اه من فراق انهكني

و من حنين ارهقني

و من شوق ذبحني

انا افتقدهم اين هم عني

الى اين رحلوا و تركوني

انا من دونهم متعبة

هل فعلا سأعود وحيدة

الا يكفي انني عشت سنينا تعيسة

اشعر في هذه اللحظات بأن الدنيا صغيرة و الايام الجميلة كانت سريعة

تخلو عني و ستعود الساعات الكئيبة

حينما كنت ارقب القمر وحيدة

و اجالس الليل حتى تفتح خيبات الامل فاها متثائبة من طول المكوث بقربي

هل فعلا سيعود جناح الوحدة ليضمني اليه

هل سادع الوحشة تغطي قلبي و الظلمة و عالمي

هل ستعود الكآبة لتغزو حياتي

أبدااااااااا

لن ادع نفسي فريسة الم الفراق و الوحدة

فالحياة ستستمر معهم او بدونهم لم اعد مهتمة

لا تبكي يا عيني و لا تذرفي .دموعا على احد

و لا تتكدر يا قلبي و لا تعبس فانت جوهر هيا امتلئ بالامل

و لا تقنطي يا نفسي فلن يدركون قيمتكي الا اذا عنهم ابتعدتي

سيأتي اليوم الذي فيه اليك سيشتاقون

و سيعضون على اياديهم بالنواجد لانهم لكي كانوا مستحقرون

و لا تتعلقي باحد فكلهم ذات يوم سيرحلون

الا هو سبحانه و تعالى القادر على انقاذك من الهلاك و ما هم بمقتدرون