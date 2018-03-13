أحسن_الظن_بربك



الدرس رقم 1⃣



⬅️أحد الثقات يقول أنه في يوم رؤى الشيخ ابن سَعْدي وهو ينظف ميزاب أحد الأسطح

فسُئل : يا شيخ لم تنظف الميزاب والجو صحو ؟!‼️

فقال : ألا تعلمون أنه غدآ صلاة الإستسقاء ؟!!!



👈أُنظروا إلى قوة الإيمان وحسن الظن بالله ..

فاللهم ارزقنا حسن الظن فيك وصدق التوكل عليك



🍂 فقط ثق ....بالله ولاتقلق 🍂



⬅️يقول ابن مسعود رضى الله عنه

والله الذى لا إله إلا هو ما أعطى عبد مؤمن قط شيئًا خير من حسن الظن بالله .

والله الذى لا إله إلا هو لا يحسن عبد الظن إلا أعطاه الله ظنه ،

وذلك أن الخير فى يديه



🍃تذكر 🍃



لا أحد أرحم بك من ربك

ولا أحد أعلم بهمك أكثر من ربك

ولا أحد يقدر علي رفع الضر عنك إلا ربك

فَاستعن باللہّ وُالجأ إليه في كُل حين يكن لكَ فوق مَا تريد



قد يتخلى عنك كل شيء ويبقى معك الله

فكن مع الله يبقى معك كل شئ



✏️✏️أالإنسان ياأحباب الله احوج في زمن

طغت فيه المادة , وتعلق الناس فيه بالأسباب

إلا من رحم الله ,

إلى أن يجدد في نفسه قضية الثقة بالله ,

والاعتماد عليه في قضاء الحوائج , وتفريج الكروب ,

فقد يتعلق العبد بالأسباب , ويركن إليها ,

وينسى مسبب الأسباب الذي بيده مقاليد الأمور ,

وخزائن السماوات والأرض , فتذكروا جيدا

قوله تعالى : {وكفى بالله وكيلا }



🌴الثقة بالله🌴 ...

أمر عظيم غفلنا عنه كثيراً ، فما أحوجنا

اليوم إلى هذه الثقة لنعيد بها توازن الحياة المنهار...



ولكن ماهي الثقة بالله ؟؟؟‼️‼️



⬅️تجدها في سيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار ...

فقال بعزة الواثق بالله "حسبنا الله ونعم الوكيل"

فجاء الأمر الإلهي........."

يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم" ...



الثقة بالله....



⬅️تجدها في السيدة هاجر عندما ولى زوجها

وقد تركها في واد غير ذي زرع .

صحراء قاحلة وشمس ملتهبة ووحشة قائلة:

يا إبراهيم لمن تتركنا ؟!



قالتها فقط لتسمعمنه كلمة يطمئن بها

قلبها فلما علمت أنه أمر إلهي

👈قالت بعزة الواثق بالله إذا لا يضيعنا



هذه هي الثقة بالله 👆👆هذه حسن الظن بالله

ففجر لها ماء زمزم وخلد سعيها ..

ولو أنها جزعت وهرعت لما تنعمنا اليوم ببركة ماء زمزم ...



الثقة بالله...



هي حسن الظن بالله .....نعيم بالحياة ..

طمأنينة بالنفس .. قرة العين .. أنشودة السعداء ...



فيا أحباب الله أين الثقة بالله ؟؟!!‼️‼️‼️



يامن تريد زوجة صالحة جميلة أين ثقتك بالله ؟‼

يامن تريدين زوجاً تقياً يسعدك أين ثقتك بالله ؟‼️

يامن يتوق إلى الهداية أين ثقتك بالله ؟‼️

يامن يريد السعادة أين ثقتك بالله ؟‼️

يا من خنقه الهموم أين ثقتك بالله ؟‼️

يا من تأخرت عنده الذرية أين ثقتك بالله ؟‼️

يامديون أين ثقتك بالله؟‼️

يامهموم أين ثقتك بالله ؟‼️

يا من تعانين من مشاكل زوجية أين ثقتك بالله ؟‼️

يامبتلى بالمرض أين ثقتك بالله ؟‼️

يامبتلى بفقد اﻷحبه أين ثقتك بالله ؟‼️



⬅️فقط ثق بالله وتوكل عليه يؤتيك خير الدنيا والآخرة



اطمئن .....لاتقلق



فإن الله .......

يحبك .. يعتني بك .. يحميك .. ينصرك .. يسمعك .. يراك ..

هو الرحمن ..الرحيم .... الهادي .......الرزاق .....السميع.......البصير.......الحليم .......المغني .....القريب.....المجيب......



ثق في الله .. وأحسن الظن به ..

فالله ما أشقاك إلا ليسعدك ..

وما أخذ منك إلا ليعطيك ..

وما حرمك إلا ليتفضل عليك ..

وما ابتلاك .. إلا لأنه يحبك



👍👍👍👍⬅️نأتي للفقرة اﻷهم والتي اتفقت معكم عليها

وهي 🍃الواجب العملي 🍃لدرس اليوم بفضل الله



⁉️هل تعرف معنى اسم الله الوكيل ؟



⁉️هل انت تعيش وتستشعر باسم الله الوكيل في حياتك وتصرفاتك وازماتك وماتمر به من مصاعب ومتاعب ؟.



⁉️هل تعرف قصة حسبنا الله ونعم الوكيل التى ورد ذكرها في القرآن الكريم للرجال الذين قالوها ؟



⁉️وهل تكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل ؟



🛑والآن مامعنى .....الوكيل؟



👈هو الذي يتولى بإحسانه شئون عباده فلا يضيعهم ولا يتركهم ولا يكلهم إلاغيره " وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "

(الآية 3 سورة الطلاق )

👈 فهو لا يمكن أن يضيعك،فهو حسبك أي كافيك من كل الشرور،

👈 فأنت عندما تقول هذه الجملة، فإنك بمثابة عقد الوكالة مع الله،

ولكن ليس باللسان فقط، بل بكل حواسك، وأنت مطمئن.



فعندما تذهب لمقابلة شخص ما مهم، فاذهب وأنت قوي وكلك ثقة بالله.



✅ واستمع إلى قول الله تعالى" َفَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "

( الآية 129 سورة التوبة)👈 أي عندما يتركك الناس ويهجروك فلا تخف



🛑👈 " الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ "

( الآية 173 سورة آل عمران )،

⬅️ ولقد نزلت هذه الآية في أصحاب النبي بعد غزوة أحد. فبعد ما أصابهم من آلام ومصا



عب،

يعلم الرسول أن قريش تعد العدة للعودة

فيعلن أنه ذاهب للقائهم مع الصحابة وهم على هذه الحالة،

فتبعث لهم قريش.....

من يخوفهم ويقول لهم أن قريشا قد لبست

جلود النمور، وجمعت العرب على حربهم

فينطق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة

بـ "حسبنا الله و نعم الوكيل"



فرجع هذا الرجل إلى قريش خائفا وهو يقول

أن محمداً وأصحابه يقولون كلاماً وسيأكلونكم أكلا،

فنزلت بقية الآية " فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم "