حامض .. حلو .

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
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#1
مساءكم سحابه صيفية ماطره يفوح منها عبير الندى ..

منذ زمن لم ادون اي موضوع لا لشيء الا ان القريحة لم تعد كما كانت .. ربما لتقدم العمر دور .. او ربما ليس ثمة موضوع طازه يستحق لفت الانتباه اليه ..

كلٍ منا بعقله راضٍ لكنني أتساءل ماهي اقصى درجة نكون بها راضين عن انفسنا ؟! او نكون راضين عن خياراتنا وماهي حدود نظراتنا وقناعاتنا ؟!
وماهو السيستم او الرتم الذي سيكون به رأينا ملتزما دون الانحراف صعودا ونزولا .. نحن مؤقنين ان الجميع ماضون بما هم به مقتنعون لكن هناك
من يجعل نفسه وصيا على الغير ويتدخل في ابسط خصوصياته دونما وخز من ضمير .. فماهو المانع ان يكون هناك احتراما متبادلا ويكون لكل منا
قناعاته وان اختلفنا مع بعض فالإختلاف لايفسد في الود قضيه .. ثم مالذي اكتسبه بعضنا من بعض طالما نحن متحدون في الافكار والآراء وبلا اي
نقاش او حوار مثمر لاشك هناك معضلة بالفكر لابد لنا من تلافيها والعمل على ما ينمي فينا ثقافة الحوار واحترام قناعات الآخر وان اختلفنا معه ..
ثم الا تلاحظون ان كل المتزوجين متذمرون من زوجاتهم والعكس صحيح بل وصل الحال في البعض انه يلعن تلك الساعه التي جمعته بزوجته فما ان
تنتهي فترة الخطوبه ويمسك النشاب حتى بدأت فضائحهم وكل منهما يلقي اللوم على الآخر ويجد كل منهما فريقا يؤيده ويزيد الفتيل اشتعالا
لما لايكون هناك حوار بناء ووضع النقاط على الحروف بشكل جلي ويلتزم كل منهما بإحترام الاخر كي تسير سفينتهما بسلام .. كما انه حينما تطرح موضوعا
يحمل وجهة نظرك الخاصه تجد من يعترض بشده ويخطئك كما لو كنت مجرما بل كما لو كنت تتحدث بلسانه .. لاادري اين هي الاخلاق التي تربينا
عليها وعلمونا اياها بالمدارس والتي لازالت كراسات الدروس تزخر بها لكنها تبقى كما هي دونما فوائد .. وما ذلك الا لأننا نتمسك بأراءنا ولا نقبل حولها
نقاشا او حوارا فما نراه يحصل بالمجتمعات مرده غياب الحوار البناء واحترام البعض لأراء الآخرين وقبولها كوجهة نظر خاصة به وان لم تعجبنا ..
لعلكم تلاحظون ايها الاحبه ان هناك اخوة يكون العداء بينهما متأصلا ومرده غياب الحوار واقتناع كل منهما برأي الاخر طالما لاضرر ولا ضرار ..

