غراتان بانذنجان ~~

أشــواق 19
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله
المقادير:
2 حبات باذنجان مقلية، 4 حبات بطاطا مقلية،صدر دجاج. بقدونس، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بهار مشكل،2 حبات طماطم مفرومة وملعقة معجون طماطم، حبة بصل مفرومة، جبن مبشور، ملعقتا زيت.
طريقة التحضير: في طنجرة نديرو فيها صدر دجاج يتققلى، أضيفي البصل والملح والبهارات. عند استواء دجاج والبصل أضيفي الطماطم.
نقطع الباذنجال والبطاطا دوائر ونقليهم
وبعد في صينية نضع الباذنجان والبطاطا
ثم قومي بوضع طبقة صدر دجاج لمقلى، وزعي الخليط جيداً بعدها. رشي الجبن من الفوق
أدخليها الفرن المحمى لمدة 20 دقيقة.
شهية طيبة
2 حبات باذنجان مقلية، 4 حبات بطاطا مقلية،صدر دجاج. بقدونس، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بهار مشكل،2 حبات طماطم مفرومة وملعقة معجون طماطم، حبة بصل مفرومة، جبن مبشور، ملعقتا زيت.
طريقة التحضير: في طنجرة نديرو فيها صدر دجاج يتققلى، أضيفي البصل والملح والبهارات. عند استواء دجاج والبصل أضيفي الطماطم.
نقطع الباذنجال والبطاطا دوائر ونقليهم
وبعد في صينية نضع الباذنجان والبطاطا
ثم قومي بوضع طبقة صدر دجاج لمقلى، وزعي الخليط جيداً بعدها. رشي الجبن من الفوق
أدخليها الفرن المحمى لمدة 20 دقيقة.
شهية طيبة