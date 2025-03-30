خط أحمر للأطفال

حاتم خليفة

حاتم خليفة

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أوفياء اللمة
إنضم
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خط أحمر للأطفال :🚩🚫 لكل أب وأم انتبهوا

👈1/عدم خلع ملابسه أمام أحد

👈2/عدم ترك باب الحمام مفتوح

👈3/عدم الإستحمام مع أحد

👈4/عدم النوم فى فراش واحد مع أحد

👈5/عدم الجلوس على رجل أحد أو الوقوف بين قدميه

👈6/عدم التقبيل من الفم

👈7/عدم زغزغة الطفل وتدليكه فى أماكن العورة خاصة عند وضع زيت الأطفال أو البيبى لوشن عند الغيار

8👈عدم منح الثقة المطلقة للمحارم وأطفال العائلة والأصدقاء، دائما راقبوا الطفل ولا تثقوا بأخ ولا خال ولا عم ولا دون ذلك ولا أعلى

9👈عدم منح أحد فرصة الإختلاء بالطفل فترات طويلة ومتكررة بحجة أخذ الطفل بجولة في السيارة أو لشراء حلوة من البقال ولعدم الإحراج إذهبوا معهم بحجة تغير الجو

10👈كونوا مع أطفالكم دائما فنحن في زمن منفتح على كل شيء قل فيه الخوف من الله وقست القلوب وشاعت الفاحشة

11👈رقابة على أفلام الكرتون وألعاب الPLAY ومشاهدتها قبل عرضها على الطفل

12👈الحذر من الحمامات العامة والأماكن المظلمة ...والمهجورة بمفرده

13👈عدم تناول شئ من الغرباء

14👈عدم فتح الباب لأي أحد

15👈عدم إرتداء حلي تحمل إسم الطفل فيسهل إستدراجه

16👈لا تجبرى الطفل على تقبيل أحد أو حضنه و احترمى رغبته فى ذلك حتى لا يعتاد الإستسلام إذا تعرض لتحرش لا قدر الله

17👈يسمع كلام الكبار فى حدود تخصصهم مثلا المدرس فى عمل الواجب

18👈عودي طفلك على كلمة سر بينكم فقط لأن هناك أطفال يختلط عليهم الأمر فى الأماكن العامة ويذهب إلى أخرى ترتدى نفس الملابس

19👈وأنه لا يذهب مع أي شخص يدعي أنه أنتِ أو أباه أرسله ليأخذه

حفظ الله أحبابنا من كل سوء
الإعتدال فى التوجيهات والتوازن فلا إفراط ولا تفريط
ربي يستر أبنائنا يارب🤲🏻
 
الوقت هذا اهم إنجاز يقوم به الأب أنو يحافظ على أولاده من كل الجوانب النفسية و البدنية و الاجتماعية ..و على الاولياء مصاحبة اولاده في حدود المعقول ..حتى يصل لدرجة التمير بين الصح و الخطأ و بين المقبول و الممنوع ..بين متى يكون الأمر عاديا و متى يكون مريبا ...أذا كبر الكفل على قواعد سليمة يتعلما تدريجبا فلا خوف عليه
شكر الأخ حاتم على النصيحة.
 
بورك فيك على طرحك القيم أخي إن شاء الله نحن الآباء و الأمهات نستفيد منه
 
قال يوسےفے:
الوقت هذا اهم إنجاز يقوم به الأب أنو يحافظ على أولاده من كل الجوانب النفسية و البدنية و الاجتماعية ..و على الاولياء مصاحبة اولاده في حدود المعقول ..حتى يصل لدرجة التمير بين الصح و الخطأ و بين المقبول و الممنوع ..بين متى يكون الأمر عاديا و متى يكون مريبا ...أذا كبر الكفل على قواعد سليمة يتعلما تدريجبا فلا خوف عليه
شكر الأخ حاتم على النصيحة.
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للأسف بعض الآباء متهاونين في تربية أبنائهم لا نصائح ولا إرشادات حتى اللعب معاهم مايلعبوش ، يعرفوا غير يشرولهم الحلوى والقاطو واللبسة وخلاص حاسبين هذي هي المعاملة الحسنة معاهم

العفو خويا يوسف☺️
 
قال إلياس:
بورك فيك على طرحك القيم أخي إن شاء الله نحن الآباء و الأمهات نستفيد منه
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العفو خويا إلياس أي نصائح أخرى عن تربية الأبناء راني حاضر وربي يرزقك بالذرية الصالحة إن شاء الله
 

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