شكرا ..
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط كأس العالم 2018::
#2
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العمر
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ذكر
#2
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا لكي اختيaljentel
وعلى النصائح القيمة
الرضا عن النفس من اسباب السعادة والاطمئنان
خاصة اذا كان مصحوب بالقناعة وعدم التذمر بخصوص
الاشياء والحاجيات التي لا يستطيع امتلاكها
بارك الله فيك تحياتي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
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المشاركات
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23,589
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم اخي بندر نور المنتدى برجوعك والله
انت ما غلطت فولا حرف الحوار والنقاش عند العرب معدوم لما نرى عند الغرب تجد مثلا علاج المدمنين بجلسات حوار واستماع والكل يحكي مشوارو مع الادمان ويسمع من غيرو احنا هنا لو قلت لحد حدث مدمن يستغفر وينعل ويخاف ولو انو احنا فلدين مفروض علينا التدخل والنصح والارشاد وتساعد حد تشوفو عالهاوية احنا نرميه في الهاوية
الحوار فالعلاقة الزوجية معدوم لما اخبرك فترة الخطوبة عسل واناناس وبسكوت وكان منوالمفروض تكون فترة الاستعداد للحياة الزوجية بكل حقائقها لا ادري لما عند كل مشكلة لا يكون حوار الكل يصرخ وضرب وشتائم واهانات وبعديت يتراضو ويرجعو ويرجع المسلسل وبعدو كل طرف يعيش حياة لنفسه وهذا يقتل الحياة الزوجية
في كل مجال تجد لغة الحوار معدوم وتجد من يريدك ان تكون تابعا له في تفكيره توافقه ولو اخطأ لا تلومه تسمعه ما يريد والكارثة ى تدخلو فيه أكلك
من موضوعك اقول حرية الشخص في الحواؤ ملك له علينا ان نسمع وان لم نرد ان نسمع فنحن احرار فرض الرأي ووضع الآخر في قالب نحن نصنعه امر فاشل قبل بدايته ان بحثنا عن التطور نبحث عنه في عقولنا وفي حوارنا
شكرا على الموضوع القيم
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,846
الإعجابات
8,366
النقاط
191
#5
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اخي بندر نور المنتدى برجوعك والله
انت ما غلطت فولا حرف الحوار والنقاش عند العرب معدوم لما نرى عند الغرب تجد مثلا علاج المدمنين بجلسات حوار واستماع والكل يحكي مشوارو مع الادمان ويسمع من غيرو احنا هنا لو قلت لحد حدث مدمن يستغفر وينعل ويخاف ولو انو احنا فلدين مفروض علينا التدخل والنصح والارشاد وتساعد حد تشوفو عالهاوية احنا نرميه في الهاوية
الحوار فالعلاقة الزوجية معدوم لما اخبرك فترة الخطوبة عسل واناناس وبسكوت وكان منوالمفروض تكون فترة الاستعداد للحياة الزوجية بكل حقائقها لا ادري لما عند كل مشكلة لا يكون حوار الكل يصرخ وضرب وشتائم واهانات وبعديت يتراضو ويرجعو ويرجع المسلسل وبعدو كل طرف يعيش حياة لنفسه وهذا يقتل الحياة الزوجية
في كل مجال تجد لغة الحوار معدوم وتجد من يريدك ان تكون تابعا له في تفكيره توافقه ولو اخطأ لا تلومه تسمعه ما يريد والكارثة ى تدخلو فيه أكلك
من موضوعك اقول حرية الشخص في الحواؤ ملك له علينا ان نسمع وان لم نرد ان نسمع فنحن احرار فرض الرأي ووضع الآخر في قالب نحن نصنعه امر فاشل قبل بدايته ان بحثنا عن التطور نبحث عنه في عقولنا وفي حوارنا
شكرا على الموضوع القيم
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اهلا ليليا الغاليه ..
بداية اتمنى لك الشفاء العاجل وليس ذلك على الله بعسير ...
نعم نحن عندنا مشكله فلم نكتفي بالعنصريه الممقوته وتصنيف الناس وفقا لاصولهم او لأشكالهم بل نتجاوز ذلك بالتدخل السافر في خصوصيات الغير
وعدم احترام آراء الآخرين وتلك مشكله تقع على عاتق الحكومات العربيه التي لاهم لها الا نهب المال العام دون اي اهتمام بالتنميه البشريه وتنوير
المجتمع بما ينور دربه ويحفظ كرامته .. فالاعلام العربي موجه لغير جهه وقد يشمل كل الجهات الا الجهه التي يستفيد منها المواطن وهذا مرده لاننا
نحيا ونعيش تحت وطأة انظمة قمعية ديكتاتورية لاهم لها الا اذلال المواطن كي تظمن البقاء بالحكم .. وقد انعكس ذلك سلبا على المجتمع حتى بات
لايقر للآخر باي حق حتى حياته الخاصه وتصرفاته مثار شك ومحل للإزدراء ...
شكرا ليليا ...
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
14 نوفمبر 2013
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النقاط
191
#8
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك على الموضوع القيم
لي عودة بإذن الله
إحترامي وتقديري
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وعليكم السلام ورحمة الله
حياكم الله في اي وقت ...
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#9
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
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النقاط
191
#9
قال صفاءdz:
بارك الله فيك أخي الفاضل
وجل ماقلته للأسف يحاكي واقعنا الذي نعيشه
سلمت يمناك
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وفيك بارك الله ...
شكرا لحضورك الباهي
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#10
إنضم
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النقاط
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العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#10
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عُدتُ بعد أن عُدتٓ أخي الكريم
فأهلا بعودتك

