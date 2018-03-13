. .:

✍...........



عزيزي الأب...عزيزتي الأم....



الأطفال_والسرقة



عندما يسرق طفل أو بالغ فان ذلك

يصيب الوالدين بالقلق. وينصب قلقهم

على السبب الذي جعل ابنهم يسرق

ويتساءلون هل ابنهم أو ابنتهم "إنسان غير سوي" ،

ومن الطبيعي لأي طفل صغير أن يأخذ الشيء

الذي يشد انتباهه... وينبغي ألا يؤخذ هذا السلوك

على أنه سرقة حتى يكبر الطفل الصغير،

ويصل ما بين الثالثة حتى الخامسة من عمره

حتى يفهموا أن أخذ شيء ما مملوك للغير أمر خطأ.

وينبغي على الوالدين أن يعلموا أطفالهم

حقوق الملكية لأنفسهم وللآخرين .

والأباء في هذه الحالة يجب أن يكونوا قدوة أمام ابنائهم...

فإذا أتيت إلى البيت بأدوات مكتبية

أو أقلام المكتب أو أى شىء يخص العمل

أو استفدت من خطأ الآلة الحاسبة في السوق،

فدروسك في الأمانة لأطفالك ستكون

من الصعب عليهم أن يدركوها.



#الدوافع #والأسباب :

السرقة عند الأطفال لها دوافع كثيرة

ومختلفة ويجب لذلك أن نفهم الدوافع فى كل حالة

، وان نفهم الغاية التى تحققها السرقة

فى حياة كل طفل حتى نستطيع أن نجد الحل لتلك

المشكلة. ويلجأ بعض الأطفال الكبار أو المراهقين

إلى السرقة لعدة أسباب على الرغم

من علمهم بأن السرقة خطأ:

🍒 قد يسرق الصغير بسبب الإحساس

بالحرمان كأن يسرق الطعام لأنه يشتهى

نوعا من الأكل لأنه جائع

🍒 قد يسرق لعب غيره لأنه محروم منها أو

قد يسرق النقود لشراء هذه الأشياء

🍒 قد يسرق الطفل تقليدا لبعض الزملاء

فى المدرسة بدون أن يفهم عاقبة ما يفعل...

أو لأنه نشأ فى بيئة إجرامية عودته

على السرقة والاعتداء على ملكية الغير

وتشعره السرقة بنوع من القوة والانتصار وتقدير الذات...

وهذا السلوك ينطوى على سلوك

إجرامى فى الكبر لان البيئة أصلا بيئة غير سوية



🍒 قد يسرق الصغير لكي يتساوى

مع أخيه أو أخته الأكبر منه سنا إذا أحس

أن نصيبه من الحياة أقل منهما.

🍒 في بعض الأحيان، يسرق الطفل ليظهر

شجاعته للأصدقاء أو ليقدم هدية إلى أسرته

أو لأصدقائه أو لكي يكون أكثر قبولا لدى أصدقائه.

🍒 قد يبدأ الأطفال في السرقة بدافع الخوف

من عدم القدرة على الاستقلال،

فهم لا يريدون الاعتماد على أي شخص،

لذا يلجئون إلى أخذ ما يريدونه عن طريق السرقة.

🍒 قد يسرق الطفل بسبب وجود

مرض نفسى أو عقلى أو بسبب كونه يعانى

من الضعف العقلى وانخفاض الذكاء

مما يجعله سهل الوقوع تحت سيطرة

أولاد اكبر منه قد يوجهونه نحو السرقة

::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

كيف نتعامل مع #السرقة ؟

ينبغي على الآباء أن يدركوا سبب سرقة الطفل...

هل الطفل سرق بدافع الحاجة لمزيد

من الاهتمام والرعاية ؟.

وفي هذه الحالة، قد يعبر الطفل على

غضبه أو يحاول أن يتساوى مع والديه...

وقد يصبح المسروق بديلا للحب والعاطفة

. وهنا ينبغي على الوالدين أن يبذلوا

جهدهم لإعطاء مزيد من الاهتمام للطفل

على اعتبار أنه عضو مهم في الأسرة

. فإذا أخذ الوالدان الإجراءات التربوية السليمة

، فان السرقة سوف تتوقف في أغلب

الحالات عندما يكبر الطفل.



وينصح أطباء الأطفال بأن يقوم الوالدان

بما يلي عند اكتشافهم لجوء ابنهم إلى السرقة:

🍒 إخبار الطفل بأن السرقة سلوك خاطئ.

🍒مساعدة الصغير على دفع أو رد المسروقات.

🍒التأكد من أن الطفل لا يستفيد من

السرقة بأي طريقة من الطرق.

🍒 تجنب إعطائه دروسا تظهر له المستقبل

الأسود الذي سينتظره إذا استمر على حاله،

أو قولهم له أنك الآن شخص سيئ أو لص.

🍒 توضيح أن هذا السلوك غير مقبول

بالمرة داخل أعراف وتقاليد الأسرة والمجتمع والدين.

::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::

#كيف_نتعامل_مع_الطفل ؟

o عند قيام الطفل بدفع أو إرجاع المسروقات

، فلا ينبغ على الوالدين إثارة الموضوع مرة أخرى،

وذلك من أجل مساعدة الطفل على

بدء صفحة جديدة. فإذا كانت السرقة متواصلة

وصاحبها مشاكل في السلوك أو أعراض

انحراف فان السرقة في هذه الحالة علامة

على وجود مشاكل أكبر خطورة في النمو

العاطفى للطفل أو دليل على وجود مشاكل أسرية

o الأطفال الذين يعتادون السرقة يكون

لديهم صعوبة فى الثقة بالآخرين وعمل

علاقات وثيقة معهم. وبدلا من إظهار

الندم على هذا السلوك المنحرف فانهم

يلقون باللوم فى سلوكهم هذا على

الآخرين ويجادلون بالقول "لأنهم لم يعطونى

ما أريد واحتاج...فاننى سوف آخذه بنفسى

" .لذلك يجب عرض هؤلاء الأطفال على

الأخصائيين والأطباء النفسيين المتخصصين

فى مشاكل الطفولة .

