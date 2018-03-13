□◇□》》 أحسن الظن بربك.....□◇□

ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
24 أفريل 2010
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الإعجابات
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#1
أحسن_الظن_بربك

الدرس رقم 1⃣
3dlat_com_13910815016.jpg
⬅️أحد الثقات يقول أنه في يوم رؤى الشيخ ابن سَعْدي وهو ينظف ميزاب أحد الأسطح
فسُئل : يا شيخ لم تنظف الميزاب والجو صحو ؟!‼️
فقال : ألا تعلمون أنه غدآ صلاة الإستسقاء ؟!!!

👈أُنظروا إلى قوة الإيمان وحسن الظن بالله ..
فاللهم ارزقنا حسن الظن فيك وصدق التوكل عليك
3dlat_com_13910815016.jpg
🍂 فقط ثق ....بالله ولاتقلق 🍂

⬅️يقول ابن مسعود رضى الله عنه
والله الذى لا إله إلا هو ما أعطى عبد مؤمن قط شيئًا خير من حسن الظن بالله .
والله الذى لا إله إلا هو لا يحسن عبد الظن إلا أعطاه الله ظنه ،
وذلك أن الخير فى يديه
3dlat_com_13910815016.jpg
🍃تذكر 🍃

لا أحد أرحم بك من ربك
ولا أحد أعلم بهمك أكثر من ربك
ولا أحد يقدر علي رفع الضر عنك إلا ربك
فَاستعن باللہّ وُالجأ إليه في كُل حين يكن لكَ فوق مَا تريد

قد يتخلى عنك كل شيء ويبقى معك الله
فكن مع الله يبقى معك كل شئ
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✏️✏️أالإنسان ياأحباب الله احوج في زمن
طغت فيه المادة , وتعلق الناس فيه بالأسباب
إلا من رحم الله ,
إلى أن يجدد في نفسه قضية الثقة بالله ,
والاعتماد عليه في قضاء الحوائج , وتفريج الكروب ,
فقد يتعلق العبد بالأسباب , ويركن إليها ,
وينسى مسبب الأسباب الذي بيده مقاليد الأمور ,
وخزائن السماوات والأرض , فتذكروا جيدا
قوله تعالى : {وكفى بالله وكيلا }
3dlat_com_13910815016.jpg
🌴الثقة بالله🌴 ...
أمر عظيم غفلنا عنه كثيراً ، فما أحوجنا
اليوم إلى هذه الثقة لنعيد بها توازن الحياة المنهار...

ولكن ماهي الثقة بالله ؟؟؟‼️‼️

⬅️تجدها في سيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار ...
فقال بعزة الواثق بالله "حسبنا الله ونعم الوكيل"
فجاء الأمر الإلهي........."
يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم" ...
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الثقة بالله....

⬅️تجدها في السيدة هاجر عندما ولى زوجها
وقد تركها في واد غير ذي زرع .
صحراء قاحلة وشمس ملتهبة ووحشة قائلة:
يا إبراهيم لمن تتركنا ؟!

قالتها فقط لتسمعمنه كلمة يطمئن بها
قلبها فلما علمت أنه أمر إلهي
👈قالت بعزة الواثق بالله إذا لا يضيعنا
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هذه هي الثقة بالله 👆👆هذه حسن الظن بالله
ففجر لها ماء زمزم وخلد سعيها ..
ولو أنها جزعت وهرعت لما تنعمنا اليوم ببركة ماء زمزم ...

الثقة بالله...

هي حسن الظن بالله .....نعيم بالحياة ..
طمأنينة بالنفس .. قرة العين .. أنشودة السعداء ...

فيا أحباب الله أين الثقة بالله ؟؟!!‼️‼️‼️
3dlat_com_13910815016.jpg
يامن تريد زوجة صالحة جميلة أين ثقتك بالله ؟‼
يامن تريدين زوجاً تقياً يسعدك أين ثقتك بالله ؟‼️
يامن يتوق إلى الهداية أين ثقتك بالله ؟‼️
يامن يريد السعادة أين ثقتك بالله ؟‼️
يا من خنقه الهموم أين ثقتك بالله ؟‼️
يا من تأخرت عنده الذرية أين ثقتك بالله ؟‼️
يامديون أين ثقتك بالله؟‼️
يامهموم أين ثقتك بالله ؟‼️
يا من تعانين من مشاكل زوجية أين ثقتك بالله ؟‼️
يامبتلى بالمرض أين ثقتك بالله ؟‼️
يامبتلى بفقد اﻷحبه أين ثقتك بالله ؟‼️

⬅️فقط ثق بالله وتوكل عليه يؤتيك خير الدنيا والآخرة

اطمئن .....لاتقلق
3dlat_com_13910815016.jpg
فإن الله .......
يحبك .. يعتني بك .. يحميك .. ينصرك .. يسمعك .. يراك ..
هو الرحمن ..الرحيم .... الهادي .......الرزاق .....السميع.......البصير.......الحليم .......المغني .....القريب.....المجيب......
3dlat_com_13910815016.jpg
ثق في الله .. وأحسن الظن به ..
فالله ما أشقاك إلا ليسعدك ..
وما أخذ منك إلا ليعطيك ..
وما حرمك إلا ليتفضل عليك ..
وما ابتلاك .. إلا لأنه يحبك

👍👍👍👍⬅️نأتي للفقرة اﻷهم والتي اتفقت معكم عليها
وهي 🍃الواجب العملي 🍃لدرس اليوم بفضل الله

⁉️هل تعرف معنى اسم الله الوكيل ؟

⁉️هل انت تعيش وتستشعر باسم الله الوكيل في حياتك وتصرفاتك وازماتك وماتمر به من مصاعب ومتاعب ؟.

⁉️هل تعرف قصة حسبنا الله ونعم الوكيل التى ورد ذكرها في القرآن الكريم للرجال الذين قالوها ؟

⁉️وهل تكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل ؟
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🛑والآن مامعنى .....الوكيل؟

👈هو الذي يتولى بإحسانه شئون عباده فلا يضيعهم ولا يتركهم ولا يكلهم إلاغيره " وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "
(الآية 3 سورة الطلاق )
👈 فهو لا يمكن أن يضيعك،فهو حسبك أي كافيك من كل الشرور،
👈 فأنت عندما تقول هذه الجملة، فإنك بمثابة عقد الوكالة مع الله،
ولكن ليس باللسان فقط، بل بكل حواسك، وأنت مطمئن.

فعندما تذهب لمقابلة شخص ما مهم، فاذهب وأنت قوي وكلك ثقة بالله.
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✅ واستمع إلى قول الله تعالى" َفَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "
( الآية 129 سورة التوبة)👈 أي عندما يتركك الناس ويهجروك فلا تخف

🛑👈 " الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ "
( الآية 173 سورة آل عمران )،
⬅️ ولقد نزلت هذه الآية في أصحاب النبي بعد غزوة أحد. فبعد ما أصابهم من آلام ومصا
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عب،
يعلم الرسول أن قريش تعد العدة للعودة
فيعلن أنه ذاهب للقائهم مع الصحابة وهم على هذه الحالة،
فتبعث لهم قريش.....
من يخوفهم ويقول لهم أن قريشا قد لبست
جلود النمور، وجمعت العرب على حربهم
فينطق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة
بـ "حسبنا الله و نعم الوكيل"
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فرجع هذا الرجل إلى قريش خائفا وهو يقول
أن محمداً وأصحابه يقولون كلاماً وسيأكلونكم أكلا،
فنزلت بقية الآية " فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم "
( الآية 174 سورة آل عمران )
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#4
إنضم
24 أفريل 2010
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3,368
الإعجابات
2,828
النقاط
191
الإقامة
خالة بنات أختي
الجنس
أنثى
#4
الدرس رقم 2⃣ ......الجزء الثاني


والذي يتأمل يأحباب الله 🍃🍃

في أحوال الرسل عليهم السلام، والصالحون من بعدهم يجد أنهم متفائلون في أحلك الظروف، والشدائد،
⬅️فهذا من حسن الظن في الله تعالى

اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png
⬅️ فهذا موسى عليه السلام ومن معه عندما لحق بهم فرعون وجنوده وأصبح البحر أمامهم، والعدو خلفهم
كان متفائلًا ومحسنًا للظن بربه،
قال تعالى حاكيًا عنه ﴿ فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُون * قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ﴾
[الشعراء: 61-62].
اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png
هل انتبهتم معي ماذا قال؟‼️

قال كلا إن معي ربي سيهدين

البحر أمامه والعدو خلفه

🍃أنه حسن الظن بالله🍃

⬅️وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي اللهُ عنها،
لما نزل الوحي على النبي صلى اللهُ عليه وسلم ورجع إليها خائفًا يقول: "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي.

قَالَتْ: كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ"[15].

