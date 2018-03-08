نصائح غذائية عامة

F

Fleur Rouje

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 مارس 2018
المشاركات
65
الإعجابات
2
النقاط
3
العمر
20
الإقامة
جزائر
الجنس
أنثى
#1
  • هذه عدة نصائح غذائية عامة ينصح باعتمادها دائما وجعلها روتينا في النظام الغذائي لصحة افضل وجسم صحي
  • - تناول يوميا كل صباح ملعقة صغيره من العسل مع كوب ماء
  • - قبل الوجبة الرئيسية بنصف ساعة تناول كوب ماء + عصير ليمونه بنزهير أو خل أو يمكنك إضافة شريحة أناناس
  • - في حالة الرغبة بتناول الشاي يمكنك تناوله ولكن بعد الوجبة بما لا يقل عن 45دقيقة
  • - تناول من 8 الى 12 كوب ماء يوميا و احرص على تناول الماء قبل الوجبة بنصف ساعة على الأكثر ويفضل الماء البارد لأن الجسم يبذل طاقة أكبر لتسخينها مما يساعد على حرق الدهون وخصوصا في منطقة البطن
  • - احرص على أن لاتزيد سعراتك اليومية عن السعرات المفقودة
  • - حاول حساب سعرات الوجبة وتناول الوجبات المحتوية على سعرات حرارية في الإفطار أو الغداء
  • 1جرام بروتين يحتوي على 4 سعرات حرارية
  • 1جرام نشويات يحتوي على 4 سعرات حرارية
  • 1جرام دهون يحتوي على 9 سعرات حرارية
  • لفقد 1 كيلو جرام من وزن الجسم تحتاج لبذل 7000سعر حراري أي بمعدل 1000 سعر حراري يوميا
  • - استخدم طبق صغير عوضا عن الطبق الكبير
  • - تناول وجبتك بملعقة صغيرة
  • - إستبدل الملح على الطعام بالليمون أو الخل
  • - إجعل شكل طبقك جذابا بإضافة أغذية بألوان مختلفة بحيث يكون نصفه من الخضروات وربعه نشويات وربع بروتينات
  • - اقسم يومك منذ إستيقاظك حتى قبل موعد نومك على 3 ,تكون مواعيد وجباتك الأساسية ,بين الوجبات الأساسية تناول الوجبات الخفيفة
  • - لا تتناول النشويات كالرز والمكرونه والخبز بعد وجبة الغداء
  • - أحرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة في مواسمها
  • - احرص على أن تكون أخر وجبة قبل النوم ب 3 ساعات
  • - تناول قبل النوم كوب مكون من الكراويا أوالجنزبيل الأخضر أو الينسون والشمر
  • - إن كنت تعاني من السمنة في منطقة الأرداف فتجنب منتجات الأجبان والألبان كاملة الدسم وأكثر من تناول الفواكه الغنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة
  • - إن كنت تعاني من السمنة في منطقة البطن فتجنب تناول المعجنات والمخبوزات بالدقيق الأبيض
  • - للحد من الشهية تناول فنجان من جريب فروت مع القرفة التي تساعد على حرق الدهون
  • - للمساعدة على حرق الدهون يمكنك تناول فنجان من الشاي الأخضر بالنعناع والجنزبيل والكمون بعد الوجبة بما لا يقل عن 45دقيقة
  • - احرص على المشي مدة لا تقل عن 45دقيقة 5 أيام في الأسبوع على الأقل
  • - اتبع جدول البدائل الغذائية حتى لا تشعر بملل عند إتباعك حمية غذائية
 
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