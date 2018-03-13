◇◇ الأطفال_والسرقة ،،،،◇◇◇

ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
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#1
. .:
✍...........

عزيزي الأب...عزيزتي الأم....

الأطفال_والسرقة

عندما يسرق طفل أو بالغ فان ذلك
يصيب الوالدين بالقلق. وينصب قلقهم
على السبب الذي جعل ابنهم يسرق
ويتساءلون هل ابنهم أو ابنتهم "إنسان غير سوي" ،
ومن الطبيعي لأي طفل صغير أن يأخذ الشيء
الذي يشد انتباهه... وينبغي ألا يؤخذ هذا السلوك
على أنه سرقة حتى يكبر الطفل الصغير،
ويصل ما بين الثالثة حتى الخامسة من عمره
حتى يفهموا أن أخذ شيء ما مملوك للغير أمر خطأ.
السرقة-عند-الأطفال.gif
وينبغي على الوالدين أن يعلموا أطفالهم
حقوق الملكية لأنفسهم وللآخرين .
والأباء في هذه الحالة يجب أن يكونوا قدوة أمام ابنائهم...
فإذا أتيت إلى البيت بأدوات مكتبية
أو أقلام المكتب أو أى شىء يخص العمل
أو استفدت من خطأ الآلة الحاسبة في السوق،
فدروسك في الأمانة لأطفالك ستكون
من الصعب عليهم أن يدركوها.
السرقة-عند-الأطفال.gif
#الدوافع #والأسباب :
السرقة عند الأطفال لها دوافع كثيرة
ومختلفة ويجب لذلك أن نفهم الدوافع فى كل حالة
، وان نفهم الغاية التى تحققها السرقة
فى حياة كل طفل حتى نستطيع أن نجد الحل لتلك
المشكلة. ويلجأ بعض الأطفال الكبار أو المراهقين
إلى السرقة لعدة أسباب على الرغم
من علمهم بأن السرقة خطأ:
السرقة-عند-الأطفال.gif
🍒 قد يسرق الصغير بسبب الإحساس
بالحرمان كأن يسرق الطعام لأنه يشتهى
نوعا من الأكل لأنه جائع
🍒 قد يسرق لعب غيره لأنه محروم منها أو
قد يسرق النقود لشراء هذه الأشياء
🍒 قد يسرق الطفل تقليدا لبعض الزملاء
فى المدرسة بدون أن يفهم عاقبة ما يفعل...
أو لأنه نشأ فى بيئة إجرامية عودته
على السرقة والاعتداء على ملكية الغير
وتشعره السرقة بنوع من القوة والانتصار وتقدير الذات...
وهذا السلوك ينطوى على سلوك
إجرامى فى الكبر لان البيئة أصلا بيئة غير سوية
السرقة-عند-الأطفال.gif
🍒 قد يسرق الصغير لكي يتساوى
مع أخيه أو أخته الأكبر منه سنا إذا أحس
أن نصيبه من الحياة أقل منهما.

🍒 في بعض الأحيان، يسرق الطفل ليظهر
شجاعته للأصدقاء أو ليقدم هدية إلى أسرته
أو لأصدقائه أو لكي يكون أكثر قبولا لدى أصدقائه.
🍒 قد يبدأ الأطفال في السرقة بدافع الخوف
من عدم القدرة على الاستقلال،
فهم لا يريدون الاعتماد على أي شخص،
لذا يلجئون إلى أخذ ما يريدونه عن طريق السرقة.
🍒 قد يسرق الطفل بسبب وجود
مرض نفسى أو عقلى أو بسبب كونه يعانى
من الضعف العقلى وانخفاض الذكاء
مما يجعله سهل الوقوع تحت سيطرة
أولاد اكبر منه قد يوجهونه نحو السرقة
::: السرقة-عند-الأطفال.gif ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
كيف نتعامل مع #السرقة ؟
ينبغي على الآباء أن يدركوا سبب سرقة الطفل...
هل الطفل سرق بدافع الحاجة لمزيد
من الاهتمام والرعاية ؟.
وفي هذه الحالة، قد يعبر الطفل على
غضبه أو يحاول أن يتساوى مع والديه...
وقد يصبح المسروق بديلا للحب والعاطفة
. وهنا ينبغي على الوالدين أن يبذلوا
جهدهم لإعطاء مزيد من الاهتمام للطفل
على اعتبار أنه عضو مهم في الأسرة
. فإذا أخذ الوالدان الإجراءات التربوية السليمة
، فان السرقة سوف تتوقف في أغلب
الحالات عندما يكبر الطفل.
السرقة-عند-الأطفال.gif
وينصح أطباء الأطفال بأن يقوم الوالدان
بما يلي عند اكتشافهم لجوء ابنهم إلى السرقة:
🍒 إخبار الطفل بأن السرقة سلوك خاطئ.
🍒مساعدة الصغير على دفع أو رد المسروقات.
🍒التأكد من أن الطفل لا يستفيد من
السرقة بأي طريقة من الطرق.
🍒 تجنب إعطائه دروسا تظهر له المستقبل
الأسود الذي سينتظره إذا استمر على حاله،
أو قولهم له أنك الآن شخص سيئ أو لص.
🍒 توضيح أن هذا السلوك غير مقبول
بالمرة داخل أعراف وتقاليد الأسرة والمجتمع والدين.
::::::: السرقة-عند-الأطفال.gif ::::::::::::::::::::::::::::::::::
#كيف_نتعامل_مع_الطفل ؟
o عند قيام الطفل بدفع أو إرجاع المسروقات
، فلا ينبغ على الوالدين إثارة الموضوع مرة أخرى،
وذلك من أجل مساعدة الطفل على
بدء صفحة جديدة. فإذا كانت السرقة متواصلة
وصاحبها مشاكل في السلوك أو أعراض
انحراف فان السرقة في هذه الحالة علامة
على وجود مشاكل أكبر خطورة في النمو
العاطفى للطفل أو دليل على وجود مشاكل أسرية
o الأطفال الذين يعتادون السرقة يكون
لديهم صعوبة فى الثقة بالآخرين وعمل
علاقات وثيقة معهم. وبدلا من إظهار
الندم على هذا السلوك المنحرف فانهم
يلقون باللوم فى سلوكهم هذا على
الآخرين ويجادلون بالقول "لأنهم لم يعطونى
ما أريد واحتاج...فاننى سوف آخذه بنفسى
" .لذلك يجب عرض هؤلاء الأطفال على
الأخصائيين والأطباء النفسيين المتخصصين
فى مشاكل الطفولة .
السرقة-عند-الأطفال.gif
o عند عرض هؤلاء الأطفال على الطبيب
النفسى يجب عمل تقييم لفهم الأسباب
التى تؤدى لهذا السلوك المنحرف من أجل
عمل خطة علاجية متكاملة .
ومن العوامل الهامة فى العلاج هو تعليم
هذا الطفل كيف ينشأ علاقة صداقة مع الآخرين
. كذلك يجب مساعدة الأسرة فى تدعيم
الطفل فى التغيير للوصول
إلى السلوك السوى فى مراحل نموه المختلفة .

السرقة-عند-الأطفال.gif السرقة-عند-الأطفال.gif
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
24 أفريل 2010
المشاركات
3,360
الإعجابات
2,819
النقاط
191
الإقامة
خالة بنات أختي
الجنس
أنثى
#2
عزيزي الأب...
عزيزتي الأم....


