غراتان بانذنجان ~~

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
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Setif
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أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله

المقادير:
2 حبات باذنجان مقلية، 4 حبات بطاطا مقلية،صدر دجاج. بقدونس، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بهار مشكل،2 حبات طماطم مفرومة وملعقة معجون طماطم، حبة بصل مفرومة، جبن مبشور، ملعقتا زيت.
طريقة التحضير: في طنجرة نديرو فيها صدر دجاج يتققلى، أضيفي البصل والملح والبهارات. عند استواء دجاج والبصل أضيفي الطماطم.
نقطع الباذنجال والبطاطا دوائر ونقليهم
وبعد في صينية نضع الباذنجان والبطاطا
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ثم قومي بوضع طبقة صدر دجاج لمقلى، وزعي الخليط جيداً بعدها. رشي الجبن من الفوق
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أدخليها الفرن المحمى لمدة 20 دقيقة.
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شهية طيبة
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#5
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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#5
الباذنجان من احب الخضر الى بطني:love::love: نموت عليه كي نشوفو :LOL:
وزيد مع الغراتان ما خليتيش فيا يا السطايفية ربي يحفظك
ويهنيك
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,387
الإعجابات
9,984
النقاط
1,051
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#7
قال hakim story:
الباذنجان من احب الخضر الى بطني:love::love: نموت عليه كي نشوفو :LOL:
وزيد مع الغراتان ما خليتيش فيا يا السطايفية ربي يحفظك
ويهنيك
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ههههه كول كول متحشمش 😋😋😋
ويحفظك خويا تعيش :)
نورت 😊
 
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