كلمة شكر وعرفان لإدارة اللمة السابقة

دعاء الجنات
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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بسم الله الرحمن الرحيم
معتادة أنا على المراقبة من بعيد والصمت وعدم إدلاء رأيي في الأمور الخاصة بالإدارة أو الأعضاء وعدم التدخل في أي شيئ ،ولكن اليوم أردت أن أفضفض قليلا على آخر ماحدث في منتدى اللمة أي غلقه -المفاجئ جدا جدا- بين من غضب وسخط على الإدارة وبين من تفهم وكل هذا وذاك غير قادر على التخلي على المنتدى .
حسنا ، لا أقول أني لم أغضب لأني ربما الوحيدة التي لم تفهم شيئ منذ غلقه إلى أن فتح لأني لست متواصلة مع أي عضو هنا في المنتدى حتى أني لم أعرف ماهو موقعها على الفايس لأني لا أستعمل هذا الأخير مطلقا ومنتدى اللمة هو المنتدى الوحيد الذي أتعمال معه في الشبكة العنكبوتية....
لكن
ماكان قد كان وفي نفسي حزن لتغير الإدارة لأننا ألفنا بها كثيرا من الأخ فتحي وخاصة @الورد الأحمر التي اعطتني فرصة الإشراف وكانت جد متابعة ووفية ، لكن يبقى أن نعرف أن هناك أمور ربما حدثت هي أيضا مفاجئة حتى غلقت اللمة بهذه الطريقة ، لهذا يجب أن نكون على الأقل متفهمين ونتقبل المالك الجديد لها بصدر رحب ونكمل مسيرة اللمة التي لا تعوض ..
ولا يجب أن لا ننسى فضل الإدارة السابقة علينا .كما أننه مهما تغير المدير فسيبقى منشئ اللمة له الفضل الكبير على انشائها وجمع أعضائها وإفاتدتنا وستبقى مكانته كما هي وليس في أول مشكلة حدثت ننقلب عليه وننسى كل شيئ
هذا ما أردت قوله وأتمنى أن الرسالة قد وصلت
وشكرا
معتادة أنا على المراقبة من بعيد والصمت وعدم إدلاء رأيي في الأمور الخاصة بالإدارة أو الأعضاء وعدم التدخل في أي شيئ ،ولكن اليوم أردت أن أفضفض قليلا على آخر ماحدث في منتدى اللمة أي غلقه -المفاجئ جدا جدا- بين من غضب وسخط على الإدارة وبين من تفهم وكل هذا وذاك غير قادر على التخلي على المنتدى .
حسنا ، لا أقول أني لم أغضب لأني ربما الوحيدة التي لم تفهم شيئ منذ غلقه إلى أن فتح لأني لست متواصلة مع أي عضو هنا في المنتدى حتى أني لم أعرف ماهو موقعها على الفايس لأني لا أستعمل هذا الأخير مطلقا ومنتدى اللمة هو المنتدى الوحيد الذي أتعمال معه في الشبكة العنكبوتية....
لكن
ماكان قد كان وفي نفسي حزن لتغير الإدارة لأننا ألفنا بها كثيرا من الأخ فتحي وخاصة @الورد الأحمر التي اعطتني فرصة الإشراف وكانت جد متابعة ووفية ، لكن يبقى أن نعرف أن هناك أمور ربما حدثت هي أيضا مفاجئة حتى غلقت اللمة بهذه الطريقة ، لهذا يجب أن نكون على الأقل متفهمين ونتقبل المالك الجديد لها بصدر رحب ونكمل مسيرة اللمة التي لا تعوض ..
ولا يجب أن لا ننسى فضل الإدارة السابقة علينا .كما أننه مهما تغير المدير فسيبقى منشئ اللمة له الفضل الكبير على انشائها وجمع أعضائها وإفاتدتنا وستبقى مكانته كما هي وليس في أول مشكلة حدثت ننقلب عليه وننسى كل شيئ
هذا ما أردت قوله وأتمنى أن الرسالة قد وصلت
وشكرا