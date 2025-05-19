متى يبدأ الطفل في الإستقواء على أهله .....

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



متى يبدأ الطفل في استقواءه على أهله؟



يبدأ الطفل في التمرد أو محاولة إستغلال ضعف الأهل عندما يشعر أنه يستطيع تجاوز الحدود أو فرض رأيه دون أن يترتب على ذلك عواقب



غالبًا ما يحدث هذا بسبب التساهل الزائد أو عدم وضوح القواعد في المنزل





أشكال استقواء الطفل حسب عمره:



الطفولة المبكرة (من 3 إلى 6 سنوات):

كيف يستقوى؟

الصراخ للحصول على ما يريد

التظاهر بالبكاء أو الحزن لابتزاز الأهل

العناد الشديد ورفض الأوامرج



كيف نتعامل؟

تحديد قواعد واضحة من بداية العمر

تجاهل نوبات الغضب وعدم الاستجابة لها

تشجيع الطفل على طلب ما يريد بأدب





الطفولة المتوسطة (من 7 إلى 12 سنة):

كيف يستقوي؟



المساومة على أداء الواجبات أي لن أفعل إلا إذا حصلت على شيئ

التهرب من المسؤوليات أو فرض رأيه بلا مبرر

إستغلال تساهل أحد الوالدين ضد الآخر



كيف نتعامل؟

توحيد أسلوب التربية بين الوالدين

غرس قيم المسؤولية والمكافأة على السلوك الجيد

تعليم الطفل أن الحرية تأتي مع المسؤولية





مرحلة المراهقة (من 13 إلى 18 سنة):

كيف يستقوي؟



التمرد ورفض توجيهات الأهل تمامًا

استغلال حب الأهل له أو خوفهم من فقدانه لتحقيق رغباته

العصيان وعدم الالتزام بالقوانين المنزلية



كيف نتعامل؟

الحوار بدلاً من فرض الأوامر

تحديد قواعد واضحة في المنزل

منح الطفل مساحة للاستقلالية مع متابعة ذكية

التعامل بحزم مع أي تجاوزات دون رد فعل عنيف



كيف نحقق التوازن؟



الحزم و الوضوح مع العدل و الإحتواء

تعليم الطفل أن الحب لا يعني الإستسلام لرغباته دائمًا

مكافأة السلوك الجيد و معاقبة السلوك الخاطئ بأسلوب تربوي ​