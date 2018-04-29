وحيدة كالقمر
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اه من فراق انهكني
و من حنين ارهقني
و من شوق ذبحني
انا افتقدهم اين هم عني
الى اين رحلوا و تركوني
انا من دونهم متعبة
هل فعلا سأعود وحيدة
الا يكفي انني عشت سنينا تعيسة
اشعر في هذه اللحظات بأن الدنيا صغيرة و الايام الجميلة كانت سريعة
تخلو عني و ستعود الساعات الكئيبة
حينما كنت ارقب القمر وحيدة
و اجالس الليل حتى تفتح خيبات الامل فاها متثائبة من طول المكوث بقربي
هل فعلا سيعود جناح الوحدة ليضمني اليه
هل سادع الوحشة تغطي قلبي و الظلمة و عالمي
هل ستعود الكآبة لتغزو حياتي
أبدااااااااا
لن ادع نفسي فريسة الم الفراق و الوحدة
فالحياة ستستمر معهم او بدونهم لم اعد مهتمة
لا تبكي يا عيني و لا تذرفي .دموعا على احد
و لا تتكدر يا قلبي و لا تعبس فانت جوهر هيا امتلئ بالامل
و لا تقنطي يا نفسي فلن يدركون قيمتكي الا اذا عنهم ابتعدتي
سيأتي اليوم الذي فيه اليك سيشتاقون
و سيعضون على اياديهم بالنواجد لانهم لكي كانوا مستحقرون
و لا تتعلقي باحد فكلهم ذات يوم سيرحلون
الا هو سبحانه و تعالى القادر على انقاذك من الهلاك و ما هم بمقتدرون
و من حنين ارهقني
و من شوق ذبحني
انا افتقدهم اين هم عني
الى اين رحلوا و تركوني
انا من دونهم متعبة
هل فعلا سأعود وحيدة
الا يكفي انني عشت سنينا تعيسة
اشعر في هذه اللحظات بأن الدنيا صغيرة و الايام الجميلة كانت سريعة
تخلو عني و ستعود الساعات الكئيبة
حينما كنت ارقب القمر وحيدة
و اجالس الليل حتى تفتح خيبات الامل فاها متثائبة من طول المكوث بقربي
هل فعلا سيعود جناح الوحدة ليضمني اليه
هل سادع الوحشة تغطي قلبي و الظلمة و عالمي
هل ستعود الكآبة لتغزو حياتي
أبدااااااااا
لن ادع نفسي فريسة الم الفراق و الوحدة
فالحياة ستستمر معهم او بدونهم لم اعد مهتمة
لا تبكي يا عيني و لا تذرفي .دموعا على احد
و لا تتكدر يا قلبي و لا تعبس فانت جوهر هيا امتلئ بالامل
و لا تقنطي يا نفسي فلن يدركون قيمتكي الا اذا عنهم ابتعدتي
سيأتي اليوم الذي فيه اليك سيشتاقون
و سيعضون على اياديهم بالنواجد لانهم لكي كانوا مستحقرون
و لا تتعلقي باحد فكلهم ذات يوم سيرحلون
الا هو سبحانه و تعالى القادر على انقاذك من الهلاك و ما هم بمقتدرون