نعم أخي حواراتنا صار فيها خلل في احترام الطرف الآخر للنقاش وصار هناك نوع من محاولة فرض الرأي على الجماعة
من أين إكتسبنا هذه الخاصية من معترك الحياة ،لأنه حتى لو كان الزوج مثلا مراع بوجهة نظر زوجته ويحترمها ستحسب أنه يراعيها خوفا وليس احتراما وهنا تبدأ بفرض أفكارها حتى وإن كانت خاطئة ،عندما يلاحظ الزوج ذلك ينتفض ويكتشف أنه أخطأ في مسايرتها ،من هنا اكتسب شخص من المجتمع هذه الصفة من خلال تجربة قاسية فتجده مع أصدقائه لا يتفق معهم ولا يحترم وجهات نظرهم .

هذا كمثال بسيط على العدوى المتفشية وهلم جرا من الأمثلة .

فيما لو أن الزوج أفهم زوجته أنه يتفق معها في شيء ويختلف في شيء ويحترم هذا الاختلاف ويجب أن تحترم بدورها هذا الاختلاف لما نشأ عندنا فرد متعصب وأصاب فردا آخر بالعدوى .

وأساس كل هذا هو الحوار الراقي الذي أصبحنا نفتقر له للأسف إلا من رحم ربك .

هو علم يجب علينا تعلمه وأنا أحسب نفسي مازال ينقصني أمور أتعلمها لأنني لي فكرا واسعا يتسع لجميع الفئات وجميع الأفكار والتوجهات وكيفية التعامل مع كل عقلية أو وجهة نظر مهما كانت بدون عصبية أو جرح أي طرف .
بوركت أخي الكريم على رقي مواضيعك
ننتظر المزيد
تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#11
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
8,366
النقاط
191
#11
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عُدتُ بعد أن عُدتٓ أخي الكريم
فأهلا بعودتك

نعم أخي حواراتنا صار فيها خلل في احترام الطرف الآخر للنقاش وصار هناك نوع من محاولة فرض الرأي على الجماعة
من أين إكتسبنا هذه الخاصية من معترك الحياة ،لأنه حتى لو كان الزوج مثلا مراع بوجهة نظر زوجته ويحترمها ستحسب أنه يراعيها خوفا وليس احتراما وهنا تبدأ بفرض أفكارها حتى وإن كانت خاطئة ،عندما يلاحظ الزوج ذلك ينتفض ويكتشف أنه أخطأ في مسايرتها ،من هنا اكتسب شخص من المجتمع هذه الصفة من خلال تجربة قاسية فتجده مع أصدقائه لا يتفق معهم ولا يحترم وجهات نظرهم .

هذا كمثال بسيط على العدوى المتفشية وهلم جرا من الأمثلة .

فيما لو أن الزوج أفهم زوجته أنه يتفق معها في شيء ويختلف في شيء ويحترم هذا الاختلاف ويجب أن تحترم بدورها هذا الاختلاف لما نشأ عندنا فرد متعصب وأصاب فردا آخر بالعدوى .

وأساس كل هذا هو الحوار الراقي الذي أصبحنا نفتقر له للأسف إلا من رحم ربك .

هو علم يجب علينا تعلمه وأنا أحسب نفسي مازال ينقصني أمور أتعلمها لأنني لي فكرا واسعا يتسع لجميع الفئات وجميع الأفكار والتوجهات وكيفية التعامل مع كل عقلية أو وجهة نظر مهما كانت بدون عصبية أو جرح أي طرف .
بوركت أخي الكريم على رقي مواضيعك
ننتظر المزيد
تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
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رائع انت كعادتك ...
ونحن هنا نناقش الاسوياء ممن يتحلون بالصفاة الحميده والسلوك المنضبط ويفترض ان يكون هذا ديدن الجميع ..
اما من يحترم زوجته ويقدر لها مشاركتها حياته فتبدأ باللخبطه مشتغلة هذه الرأفه فلا شك هناك خلل في فكر الزوجه وهي ليست مدار بحثنا لاننا نخاطب المتزنين اما من لهم نفسيات تؤثر على افكارهم فهؤلاء قله وهم خارج اطر ما نتحدث عنه ...
ومعك حق هناك تداخل جدا دقيق بين الاحترام واستغلاله بشكل يجعل الآخر يعيد النظر بتصرفه لكن قالوا ناس بكري اعمل الطيب وقطه بحر ..

شكرا جزيلا اخي حلم ...
 
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