فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 3 -

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في أول موضوع لنا في سلسلة فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -
التي اتمنى ان تنال اعجابكم

اول طبق لليوم هو :
حريرة التشيشة :

حساء التشيشة من اختصاص المطبخ الجزائري ، سهل و سريع التحظير و لذيذ جدا و يستحسن تقديمه مع خبز الدار (المطلوع ).


حريرة تشيشة الجزائرية

مقادير حريرة دشيشة الجزائرية :

لحم غنم أو بقر حسب الحاجة
حبة جزر مقطعة
2 حبات بصل مقطعة على 4 قطع
حفنة حمص ، حفنة فول
ملعقة كبيرة (كركم ، سكنجبير) ،نصف ملعقة (فلفل أسود ، كمون ، كارفي ) ، ملح ، نجمة الأرض
باقة قصبر ، باقة كرافص
قطعتين كنور دجاج
نصف ملعقة طماطم مصبرة
قصبر مرحي للتزيين

طريقة تحظير حريرة الدشيشة الجزائرية :

في طنجرة ضعي اللحم ، البصل ، الجزر ، الحمص ، الفول ، القصبر ، الكرافص ، و قطعتين كنور دجاج ، كركم ، سكنجبير ، فلفل أسود ، الملح ، مرقي بالماء و أغلقي الطنجرة و اتركيها تطهى.
بعد الطهي انزعي اللحم و باقات العطور و ارحي ما تبقى في الطنجرة ثم أعيديها فوق العافية ، أضيفي لتر ماء ، و بعد الغليان ضعي نجمة الأرض و التشيشة و حركي ، ثم أضيفي الطماطم المصبرة المحللة في المرق و في الاخير أضيفي الكمون و الكارفي.
قدمي حساء التشيشة سيدتي ساخن و زينيه بالقصبر المرحي و قدمي معه خبز الدار(المطلوع) ، بالصحة و الراحة.
















و الطبق الثاني لليوم هو :
المثــوم الجزائري :

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المقادير

  • 300غ من قطعلحم (خروف أو عجل)​
  • 200غ من اللّحم المفروم​
  • حفنة من الحمص المنقوع في الماء (ليلة من قبل)​
  • 3 ملاعق كبيرة من الزيت​
  • 5 فصوص ثوم​
  • حبّة صغيرة من البصل​
  • ملح, فلفل أسود, فلفل أحمر و كمون​
  • 1 حبّة بيض​

طريقة التحضير

  1. ) داخل قدر, نضعي قطع اللّحم مع الزيت و نتركهم ليتشوحوا على نار هادئة مع إضافة البصلة المفرومة.​
  2. ) نضيف فصي ثوم مهروسين, الكمون و بقية البهارات.​
  3. ) نضع كمية الحمص ثمّ نضيف الماء حتّى نغطي قطع اللّحم و نترك ليطهى.​
  4. ) في هذه الأثناء, نحضّر اللّحم المفروم بوضعه في إناء و نضيف له بقية الثوم المهروس, البهارات و البيضة لتساعد على تماسك اللحم المفروم ثمّ نشكّل كريّات قطرها 3سم​
  5. ) نتفقد قطع اللّحم فإذا كانت ناضجة, نضيف كريّات اللّحم المفروم و نتركهم بضع دقائق حتّى تنضج هي الأخرى و تتخثر الصلصة ثمّ تقدّم​





 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,017
الإعجابات
42,310
النقاط
12,426
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#2
و كنوع من المقبلات اخترت لكم :
المعقودة الجزائرية :

نوع من المقبلات الجزائرية مشهور جدا في الغرب الجزائري
و تحضر خاصة في رمضان هي (( المعقودة))





المقادير:

-رطل بطاطا
- بيضتان
- فصين او ثلاثة ثوم
- نصف ربطة بقدونس
- ملح
-زعفران
- فلفل اسود
-القرفة ضرورية في هذه الوصفة
- طحين (فرينة)
- زيت للقلي


طريقة التحضير

-نقشر البطاطا ثم نقطعها الى شرائح رقيقة +فصوص توم
-نضعها في كسكاس على بخار مائي لكي تحافظ على مكوناتها الغذائية
- نقوم بطحن البطاطا بالطاحونة اليدوية
- ثم تضيفي البصل والثوم و الملح والفلفل الأسود والقرفة

والمعدنوس والبيض والجبن (اختياري )


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وتخلطي جيدا حتى تتحصلي على خليط متماسك تشكليها دوائر وتمرريها في

الفرينة على الجهتين وتقليها

يجب ان تكون العجينة متماسكة وان كانت لزجة اضيفي ملعقة نشا او مايزينة
وإن كانت يابسة أضيفي بيضة




- اصنعي خبيزات صغيرة واحشيها بقطع من الجبن
- ثم مريرها في الطحين







واقلي في زيت ساخن على الوجهين

الأفضل ان توضع على فوطة مخصصة لامتصاص الفائض من الزيت



الشكل النهائي :








وبالهنا والشفا​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,017
الإعجابات
42,310
النقاط
12,426
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
و كتحلية اخترت لكم :
زلابية البنان :




المقادير
  • 2 كائسين ماء​
  • ¼ كأس زيت​
  • قبصة ملح​
  • ملعقتي أكل عسل​
  • كيس فانيليا​
  • كأسين و نصف طحين (فرينة)​
  • زيت للقلي​
  • عسل مصنوع بالبيت​
  • فول سوداني مهروش للتزين ( كاوكاو)​

طريقة التحضير
  1. ضعي الماء والزيت والملح والعسل في قدر على نار خفيفة.​
  2. عندما يصبح الخليط متجانس، أضبفي الطحين أو الفرينة والفانيليا.​
  3. أخلطي بملعقة خشبية دون التوقف حتى تصبح العجينة ممتماسكة و تشكل كتلة واحدة​
  1. ضعي العجينة و هي ساخنة في كيس الحلواني و شكلي أعمدة لا يقل طولها عن 12 سم.​
  2. أتركيها حتى تبرد ثم اقليها في زيت ساخن​
  3. بعد القلي إغمسيها مباشرة في العسل, و رشيها بالفول السوداني.​




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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,017
الإعجابات
42,310
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12,426
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أزمير
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#4
و كنوع من المعجنات اخترت لكم :
البيتزا :




مقادير تحضير عجين البتزا:

250غ من الدقيق الابيض

250غ من دقيق القمح (الفينو)semoule extra-fine

1/2 كوب زيت زيتون

ملعقة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

2 ملاعق كبيرة حليب بودرة

ملعقة زبدة
ملعقة صغيرة من البكنغ باودر

ماء دافئ لجمع العجين

الحشوة

نصف حبة بصل مفرومة ناعم

صلصة طماطم

تونة مصفاة من الزيت

فلفل الوان

زيتون

ذرة معلبة

فطر معلب

جبن مبشور

جبنة المودزريلا


 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,017
الإعجابات
42,310
النقاط
12,426
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#5
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