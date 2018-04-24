ترحيب: عودة منتدى اللمة الجزائرية 24/04/2018

4

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
2
الإعجابات
12
النقاط
3
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في أول الأمر نريد نشكر مؤسس منتدى اللمة الاخ العزيز فتحي على هذا الصرع الذي وفره ليجمع شمل الكثير من الطلبة الاصدقاء لتكون الثمرة الاخيرة هي عائلة واحدة تطمح في تكوين و تعليم و مساعدة الغير.
مسار اللمة 2005-2017 في هذا الموضوع: منتدى اللمة الجزائرية عبر السنين 2006/2017 - الحنين إلى الماضي
كما لا ننسى طاقم ادارة اللمة و كل مشرفيها على المجهودات الجبارة لانجاح هذا الصرح الثقافي و التعليمي و الرفيهي
نريد اعلامكم اخوتي ان منتدى اللمة الجزائرية متواصل معكم

ادارة اللمة ستكون فيها بعض التعديلات فقط و هذا للعمل على تطويرها ان شاء الله

نعرف ان الكثير يتساءل الى من انتقلت ملكية المنتدى و الكثير من الاسئلة. نريد ان نعلمكم انه المنتدى عاد بملكية جديدة و بأفكار جديدة و بنفس الأسس السابقة و في حال رأينا هناك الكثير من الأسئلة حول هوية صاحب المنتدى الجديد سنقدم لكم بعض المعلومات مع انها غير مهمة.
كل ما نتمناه منكم اخوتي اعطائنا يد المساعدة لمواصلة مسيرة اللمة التي بدأت في 2005.

نريد ان نغتم الفرصة ايضا لفتح المجال للأخوة من يريد ان يقدم لنا افكار جديدة للمنتدى يمكنه التواصل معنا عبر الخاص او حتى في هذا الموضوع

تحياتي لكم
 
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Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,315
الإعجابات
2,874
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عودة ميمونة ان شاء الله وكل التوفيق لك اخي @4algeria.com في مواصلة الابحار بهذا الصرح وتطويره والارتقاء به.
 
KYDO SAN

KYDO SAN

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
1,893
الإعجابات
3,707
النقاط
1,421
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#7
قال الحلم الوردي:
الف مبروك عودة اللمة من جديد
بالتوفيق لكم
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اهلا بيك اختي حلم الوردي
الف مبروك لك نتمنى ترجعي نشاطك كيما بكري
قال MESSI23000:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عودة مباركة ان شاء الله وكل التوفيق للجميع و نحن اكيد مستمرون في دعم هذا الصرح
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الف مبروووك نشاله اخي
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو شرف ::
بائع عملات معتمد
#8
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,210
الإعجابات
750
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#8
الف ألف ألــــــــــــــــــــف مبـــــروك عودة اللمــــــــة الحبيبة على قلوبنا
و نرحب بالإدارة الجديدة مهما كانت و أقدم تحياتي و عرفـــــانـــــي
لأخي العزيز " فتحي " مشكور هو كذلك ... و ان شاء الله تكــــــون
صفحة جديدة نتعاون جميعا بدون إستثناء ... سعيد جـــــــــــدا و الله
 
آخر تعديل:
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#10
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,087
الإعجابات
12,862
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#10
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

الف مبرووك الافتتاح من جديد
هنيئا لنا به و متواجده باذن
الله في سبيل تطوير وتنشيط اللمة من جديد
 
هدوء المطر

هدوء المطر

:: عضو فعّال ::
#12
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
2,814
الإعجابات
3,255
النقاط
191
الجنس
أنثى
#12
وعليكم السلآم ورحمة الله تعالى وبركاته
في الشهر الفارط زرت اللمة كعادتي، ولكن قآبلني خبر صآدم بالفعل ألا وهو '' خبر بيع المنتدى ! '' أصبت بالذهول والإندهاش وتمنيت لو أن الأمر لن يحدث، والحمد لله لطآلما كنت في إنتظار هاته اللحظات التي يعلن فيها عن عودة اللمة الجزائرية وأكتب مشاراكاتي فيها كالمعتاد.
بدون مبآلغة، إنه المنتدى الوحيد الذي أحس فيه أني متوآجدة بين إخوتي وأسرتي.
بالنسبة للستآيل الجديد رآق لي كثيراً، كل الشكر لطاقم الإدارة على المجهودات المبذولة
بلغنا الله رمضآن ونحن مجتمعين على مآئدة اللمة، وكل عآم وأحبتي بألف خير.
 
