خط أحمر للأطفال

الوقت هذا اهم إنجاز يقوم به الأب أنو يحافظ على أولاده من كل الجوانب النفسية و البدنية و الاجتماعية ..و على الاولياء مصاحبة اولاده في حدود المعقول ..حتى يصل لدرجة التمير بين الصح و الخطأ و بين المقبول و الممنوع ..بين متى يكون الأمر عاديا و متى يكون مريبا ...أذا كبر الكفل على قواعد سليمة يتعلما تدريجبا فلا خوف عليه

شكر الأخ حاتم على النصيحة.