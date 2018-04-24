ترحيب: عودة منتدى اللمة الجزائرية 24/04/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في أول الأمر نريد نشكر مؤسس منتدى اللمة الاخ العزيز فتحي على هذا الصرع الذي وفره ليجمع شمل الكثير من الطلبة الاصدقاء لتكون الثمرة الاخيرة هي عائلة واحدة تطمح في تكوين و تعليم و مساعدة الغير.

كما لا ننسى طاقم ادارة اللمة و كل مشرفيها على المجهودات الجبارة لانجاح هذا الصرح الثقافي و التعليمي و الرفيهي

نريد اعلامكم اخوتي ان منتدى اللمة الجزائرية متواصل معكم

ادارة اللمة ستكون فيها بعض التعديلات فقط و هذا للعمل على تطويرها ان شاء الله

نعرف ان الكثير يتساءل الى من انتقلت ملكية المنتدى و الكثير من الاسئلة. نريد ان نعلمكم انه المنتدى عاد بملكية جديدة و بأفكار جديدة و بنفس الأسس السابقة و في حال رأينا هناك الكثير من الأسئلة حول هوية صاحب المنتدى الجديد سنقدم لكم بعض المعلومات مع انها غير مهمة.

كل ما نتمناه منكم اخوتي اعطائنا يد المساعدة لمواصلة مسيرة اللمة التي بدأت في 2005.

نريد ان نغتم الفرصة ايضا لفتح المجال للأخوة من يريد ان يقدم لنا افكار جديدة للمنتدى يمكنه التواصل معنا عبر الخاص او حتى في هذا الموضوع

تحياتي لكم