سلسلة / فقر مونطال / " العدد 5 "

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و على خير

الحمد لله اسيدي ... المهم بلا ما نطولو عليكم مرحبا بيكم في السلسلة كي العادة ... سلسلة



السلسلة هذي الي نشوفو فيها الأمور المدرحة و نسلطو عليه الضو

و موضوع هذا العدد الي يعيي كغيره من المواضيع الاخرى الي شفناها هنا هو

" كرة القدم الجزائرية !!! "

كيما تعرفو ...انو يا جماعة الخير ... معروف بلي في الجزاير كرة القدم عندها جمهور عريض و كبير جدا ... و الشعب الجزائري يحب كرة القدم ... و عندنا فرق كرة قدم

عندا كيما المولودية و الياسما و سطيف والموب و مولودية وهران وعندا الحراش و الشبيبة و شبيبة الساورة و يا حسراه ...

بصح في حقيقة الحال ... الفرق هذو ... جامي تشوف ماتش زين ... كي تتفرج في البطولة المحلية الجزائرية ... تقول راك تشوف في كاش سوق

نبداو بالتشكيلة

المشكل في التشكيلة تاع الفريق ... تلقى مثلا التشكيلة كيما هاك : 4-4-2 ... بصح في حقيقة الميدان تلقى التشكيلة كيما هاك : 0-0-10

قاع يلعبو آطاك .... و قاع يجرو وراء البالون ... يا محمد سيدي ياك راكم دي بروفيسينوال ... ها العبو زين اسيدي ...

ماكاش الي يحكم بلاصتو ... في لوروب ... تلقى كل واحد حاكم بلاصتو ... المدافع مدافع ... و المهاجم مهاجم . .. بصح حنا عندنا كيما يقولك gول واطاك

و الشي الي يدوخك اكثر ... الاوروبيين من جمالية الاستعراض ... تقول راك في مسرح كي تولي تشوف في الماتش ... يعلبو و كل واحد حاكم بلاصتو

يجرو ق مين ذاك .. و يلعبو الطاكطيك و الكرة الجميلة ...

اما هنا ... يلعبو و خلاص ... يعطيك يجري ورا البالون ... يجري برك يجري برك درق درق درق ههه كيما قال طيب الذكر سي علي بن شيخ الي نقدمولو تحية كبيرة بالمناسبة

هذي بالنسبة للاعبين و التشكيلة ...

و نشوفو ثاني : الملاعب .. يا بن عمي .. تشوف ماتش في البيرانبيو ولا في البارك دي برانس ... ولا في الكامب نو ... الملعب هذاك متحوف ...

العشب الطبيعي و المدرجات بالكراسي مش ق هاك ... و العين تاع الما هذيك مين ذاك تطلع ترش العشب الطبيعي و الاضاء و يا خيرك يا ربي

و تشوف الملاعب تاعنا .. تقول راك داخل لكاش زريبة يا بن عمي ... حاشا الزريبة الزريبة قاع و هذاك شكلها الطبيعي ...

بن عمي تشوف المعلب في دزاير ... العشب مش طبيعي ... ق طاراطو بصح تلقاه تقول فالية فيه القلم ( القلم = الغنم ) ... و المدرجات هذوك

يا صاحبي المدرجات لا كرسي لا والو ... ريّح على السيما ديراكت ... و كابابل اطيح بيك كيما في معلب 5 جويلية ذاك العام و الله يرحم موتى الحادث على كل حال

و نلحقو لنقطة حساسة ... الجمهور

الجمهور حكايتو حكاية ... في لوروب وين كرة القدم الحقيقية .... الجمهور كي يولي داخل للصداد تقول داخل للسينيما ولا المسرح ...

المقامة... و الحطة ... و تلقاه جايب معاه وليداتو ... و داخل للصداد ... و الدخلة ق شوية قبل الماتش مش ياسر ... و التيفوات هذوك كفاه

و التشجيع كفاه .. ياودي حطة وش بيكم

و تجي تشوف المشجع الجزائري ... يدخل للسطاد ع ال8 تاع الصباح ... و الماتش ع ال10 تاع الليل

و يجي داخل بالموس و النصلة تاع الحديد ... و يدخل معاه الفيميجان و السينيال ... و يزيد في الملعب حاشاكم السبان و طياح القدر

طبعا مش كاين لي سيبورتور هاك كاين الملاح ... بصح نهدرو على الي مش ملاح ... و الفوضى و الحاجة المدرحة ياسر ... العنف في الملاعب

كي يولي رايح للملعب ... تقول رايح للباطاي ... هيكتور و اكيليس ما ينفعوش هنا .... لازم تولي مشجع جزائري باه تسلك من الملاعب الجزائرية

و نرجع و نذكر اللاعبين ... نذكر نقطة مهمة ...

اللاعبين المحليين ... اغلبهم مش قاع ... ضعاف جدا جدا تقنيا و بدنيا ... و الاحتمال الكبير انهم ما يتدربوش مع الفريق

يجو ديراكت يلعبو ... لا خطة ... لا لعب زين ... لا فرجة ... يعرفو حاجة وحدة ... يجرو برك ... يعرفو ق يجرو

و تلقاه يعرف ق يجري ... و عندو السالار تاع 300 مليون للشهر .... و الله ق تحير ...

كن جاو يلعبو زين و يمتعو الجمهور ... و الله ق السماح ... الله يزيدهم ... بصح ما يعرفوش يلعبو ... و يخلصو 300 مليون شهريا ...

وهنا نستنتجو حالة ... ان اغلب اللاعبين في الدوري الجزائري ... و المسيرين تاع الكرة الجزائرية ... و عينة كبيرة من الانصار الفوضويين

عندهم ... فقر مونطال