🍃إنه حسن الظن في الله🍃
اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png

⬅️ومن التفاؤل وحسن الظن الذي يُذكر في هذا المجال:

ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففي سنة (702هـ) تحرك التتار لغزو بلاد الشام فأخبر ابن تيمية الناس والأمراء أن الدائرة والهزيمة عليهم، وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينًا، فيقال له: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا،
اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png
👈قال ابن القيِّم: وسمعته يقول ذلك، قال: فلما أكثروا عَلَيَّ قلت: لا تكثروا، كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة، وأن النصر لجيوش الإسلام،
قال: وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو، وكان النصر حليف المسلمين،
قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيب ﴾ [البقرة: 214]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين ﴾ [الروم: 47][19].
اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png

🍃إنه حسن الظن في الله🍃

⬅️ومن ذلك أن الشيخ شمس الدين الذي تولى تربية السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله كان يأخذ السلطان محمدًاوهو صغير جدا في السن بيده ويمر به على الساحل ويشير إلى أسوار القسطنطينية التي تلوح في الأفق من بعيد شاهقة حصينة، ثم يقول له: أترى هذه المدينة التي تلوح في الأفق، إنها القسطنطينية،
اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png
وقد أخبرنا الرسول صلى اللهُ عليه وسلم أن رجلًا من أمته سيفتحها بجيشه
👈قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ"
رواه البخاري في التاريخ الكبير
اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png
ثم تفاءل الأمير الصبي وعقد العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى اللهُ عليه وسلم،
ولما جاء اليوم الموعود وتولى الخلافة شرع السلطان محمد الفاتح يفاوض الإمبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية،
اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png
فلما بلغه رفض الإمبراطور تسليم المدينة
👈 قال بكل تفاؤل: حسنًا عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر،
👈حاصر السلطان محمد الفاتح القسطنطينية واحدًا وخمسين يومًا، تعددت خلالها المعارك العنيفة وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين قبله، سقطت على يد بطل شاب له من العمر ثلاثة وعشرون عامًا.
اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png

🍃إنه حسن الظن في الله🍃

⬅️ومن ذلك ما ذكره الشيخ المقرئ عبدالله بن أحمد ابن سعيد قال:
"مرضت بدمشق مرضًا شديدًا، فجاءني ابن تيمية رحمه الله وجلس عند رأسي وأنا مثقل بالحمى والمرض
فدعا لي، ثم قال: جاءت العافية
فما كان إلا أن قام، وإذا بالعافية قد جاءت، وَشُفِيتُ لوقتي"

🍃إنه حسن الظن في الله🍃
اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png

نأتي للمهم وهو🍂 الواجب العملي🍂 في درسنا اليوم بفضل الله تعالى

‏"فَمَا ظَنّكُم بِرَبّ العَالمِين"

⬅️✏️✏️ماظنكم انتم يا من تقرءون رسالتي برب العالمين؟؟‼️‼️

اذاعة-مدرسية-عن-حسن-الظن-بالله5.png

‏اللهمّ إنّا نظن بك غفراناً وتوفيقاً وتيسيراً وسعـادة وفرحاً ورزقاً وشفاءً وحسنَ خاتمةٍ ..
فهبنا مزيداً من فضلكَ يا واسِـع الفضل

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,247
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18,591
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#6
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي الكريم
وجزاك الله خيرالجزاء موضوع قيم
أنار الله قلبك بالإيمان وطهره بالقران
ورزقك حبه ومغفرته
وفتح عليك فتح الصالحين
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#7
إنضم
24 أفريل 2010
المشاركات
3,368
الإعجابات
2,828
النقاط
191
الإقامة
خالة بنات أختي
الجنس
أنثى
#7
قال HAMZA USMA:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي الكريم
وجزاك الله خيرالجزاء موضوع قيم
أنار الله قلبك بالإيمان وطهره بالقران
ورزقك حبه ومغفرته
وفتح عليك فتح الصالحين
إضغط للتوسيع...
اختك في الله ..... اني خالة خالة ياسمين وسارة .....!!!!
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
24 أفريل 2010
المشاركات
3,368
الإعجابات
2,828
النقاط
191
الإقامة
خالة بنات أختي
الجنس
أنثى
#8
قال HAMZA USMA:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي الكريم
وجزاك الله خيرالجزاء موضوع قيم
أنار الله قلبك بالإيمان وطهره بالقران
ورزقك حبه ومغفرته
وفتح عليك فتح الصالحين
إضغط للتوسيع...
ان كان لحرووفي جمااااال
فهووو سيكون اكثر جماااالا
بتوااااجدك الرااااقي
هنااااا
وانتـــــظر اطــــلاااالتـــــك
الرااااائعـــــــة
تحيتي لك
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#9
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,247
الإعجابات
18,591
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#9
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