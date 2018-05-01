عيد العمال

في ذكرى اليوم من بداية شهر مايو فهو اليوم الأول من هذا الشهر ، وفي هذا اليوم عطلة رسمية في كثير من البلدان العربية وغير العربية أيضا ، أبرز هذه الدول هي مصر مثلا ودولة البحرين كذلك دولة فرنسا .



سبب التسمية

يأتي السبب الرئيسي وراء ذلك هو أنه يوم رسمي في كثير من البلدان عطلة للإحتفال بالعمال وتقدير للمجهودات المبذولة ، حيث أنه في الثمانيات كان العمال يعيشون في حالة من القهر من قبل المديرين .

سبب إنشاء عيد العمال

كانت هناك نزاعات كثيرة بين العمال ورؤسائهم في ساعات العمل التي كان يقضيها العامل ، حيث أن ساعات العمل كانت تتجاوز العشر ساعات ؛ كان ذلك السبب الرئيسي وراء الحركات التي طالبت بتحديد ساعات العمل .

طالبت حركة العمال بتحديد الساعات لتكون ثمانيه وهو وقت محدد ومطبق حاليا في كثير من الدول ، ومن أول الدول التي نشأت فيها الخلافات كانت دولة شيكاغو ، ثم تناقل العمال في باقي الدول الفكرة .

في البداية لم يهتم المديرين بحركة العمل ، ولكن بعد إضراب أعداد كبيرة من العمال عن العمل أثر ذلك في وقتها على حركة التجارة ، مما أدى للإستجابة لمطالبهم بتخفيض ساعات العمل .