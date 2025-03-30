حاتم خليفة
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أوفياء اللمة
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خط أحمر للأطفال : لكل أب وأم انتبهوا
1/عدم خلع ملابسه أمام أحد
2/عدم ترك باب الحمام مفتوح
3/عدم الإستحمام مع أحد
4/عدم النوم فى فراش واحد مع أحد
5/عدم الجلوس على رجل أحد أو الوقوف بين قدميه
6/عدم التقبيل من الفم
7/عدم زغزغة الطفل وتدليكه فى أماكن العورة خاصة عند وضع زيت الأطفال أو البيبى لوشن عند الغيار
8عدم منح الثقة المطلقة للمحارم وأطفال العائلة والأصدقاء، دائما راقبوا الطفل ولا تثقوا بأخ ولا خال ولا عم ولا دون ذلك ولا أعلى
9عدم منح أحد فرصة الإختلاء بالطفل فترات طويلة ومتكررة بحجة أخذ الطفل بجولة في السيارة أو لشراء حلوة من البقال ولعدم الإحراج إذهبوا معهم بحجة تغير الجو
10كونوا مع أطفالكم دائما فنحن في زمن منفتح على كل شيء قل فيه الخوف من الله وقست القلوب وشاعت الفاحشة
11رقابة على أفلام الكرتون وألعاب الPLAY ومشاهدتها قبل عرضها على الطفل
12الحذر من الحمامات العامة والأماكن المظلمة ...والمهجورة بمفرده
13عدم تناول شئ من الغرباء
14عدم فتح الباب لأي أحد
15عدم إرتداء حلي تحمل إسم الطفل فيسهل إستدراجه
16لا تجبرى الطفل على تقبيل أحد أو حضنه و احترمى رغبته فى ذلك حتى لا يعتاد الإستسلام إذا تعرض لتحرش لا قدر الله
17يسمع كلام الكبار فى حدود تخصصهم مثلا المدرس فى عمل الواجب
18عودي طفلك على كلمة سر بينكم فقط لأن هناك أطفال يختلط عليهم الأمر فى الأماكن العامة ويذهب إلى أخرى ترتدى نفس الملابس
19وأنه لا يذهب مع أي شخص يدعي أنه أنتِ أو أباه أرسله ليأخذه
حفظ الله أحبابنا من كل سوء
الإعتدال فى التوجيهات والتوازن فلا إفراط ولا تفريط
ربي يستر أبنائنا يارب