ومع ذلك ...!



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مرحبا بلمتنا من جديد ...

مرحبا بعودتنا من جديد ...



حديثي اليوم فلسفي بعض الشيء ...

حديثي اليوم عميق لمن رآه كذلك ....



نحلم أن ننجح ،نتعثر ،نقع ونواصل السير متعبين مقتنعين أننا سنصل أو متأكدين أننا فاشلون وفي كلتا الحالتين ... نحن نسير ..مع ذلك والايام تمضي مع ذلك ...



متأملين في غد أفضل

متملصين من واقع مؤلم ... منا من زرع بذور الأمل في قلبه وراح يسقيها ومنا من أحرق براعمها قبل أن تظهر ...

وفي الحالتين نحن نسير مع ذلك والايام تمضي مع ذلك ...

منا من شغل نفسه بجمع المال ،ومنا من شغلها بجمع العلم ومنا من حصل العلم ولم يعلم به شيئا ،منا من دخل إلى الجامعات وحصل أرقى الشهادات وسهر الليالي ،وفي النهاية قلبه لم بغسله ذلك العلم بل أظلم أكثر وأكثر ،ومنا من تخرج ليصبح إنسانا شبه مثالي يغار منه الكثير ويحسده الكثيرين وهو في نفس الوقت قدوة للكثيرين ...

ومنا من جاءته الفرصة ليصبح إنسانا مثاليا ولم يغتنمها وتركها تضيع مثلما يترك القطار ركابه ... واختار طريقا أخرى راسما في مخيلته أنها الطريق الصح ...

وفي كل هذه الأحوال نحن نسير مع ذلك وخطواتنا لا تتوقف يوميا نحو المجهول ...

الغيب لا يعلمه سوى عالم الغيب والشهادة ،لكننا بعقول خلقها لنا لنفكر ،نتدبر ،نخطط،نرسم دروبا لنا ونحاول الوصول بأقل الخسائر ...

العقول التي تخلى عنها الكثيرون منا ،ووضعوها في أدراج وتركو الآخرين يفكرو مكانهم ،يقررو عنهم ...

ومع ذلك مازال هناك أشخاص بيننا تحارب لتفيق العقول من سباتها وتوضع في أماكنها الصحيحة ...

المستقبل ،النجاح ،الاولاد ،المال ،المنصب... وغيرها كلها أمور أمرنا الله أن نستعمل عقولنا لنحافظ عليها لنعيش أريح ما يمكننا وإلا لما كرمنا الله بهذا العقل المعجزة الذي وصل إلى القمر وصنع العجائب ، وإذا حكم القدر بغير ذلك فعلى الأقل فعلنا ما بوسعنا ...

ومع ذلك يوجد من لا يفعل شيئا ولا يحرك ساكنا تجاه حياته ،وعندما تجده في نهاية الطابور البشري يُرجع اللوم على القدر ...

ومع ذلك يوجد هذا النوع من البشر الذي ينام قرير العين وهو في يومه لم يحرك تلافيفه المخية قيد أملة ،لم يفكر في نفسه في أولاده

وعندما نقول يفكر أي يضع خططا ويهيء الأسباب للنجاح ويرضي ضميره ...

ومع ذلك هناك بيننا من ماتت ضمائرهم تجاه أولادهم وأنفسهم ،تجاه مجتمعاتهم وأوطانهم

ومع ذلك يوجد من مات ضميره تجاه دينه !!!!

الصحابة رضوان الله عليهم كانو خير قدوة نقتدي بها في حكاياتهم ،ولنا فيهم عبر في تحريك العقول والتخطيط الجيد وليس عيبا أن نقلد بل العيب أن نبقى في أماكننا دون حراك ....

وأقول مع ذلك يوجد بيننا من عقولهم تعمل على تطوير أنفسهم

......

الدنيا واسعة وخلفها الله لبني البشر كافة ولم يخلقها لفئة معينة أو قبيلة معينة ،الحكمة في أضعف المخلوقات موجودة لو نظرنا حولنا لوجدنا منها العديد والعديد ...

ومع ذلك يوجد من يمر على آية من آيات الله في خلقه مرور الكرام ،أمر مهول جدا تحجر العقول هذا !!!!

أعذروني إخوتي أخواتي فما أراه اليوم جعلني أكتب ما أكتب

لا تدع أحدا يفكر مكانك كائنا من كان !!!

مع ذلك تدبر في كلامه جيدا إن كان صوابا تبنيته وإن كان خاطئا رفضه عقلك ورفضته

دعو ذلك العضو المبجل يعمل عمله ولا تحرموه منه ...

أطلقو العنان لفكركم ،لمخيلتكم وخوضو في التفكير في كل شيء

لا تقولو

لا يعنيني....



لتغذية العقل

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أرجو أنني لم أثقل عليكمتقبلوا مني فائق الاحترام والتقديرحلم كبير​