السلام عليكم

عادت اللمة مجددا و لله الحمد و الشكر و كنا قد فقدنا الامل في عودتها سابقا بعدما صدمنا بغلقها و شعرنا ان عائلتنا الثانية تشتتت و تبعرت و لن تعود مرة أخرى .

منذ ان رايت الاعلان عن عودتها مجددا و انا أنتظرها كل يوم و كل ساعة ،لكن عند حدوث ذلك شعرت ان اللمة لم تعد كالسابق فغياب اغلب الاعضاء ترك فراغ و هوة كبيرة في اللمة ،و رغم عودة بعض الوجوه المعروفة فانها لم تستطيع العطاء كما كانت من قبل ،هناك حلقة مفقودة كانت تربطنا مع بعض في المواضيع و النقاش و التواصل.

فهل سيعود جمال المنتدى المفقود و هل نستطيع العثور على تلك الحلقة المفقودة

متى يكون ذلك