 الف كادو ل خديجة مرت عمي راهي ولدت وخليلي مليون باش نعاون بيه سمير خويا في عرسو وخليلي مليون نكسي بيه الطفلة في العيد وخليلي مليون باه نخلص بيه الخياطة 🤕🤕





وعندما اصبح الظرب بالمليون توقف الزوج وهلة وهو يفكر مع نفسه .. وبينما هو يفكر سقط أرضا وتم نقله إلى الانعاش ولم يستيقظ إلى يومنا هذا 😒😒