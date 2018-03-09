السلام عليكم

اخوتي

انا في حالة صعبة جدا والدي مريض أصيب بجلطة دماغية منذ حوالي سنة ومن ذلك اليوم لم نرى يوم ابيض لان والدي اصبح شخص اخر سبحان الله صحيح هو نجا باعجووبة من تلك الجلطة الحمد لله لكن كما قلت تغيرت طباعة بشكل مفاجئ اصبح يكره الجميع ولا يتحمل أي شخص لا يحب ان يزورنا احد ويصرخ كثيرا ويفتعل المشاكل ويتهم الجميع بما ليس فيهم أتمنى ان لا يحاسبه الله بما يفعل لاني جد خائفة عليه رغم اني اعلم علم اليقين ان كل هذه التصرفات من مرضه لكن أحيانا افقد اعصابي وادعو عليه بابشع الدعاوي أحيانا يصل بي الغضب لدرجة اني ادعو عليه بالسرطان او حادث ولست الوحيدة التي تدعو عليه حتى امي واخوتي واخواتي والله هذا غصبا عنا في لحظة غضب نتفوه بأشياء أتمنى ان يغفر الله لنا لكن تصرفاته تفقد الاعصاب خصوصا انا من كثر ما نفسيتي محبطة اتغوه بذذلك انا لا اريد ان اذكر ما يفعله أخاف ان أكون اغتبت ابي لكن اريد النصح والله انا اتعذب واعاني الامرين من جهة والدي لا احد يتحمل ما يفعل ومن جهة عدم التحكم في اعصابي وادعو عليه انا خائفة ان أكون عاقة والله انا اكتب ودموعي تخنقني لم اكن أتصور ان يأتي يوم وادعو علي ابي حبيبي ولكن كما قلت هذا خارج عن ارادتي في لحظة غضب ادعو عليه بابشع الدعوات وسرعان ما يزول غضبي اشعر بندم شدييييد وتانيب ضمير انا كنت احب ابي كثيييرا قد تستغربون لو قلت لكم اني احب ابي اكثر ما احب امي لان امي تميل لابنائها الذكور اما ابي فعكسها تماما يحب بناته كثيرا خصوصا انا كنت مميزة عنده لاني الأصغر لا ادري مذا افعل حالتي النفسية سيئة انا لا اريد ان يكتبني الله عنده من العاقين أخاف كثيرا لكن ماذا افعل اريد ان تنصحوني انتظر منكم النصيحة وليس التهجم او التجريح لاني أصبحت حساسة جدا