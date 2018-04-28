كلمة شكر وعرفان لإدارة اللمة السابقة

دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
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الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم

معتادة أنا على المراقبة من بعيد والصمت وعدم إدلاء رأيي في الأمور الخاصة بالإدارة أو الأعضاء وعدم التدخل في أي شيئ ،ولكن اليوم أردت أن أفضفض قليلا على آخر ماحدث في منتدى اللمة أي غلقه -المفاجئ جدا جدا- بين من غضب وسخط على الإدارة وبين من تفهم وكل هذا وذاك غير قادر على التخلي على المنتدى .
حسنا ، لا أقول أني لم أغضب لأني ربما الوحيدة التي لم تفهم شيئ منذ غلقه إلى أن فتح لأني لست متواصلة مع أي عضو هنا في المنتدى حتى أني لم أعرف ماهو موقعها على الفايس لأني لا أستعمل هذا الأخير مطلقا ومنتدى اللمة هو المنتدى الوحيد الذي أتعمال معه في الشبكة العنكبوتية....
لكن
ماكان قد كان وفي نفسي حزن لتغير الإدارة لأننا ألفنا بها كثيرا من الأخ فتحي وخاصة @الورد الأحمر التي اعطتني فرصة الإشراف وكانت جد متابعة ووفية ، لكن يبقى أن نعرف أن هناك أمور ربما حدثت هي أيضا مفاجئة حتى غلقت اللمة بهذه الطريقة ، لهذا يجب أن نكون على الأقل متفهمين ونتقبل المالك الجديد لها بصدر رحب ونكمل مسيرة اللمة التي لا تعوض ..

ولا يجب أن لا ننسى فضل الإدارة السابقة علينا .كما أننه مهما تغير المدير فسيبقى منشئ اللمة له الفضل الكبير على انشائها وجمع أعضائها وإفاتدتنا وستبقى مكانته كما هي وليس في أول مشكلة حدثت ننقلب عليه وننسى كل شيئ
هذا ما أردت قوله وأتمنى أن الرسالة قد وصلت
وشكرا
 
الأفق البعيد

الأفق البعيد

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
3 نوفمبر 2010
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الإعجابات
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الإقامة
من سوريا/ الإقامة: الكويت
الجنس
أنثى
#2
مممم بالنسبة لي...لم أغضب من الإدارة قط...إنما ( صُدمتُ ) نوعا ما...أعني لم أتوقع ( إغلاق ) المنتدى بشكل نهائي...ناهيك عن إغلاقه ( فجأة ) دونما سابق إنذار...

فإن كان في النفس شيء..إنما هو شيء من ( عتب ) ...أن لم يعلمونا سابقاً...أو يعطونا فكرة أو احتمال بغلق المنتدى....


المهم ( اللي فات مات ) ...وعلينا باليوم....أنا سعيدة حقاً بعودة المنتدى...وشاكرة حقا للإدارة أنها سعت وساهمت بعودته...ولم تقف موقف المتفرج ومكتوفة الأيدي...

كما آمل...( حقا حقاً آمل ) ...أن لايحدث شيء من ذلك للمنتدى مستقبلا قط...أعني من إغلاقه أو احتمالية ذلك...

شكراً لكم مجدداً ⚘
 
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