الحلقة المفقودة

ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
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النقاط
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الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
عادت اللمة مجددا و لله الحمد و الشكر و كنا قد فقدنا الامل في عودتها سابقا بعدما صدمنا بغلقها و شعرنا ان عائلتنا الثانية تشتتت و تبعرت و لن تعود مرة أخرى .
منذ ان رايت الاعلان عن عودتها مجددا و انا أنتظرها كل يوم و كل ساعة ،لكن عند حدوث ذلك شعرت ان اللمة لم تعد كالسابق فغياب اغلب الاعضاء ترك فراغ و هوة كبيرة في اللمة ،و رغم عودة بعض الوجوه المعروفة فانها لم تستطيع العطاء كما كانت من قبل ،هناك حلقة مفقودة كانت تربطنا مع بعض في المواضيع و النقاش و التواصل.
فهل سيعود جمال المنتدى المفقود و هل نستطيع العثور على تلك الحلقة المفقودة
متى يكون ذلك
 
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