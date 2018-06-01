فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 3

عآشقة الجنـة
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في أول موضوع لنا في سلسلة فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -
التي اتمنى ان تنال اعجابكم
اول طبق لليوم هو :
حريرة التشيشة :
حساء التشيشة من اختصاص المطبخ الجزائري ، سهل و سريع التحظير و لذيذ جدا و يستحسن تقديمه مع خبز الدار (المطلوع ).
حريرة تشيشة الجزائرية
مقادير حريرة دشيشة الجزائرية :
لحم غنم أو بقر حسب الحاجة
حبة جزر مقطعة
2 حبات بصل مقطعة على 4 قطع
حفنة حمص ، حفنة فول
ملعقة كبيرة (كركم ، سكنجبير) ،نصف ملعقة (فلفل أسود ، كمون ، كارفي ) ، ملح ، نجمة الأرض
باقة قصبر ، باقة كرافص
قطعتين كنور دجاج
نصف ملعقة طماطم مصبرة
قصبر مرحي للتزيين
طريقة تحظير حريرة الدشيشة الجزائرية :
في طنجرة ضعي اللحم ، البصل ، الجزر ، الحمص ، الفول ، القصبر ، الكرافص ، و قطعتين كنور دجاج ، كركم ، سكنجبير ، فلفل أسود ، الملح ، مرقي بالماء و أغلقي الطنجرة و اتركيها تطهى.
بعد الطهي انزعي اللحم و باقات العطور و ارحي ما تبقى في الطنجرة ثم أعيديها فوق العافية ، أضيفي لتر ماء ، و بعد الغليان ضعي نجمة الأرض و التشيشة و حركي ، ثم أضيفي الطماطم المصبرة المحللة في المرق و في الاخير أضيفي الكمون و الكارفي.
قدمي حساء التشيشة سيدتي ساخن و زينيه بالقصبر المرحي و قدمي معه خبز الدار(المطلوع) ، بالصحة و الراحة.
و الطبق الثاني لليوم هو :
المثــوم الجزائري :
المقادير
- 300غ من قطعلحم (خروف أو عجل)
- 200غ من اللّحم المفروم
- حفنة من الحمص المنقوع في الماء (ليلة من قبل)
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت
- 5 فصوص ثوم
- حبّة صغيرة من البصل
- ملح, فلفل أسود, فلفل أحمر و كمون
- 1 حبّة بيض
طريقة التحضير
- ) داخل قدر, نضعي قطع اللّحم مع الزيت و نتركهم ليتشوحوا على نار هادئة مع إضافة البصلة المفرومة.
- ) نضيف فصي ثوم مهروسين, الكمون و بقية البهارات.
- ) نضع كمية الحمص ثمّ نضيف الماء حتّى نغطي قطع اللّحم و نترك ليطهى.
- ) في هذه الأثناء, نحضّر اللّحم المفروم بوضعه في إناء و نضيف له بقية الثوم المهروس, البهارات و البيضة لتساعد على تماسك اللحم المفروم ثمّ نشكّل كريّات قطرها 3سم
- ) نتفقد قطع اللّحم فإذا كانت ناضجة, نضيف كريّات اللّحم المفروم و نتركهم بضع دقائق حتّى تنضج هي الأخرى و تتخثر الصلصة ثمّ تقدّم