#العلاج_السرقة
ولعلاج السرقة عند الأطفال ينبغى عمل الآتى:
1280x960.jpg
🌷 يجب أولا أن نوفر الضروريات اللازمة للطفل من مأكل وملبس مناسب لسنه
مساعدة الطفل على الشعور بالاندماج فى جماعات سوية بعيدة عن الانحراف في المدرسة والنادي وفي المنزل والمجتمع بوجه عام
1280x960.jpg
🌷 أن يعيش الأبناء فى وسط عائلى يتمتع بالدفء العاطفي بين الآباء والأبناء
🌷 يجب أن نحترم ملكية الطفل و نعوده على احترام ملكية الآخرين وأن ندربه على ذلك منذ الصغر مع مداومة التوجيه والإشراف.
1280x960.jpg
🌷 يجب عدم الإلحاح على الطفل للاعتراف بأنه سرق لأن ذلك يدفعه إلى الكذب فيتمادى فى سلوك السرقة والكذب.
🌷 ضرورة توافر القدوة الحسنة فى سلوك الكبار واتجاهاتهم الموجهة نحو الأمانة .
1280x960.jpg
🌷 توضيح مساوئ السرقة ، وأضرارها على الفرد والمجتمع ، فهى جرم دينى وذنب اجتماعى ، وتبصير الطفل بقواعد الأخلاق والتقاليد الاجتماعية .
1280x960.jpg
🌷تعويد الطفل على عدم الغش فى الامتحانات والعمل ... الخ
1280x960.jpg
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#4
إنضم
24 أفريل 2010
المشاركات
3,360
الإعجابات
2,819
النقاط
191
الإقامة
خالة بنات أختي
الجنس
أنثى
#4
عزيزي الأب...عزيزتي الأم....

السرقة_عند_الأطفال

♻️ يلجأ الطفل للسرقة لأسباب منها :

1⃣ نتيجة حبه للتملك ، أو لإثبات أنه الأقوى وأن قادر على بعض التصرفات التي لا يستطيع فعلها الكثير من أقرانه.
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2⃣ كما إن افتقاد الطفل أحياناً للحنان والاهتمام يكون وراء ممارسته للسرقة.
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3⃣ إضافة إلى حرمانة من بعض الأشياء التي يمتلكها اقرانه وأصدقائة قد يدفعه إلى السرقة.
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💠 ومشكلة السرقة عند الأطفال لها حل ولكن يحتاج المزيد من الصبر من الوالدين وإصرارهم على أن يقلع الطفل عن هذا السلوك الغير سوي ، وذلك من خلال مناقشة الطفل في هذا السلوك والتوضيح له إنه جرم وخاطىء إضافة إلى تحريمه من قبل كل الديانات السماوية.
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⁉️ويجب ألا يصاب الآباء بصدمة نتيجة سرقة ابنهم وألا يأخذوا في الدفاع عنه حتى لا يتطور الأمر ويبدأ الطفل بالكذب توافقًا مع دفاع أهله عنه بل الواجب أن يتعاونوا من أجل حل هذه المشكلة.
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🚫 يجب وضع الثقة بالطفل ، لأنه تجعله يشعر بالحرج من أنه يسلك مثل هذة السلوكيات ، ونحذر من تكرار بعض الكلمات السلبية على مسامع الطفل ، على سبيل المثال "انت حرامي" ، لأن مثل هذة الكلمات تعمل كنوع من التأكيدات داخل عقل الطفل ، ومع تكرارها يشعر الطفل إنه تحول للص وسارق بالفعل ولن يجدي معه أي علاج ، مما يؤدي إلى تدهور حالته واستمراره في ممارسة السرقة بشكل أكبر.
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🔅و يجب تشجيع الطفل دائما ، وتنمية ثقته بنفسه ، ورعايته بالمزيد من الحنان والأهتمام، كما أن مشاركة الطفل في نشاط اجتماعي يساعده على تحسن حالته واقلاعه عن السرقة ، كما يجب توفير الضروريات اللازمة للطفل من مأكل وملبس مناسب لسنه، مع احترام ملكية الطفل في كل شيء.
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🚫 ونحذر من اللجوء للعقاب اللفظي أو البدني اتجاه الطفل ، لان عادة هذا الأمور تؤدي إلى نتائج عكسية وتسهم في تفاقم المشكلة بشكل أكبر.
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♻️ ويجب على الوالدين إدراك أن السرقة مرض يمكن علاج الطفل منه، وإذا قام الطفل بأخذ شيء من أقرانه ، يجب الحرص على إرجاعه مرة أخرى ، مع ضرورة الإشراف والمراقبة المباشرة من قبل الوالدين لملاحظة أي سلوك يطرأ على الطفل ، ومعالجته في البدايه قبل أن يتفاقم، مع ضرورة بناء جسور من الثقة والتواصل والتفاهم مع الطفل.

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