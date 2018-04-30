ما أخبار غاليتنا ليليا مرام

السلام عليكم

عاد منتدانا العزيز و بدأ الاعضاء بالعودة تدريجيا و الحمد لله ،و لكن لا تزال ليليا غائبة و يبدوا ان الغيبة ما زالت طويلة

نود ان نعرف اخبارها لمن لديه خبر و يطمأننا علبها بأي معلومة