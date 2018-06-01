فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 3

حريرة التشيشة :

المثــوم الجزائري :

المقادير

حساء التشيشة من اختصاص المطبخ الجزائري ، سهل و سريع التحظير و لذيذ جدا و يستحسن تقديمه مع خبز الدار (المطلوع ).حريرة تشيشة الجزائريةلحم غنم أو بقر حسب الحاجةحبة جزر مقطعة2 حبات بصل مقطعة على 4 قطعحفنة حمص ، حفنة فولملعقة كبيرة (كركم ، سكنجبير) ،نصف ملعقة (فلفل أسود ، كمون ، كارفي ) ، ملح ، نجمة الأرضباقة قصبر ، باقة كرافصقطعتين كنور دجاجنصف ملعقة طماطم مصبرةقصبر مرحي للتزيينفي طنجرة ضعي اللحم ، البصل ، الجزر ، الحمص ، الفول ، القصبر ، الكرافص ، و قطعتين كنور دجاج ، كركم ، سكنجبير ، فلفل أسود ، الملح ، مرقي بالماء و أغلقي الطنجرة و اتركيها تطهى.بعد الطهي انزعي اللحم و باقات العطور و ارحي ما تبقى في الطنجرة ثم أعيديها فوق العافية ، أضيفي لتر ماء ، و بعد الغليان ضعي نجمة الأرض و التشيشة و حركي ، ثم أضيفي الطماطم المصبرة المحللة في المرق و في الاخير أضيفي الكمون و الكارفي.قدمي حساء التشيشة سيدتي ساخن و زينيه بالقصبر المرحي و قدمي معه خبز الدار(المطلوع) ، بالصحة و الراحة.