كلمة شكر وعرفان لإدارة اللمة السابقة

مممم بالنسبة لي...لم أغضب من الإدارة قط...إنما ( صُدمتُ ) نوعا ما...أعني لم أتوقع ( إغلاق ) المنتدى بشكل نهائي...ناهيك عن إغلاقه ( فجأة ) دونما سابق إنذار...



فإن كان في النفس شيء..إنما هو شيء من ( عتب ) ...أن لم يعلمونا سابقاً...أو يعطونا فكرة أو احتمال بغلق المنتدى....





المهم ( اللي فات مات ) ...وعلينا باليوم....أنا سعيدة حقاً بعودة المنتدى...وشاكرة حقا للإدارة أنها سعت وساهمت بعودته...ولم تقف موقف المتفرج ومكتوفة الأيدي...



كما آمل...( حقا حقاً آمل ) ...أن لايحدث شيء من ذلك للمنتدى مستقبلا قط...أعني من إغلاقه أو احتمالية ذلك...



شكراً لكم مجدداً ⚘