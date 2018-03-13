حامض .. حلو .

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



عُدتُ بعد أن عُدتٓ أخي الكريم

فأهلا بعودتك



نعم أخي حواراتنا صار فيها خلل في احترام الطرف الآخر للنقاش وصار هناك نوع من محاولة فرض الرأي على الجماعة

من أين إكتسبنا هذه الخاصية من معترك الحياة ،لأنه حتى لو كان الزوج مثلا مراع بوجهة نظر زوجته ويحترمها ستحسب أنه يراعيها خوفا وليس احتراما وهنا تبدأ بفرض أفكارها حتى وإن كانت خاطئة ،عندما يلاحظ الزوج ذلك ينتفض ويكتشف أنه أخطأ في مسايرتها ،من هنا اكتسب شخص من المجتمع هذه الصفة من خلال تجربة قاسية فتجده مع أصدقائه لا يتفق معهم ولا يحترم وجهات نظرهم .

هذا كمثال بسيط على العدوى المتفشية وهلم جرا من الأمثلة .

فيما لو أن الزوج أفهم زوجته أنه يتفق معها في شيء ويختلف في شيء ويحترم هذا الاختلاف ويجب أن تحترم بدورها هذا الاختلاف لما نشأ عندنا فرد متعصب وأصاب فردا آخر بالعدوى .

وأساس كل هذا هو الحوار الراقي الذي أصبحنا نفتقر له للأسف إلا من رحم ربك .

هو علم يجب علينا تعلمه وأنا أحسب نفسي مازال ينقصني أمور أتعلمها لأنني لي فكرا واسعا يتسع لجميع الفئات وجميع الأفكار والتوجهات وكيفية التعامل مع كل عقلية أو وجهة نظر مهما كانت بدون عصبية أو جرح أي طرف .

بوركت أخي الكريم على رقي مواضيعك

ننتظر المزيد

تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير