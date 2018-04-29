فراق ......

وحيدة كالقمر

وحيدة كالقمر

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
29 أفريل 2018
المشاركات
13
الإعجابات
19
النقاط
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الإقامة
Oran
الجنس
أنثى
#1
اه من فراق انهكني
و من حنين ارهقني
و من شوق ذبحني
انا افتقدهم اين هم عني
الى اين رحلوا و تركوني
انا من دونهم متعبة
هل فعلا سأعود وحيدة
الا يكفي انني عشت سنينا تعيسة
اشعر في هذه اللحظات بأن الدنيا صغيرة و الايام الجميلة كانت سريعة
تخلو عني و ستعود الساعات الكئيبة
حينما كنت ارقب القمر وحيدة
و اجالس الليل حتى تفتح خيبات الامل فاها متثائبة من طول المكوث بقربي
هل فعلا سيعود جناح الوحدة ليضمني اليه
هل سادع الوحشة تغطي قلبي و الظلمة و عالمي
هل ستعود الكآبة لتغزو حياتي
أبدااااااااا
لن ادع نفسي فريسة الم الفراق و الوحدة
فالحياة ستستمر معهم او بدونهم لم اعد مهتمة
لا تبكي يا عيني و لا تذرفي .دموعا على احد
و لا تتكدر يا قلبي و لا تعبس فانت جوهر هيا امتلئ بالامل
و لا تقنطي يا نفسي فلن يدركون قيمتكي الا اذا عنهم ابتعدتي
سيأتي اليوم الذي فيه اليك سيشتاقون
و سيعضون على اياديهم بالنواجد لانهم لكي كانوا مستحقرون
و لا تتعلقي باحد فكلهم ذات يوم سيرحلون
الا هو سبحانه و تعالى القادر على انقاذك من الهلاك و ما هم بمقتدرون
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
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الإعجابات
4,812
النقاط
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الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#2
امسحي دموعك وابتسمي فلا أحد يستحق دموعنا ....عيشي كما يحلو لك لكن برضاء الله ورسوله ...لاتحزني ..ولا تقنطي ...فلنا رب رحيم ورحمته لا تقارن حتى مع رحمة الام لابنها ....ابتسمي فالغد بإذن الله أفضل:giggle:
 
وحيدة كالقمر

وحيدة كالقمر

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
29 أفريل 2018
المشاركات
13
الإعجابات
19
النقاط
3
الإقامة
Oran
الجنس
أنثى
#3
قال صفاءdz:
امسحي دموعك وابتسمي فلا أحد يستحق دموعنا ....عيشي كما يحلو لك لكن برضاء الله ورسوله ...لاتحزني ..ولا تقنطي ...فلنا رب رحيم ورحمته لا تقارن حتى مع رحمة الام لابنها ....ابتسمي فالغد بإذن الله أفضل:giggle:
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نورتي الموضوع بردك اختي حفظك الله
 
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