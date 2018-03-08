- هذه عدة نصائح غذائية عامة ينصح باعتمادها دائما وجعلها روتينا في النظام الغذائي لصحة افضل وجسم صحي
- - تناول يوميا كل صباح ملعقة صغيره من العسل مع كوب ماء
- - قبل الوجبة الرئيسية بنصف ساعة تناول كوب ماء + عصير ليمونه بنزهير أو خل أو يمكنك إضافة شريحة أناناس
- - في حالة الرغبة بتناول الشاي يمكنك تناوله ولكن بعد الوجبة بما لا يقل عن 45دقيقة
- - تناول من 8 الى 12 كوب ماء يوميا و احرص على تناول الماء قبل الوجبة بنصف ساعة على الأكثر ويفضل الماء البارد لأن الجسم يبذل طاقة أكبر لتسخينها مما يساعد على حرق الدهون وخصوصا في منطقة البطن
- - احرص على أن لاتزيد سعراتك اليومية عن السعرات المفقودة
- - حاول حساب سعرات الوجبة وتناول الوجبات المحتوية على سعرات حرارية في الإفطار أو الغداء
- 1جرام بروتين يحتوي على 4 سعرات حرارية
- 1جرام نشويات يحتوي على 4 سعرات حرارية
- 1جرام دهون يحتوي على 9 سعرات حرارية
- لفقد 1 كيلو جرام من وزن الجسم تحتاج لبذل 7000سعر حراري أي بمعدل 1000 سعر حراري يوميا
- - استخدم طبق صغير عوضا عن الطبق الكبير
- - تناول وجبتك بملعقة صغيرة
- - إستبدل الملح على الطعام بالليمون أو الخل
- - إجعل شكل طبقك جذابا بإضافة أغذية بألوان مختلفة بحيث يكون نصفه من الخضروات وربعه نشويات وربع بروتينات
- - اقسم يومك منذ إستيقاظك حتى قبل موعد نومك على 3 ,تكون مواعيد وجباتك الأساسية ,بين الوجبات الأساسية تناول الوجبات الخفيفة
- - لا تتناول النشويات كالرز والمكرونه والخبز بعد وجبة الغداء
- - أحرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة في مواسمها
- - احرص على أن تكون أخر وجبة قبل النوم ب 3 ساعات
- - تناول قبل النوم كوب مكون من الكراويا أوالجنزبيل الأخضر أو الينسون والشمر
- - إن كنت تعاني من السمنة في منطقة الأرداف فتجنب منتجات الأجبان والألبان كاملة الدسم وأكثر من تناول الفواكه الغنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة
- - إن كنت تعاني من السمنة في منطقة البطن فتجنب تناول المعجنات والمخبوزات بالدقيق الأبيض
- - للحد من الشهية تناول فنجان من جريب فروت مع القرفة التي تساعد على حرق الدهون
- - للمساعدة على حرق الدهون يمكنك تناول فنجان من الشاي الأخضر بالنعناع والجنزبيل والكمون بعد الوجبة بما لا يقل عن 45دقيقة
- - احرص على المشي مدة لا تقل عن 45دقيقة 5 أيام في الأسبوع على الأقل
- - اتبع جدول البدائل الغذائية حتى لا تشعر بملل عند إتباعك حمية غذائية