KYDO SAN

KYDO SAN

:: عضو فعّال ::
#13
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
1,893
الإعجابات
3,707
النقاط
1,421
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#13
قال صدام بكل فخر:
الف ألف ألــــــــــــــــــــف مبـــــروك عودة اللمــــــــة الحبيبة على قلوبنا
و نرحب بالإدارة الجديدة مهما كانت و أقدم تحياتي و عرفـــــانـــــي
لأخي العزيز " فتحي " مشكور هو كذلك ... و ان شاء الله تكــــــون
صفحة جديدة نتعاون جميعا بدون إستثناء ... سعيد جـــــــــــدا و الله
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نشاله اخي وترجع لمة لي نعرفوها
قال صمت المشاعر:
الف مبرووووووك عودة لمتنا من جديد
بالتوفيق ان شاء الله
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الف مبروووك لك ايضا
قال yaso ياسمين:
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

الف مبرووك الافتتاح من جديد
هنيئا لنا به و متواجده باذن
الله في سبيل تطوير وتنشيط اللمة من جديد
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نشاله اختي وراح نعملو على تطويره
قال ميسم منصور:
عودة ميمونة ~~
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الف مبرووك لك ايضا
قال هدوء المطر:
وعليكم السلآم ورحمة الله تعالى وبركاته
في الشهر الفارط زرت اللمة كعادتي، ولكن قآبلني خبر صآدم بالفعل ألا وهو '' خبر بيع المنتدى ! '' أصبت بالذهول والإندهاش وتمنيت لو أن الأمر لن يحدث، والحمد لله لطآلما كنت في إنتظار هاته اللحظات التي يعلن فيها عن عودة اللمة الجزائرية وأكتب مشاراكاتي فيها كالمعتاد.
بدون مبآلغة، إنه المنتدى الوحيد الذي أحس فيه أني متوآجدة بين إخوتي وأسرتي.
بالنسبة للستآيل الجديد رآق لي كثيراً، كل الشكر لطاقم الإدارة على المجهودات المبذولة
بلغنا الله رمضآن ونحن مجتمعين على مآئدة اللمة، وكل عآم وأحبتي بألف خير.
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شكرا لك اختي كامل نتضامنو معا بعض ونرجعو لمة لي كنا نعرفوها
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#14
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,942
الإعجابات
41,913
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#14
السلام عليكم و رحمة الله
على كل حال نشكرو الادارة الجديدة على اعادة افتتاح اللمة من جديد
و الادارة القديمة ثاني نقولولهم يعطيكم الصحة مالغيري لا شوت التالية تاعهم و الاغلاق بدون سابق انذار
...
المهم لا علينا ... و الاهم من كل شي ... انو اللمة تسير وفق نفس المبادئ و الاسس الي كانت عليها قبل
و هي مبادئ و تقاليد المجتمع الجزائري المحافظ ... و انتهاج الصرامة في ردع التجاوزات
و ربي يوفقكم ان شاء الله



 
KYDO SAN

KYDO SAN

:: عضو فعّال ::
#15
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
1,893
الإعجابات
3,707
النقاط
1,421
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#15
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله
على كل حال نشكرو الادارة الجديدة على اعادة افتتاح اللمة من جديد
و الادارة القديمة ثاني نقولولهم يعطيكم الصحة مالغيري لا شوت التالية تاعهم و الاغلاق بدون سابق انذار
...
المهم لا علينا ... و الاهم من كل شي ... انو اللمة تسير وفق نفس المبادئ و الاسس الي كانت عليها قبل
و هي مبادئ و تقاليد المجتمع الجزائري المحافظ ... و انتهاج الصرامة في ردع التجاوزات
و ربي يوفقكم ان شاء الله



