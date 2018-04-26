يدًا بيد للحفاظ على لمّتنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الورد لمن طلّتهم أجمل من الورد

مساء السعادة لمن بتواجدهم يبتهج القلب

مساء كلّ ماهو جميل لكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات

لا أكاد أخفي فرحتي وسعادتي بعودة لمّتي، بعودة بيتي، والجلوس مع أسرتي نتبادل أطراف الحديث نتناقش في المواضيع المفيدة

نبتسم معا نبكي معا، نتشارك أجمل الذكريات معًا، نتشارك كلّ ماهو جميل ومفيد



إغلاق اللمة كان بمثابة صدمة بل بمثابة صفعة قوية أو كابوس ظننا أننا لن نستيقظ منه مجددا، عانينا فراق إخوتنا وتشتّت جمعنا

ولكن الحمد لله بفضل الله ها نحن نعود من جديد نتجوّل في أروقة هذا المكان العظيم، نلامس ذكرياتنا



ولكن ماذا بعد؟ البيت يفتح أبوابه لنا من جديد إذن علينا أن نكون أهلا لذلك وعلينا أن نحافظ على هذا البيت من الانهيار والاختفاء للأبد

لقد مرّ أكثر من شهر على غلق المنتدى ألم تمرّ عليك في هذه الفترة أخبار أو أحداث اجتماعية؟ أو سياسية؟

إذن دوّنها بسرعة في قسم واش راك تهدر أو قسم النقاش ودعنا نتشارك الحديث عنها كما اعتدنا سابقا ونتبادل الافكار المفيدة بيننا،

ألم تمرّ عليك مواقف صعبة خلال هذه الفترة وتمنيّت البوح بها لإخوتك هنا ولكن وجدت البيت مغلقا؟ هاهو البيت يفتح من جديد أبوابه

وقسم فرغ واش كاين في قلبك ينتظرك، أفرغ ما في قلبك من هموم ونحن هنا نستمع لك ونخفف عنك قساوة الحياة،

هل تمكنت من صقل مواهبك خلال هذه الفترة؟ إذن ماذا تنتظر؟ قسم التصميم وقسم البوح وقسم الصناعة اليدوية وقسم الرسم والمحاولات القصصية

كل هذه لك ارفع قلمك وأرنا مواهبك ونحن هنا نشجّعك نساندك لتصل لقمم النجاح

وصفاتكِِ الجديدة الناجحة سيدّتي وأختي الغالية تنتظر قسم الطبخ لتزينه ولعالم المرأة لتزهره فأبدعي بمشاركاتك العظيمة

إخوتي أخواتي، هذا بيتنا وهو في أمس الحاجة إلينا دعونا نحافظ عليه ودعونا نشارك بما لدينا من أفكار وإن لم تكن لدينا أفكار لطرح المواضيع

تكفي مشاركتنا بردود قيّمة تثري المواضيع، دعونا نحافظ على شملنا ونحمي لمّتنا، عضوًا كنت أو مشرفًا أو مراقبا أو إداريا لمستك البسيطة

هي خطوة نحو المحافظة على هذا البيت

وبالتوفيق للجميع