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مرحبا للمدير جديد
وربي يسهل لقديم في حياتو
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,260
الإعجابات
48,433
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وشكرا للجهود المبذولة لفتح لمتنا الغالية من جديد
اشتقنا لها، اشتقنا لأقسامها، اشتقنا لأعضائها ولكل زاوية فيها
ظننا أن هذه اللحظة لن تأتي مجددا ولن نتواجد داخل اللمة التي جمعتنا لعدة سنوات
لكن الحمد لله أخيرا تحقق الحلم وهاهي اللمة تعود وها نحن نعود :)
ربي يجعلها عودة طيبة لينا جميعا، وشكرا للإدارة سواء القديمة على ماقدمته سابقا
أو الجديدة على ما ستقدمه لاحقا
ومرحبا بنا جميعا من جديد :) سعيدة بعودتي وبتواجدي معكم
بالتوفيق لنا جميعا​
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو شرف ::
بائع عملات معتمد
#17
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,210
الإعجابات
750
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#17
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وشكرا للجهود المبذولة لفتح لمتنا الغالية من جديد
اشتقنا لها، اشتقنا لأقسامها، اشتقنا لأعضائها ولكل زاوية فيها
ظننا أن هذه اللحظة لن تأتي مجددا ولن نتواجد داخل اللمة التي جمعتنا لعدة سنوات
لكن الحمد لله أخيرا تحقق الحلم وهاهي اللمة تعود وها نحن نعود :)
ربي يجعلها عودة طيبة لينا جميعا، وشكرا للإدارة سواء القديمة على ماقدمته سابقا
أو الجديدة على ما ستقدمه لاحقا
ومرحبا بنا جميعا من جديد :) سعيدة بعودتي وبتواجدي معكم
بالتوفيق لنا جميعا​
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منورة يا لؤلؤة قسنطينة هههههه الحلم اصبح حقيقي ... تشفاي ههههه
 
4

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#18
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
2
الإعجابات
12
النقاط
3
الجنس
ذكر
#18
نشكر جميع الاخوة على وفئهم الدائم لمنتدى اللمة الجزائرية
نطمح لاكمال مسيرة الادارة السابقة و السير في خاطهم باذن الله
هدفنا الأول هو نشر المعرفة و مشاركتها مع الاخرين و نشر روح المساعدة بين الجميع
- - - -
تمت بعض التعديلات على الطاقم الاشرافي و تركنا البعض الذين لدينا معرفة مسبقة معهم
الاخوة المشرفين من لديه انتقادات هادفة سنكون مسرورين بسماعها.
اذا كانت هناك خلافات بين بعض المشرفين او الاعضاء سابقا يمكن للجميع التواصل معنا لحل كل الخلافات و فتح صفحة جديدة
ستكون هناك بعض الاقسام الجديدة مخصصة لمختلف المجالات من بينها لمجتمع الويب من يوتيوب و الفايسبوك
ستكون بعض التغييرات على الأقسام التجارية للعملات الالكترونية و سيتم اضافة بعض الاقسام
القائمة الاشرافية الحالية ستبقى و من كان لديه اي اقتراح يمكنه ارساله لنا في الخاص اذا لم يرد اعلانه في العام.
 
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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#19
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,260
الإعجابات
48,433
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#19
قال صدام بكل فخر:
منورة يا لؤلؤة قسنطينة هههههه الحلم اصبح حقيقي ... تشفاي ههههه
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وأهلا بيك أخي صدام، هيه نشفى هههه
سبحان الله الحلم أصبح حقيقة ورانا مجددا داخل لمتنا نتفرجو على ذكرياتنا
حطينا أنو كلشي خلاص في لحظة لكن الحمد لله ها نحن نعود ^^
ربي يدومها ان شاء الله​
 
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