رؤوف المستقبل ب
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عيد العمال
في ذكرى اليوم من بداية شهر مايو فهو اليوم الأول من هذا الشهر ، وفي هذا اليوم عطلة رسمية في كثير من البلدان العربية وغير العربية أيضا ، أبرز هذه الدول هي مصر مثلا ودولة البحرين كذلك دولة فرنسا .
سبب التسمية
يأتي السبب الرئيسي وراء ذلك هو أنه يوم رسمي في كثير من البلدان عطلة للإحتفال بالعمال وتقدير للمجهودات المبذولة ، حيث أنه في الثمانيات كان العمال يعيشون في حالة من القهر من قبل المديرين .
سبب إنشاء عيد العمال
كانت هناك نزاعات كثيرة بين العمال ورؤسائهم في ساعات العمل التي كان يقضيها العامل ، حيث أن ساعات العمل كانت تتجاوز العشر ساعات ؛ كان ذلك السبب الرئيسي وراء الحركات التي طالبت بتحديد ساعات العمل .
طالبت حركة العمال بتحديد الساعات لتكون ثمانيه وهو وقت محدد ومطبق حاليا في كثير من الدول ، ومن أول الدول التي نشأت فيها الخلافات كانت دولة شيكاغو ، ثم تناقل العمال في باقي الدول الفكرة .
في البداية لم يهتم المديرين بحركة العمل ، ولكن بعد إضراب أعداد كبيرة من العمال عن العمل أثر ذلك في وقتها على حركة التجارة ، مما أدى للإستجابة لمطالبهم بتخفيض ساعات العمل .
مظاهر الإحتفال
مظاهر الإحتفال ليست كباقي الأعياد مثلا في النزهة أو غيره ، ولكن فقط هو تقدير للعامل في ذلك اليوم فيحصل فيه كل الموظفين في اللبدان العربية وغير العربية التي تحتفل بعيد العمال على عطلة رسمية ليفعلوا فيها ما يريدون .
في ذكرى اليوم من بداية شهر مايو فهو اليوم الأول من هذا الشهر ، وفي هذا اليوم عطلة رسمية في كثير من البلدان العربية وغير العربية أيضا ، أبرز هذه الدول هي مصر مثلا ودولة البحرين كذلك دولة فرنسا .
سبب التسمية
يأتي السبب الرئيسي وراء ذلك هو أنه يوم رسمي في كثير من البلدان عطلة للإحتفال بالعمال وتقدير للمجهودات المبذولة ، حيث أنه في الثمانيات كان العمال يعيشون في حالة من القهر من قبل المديرين .
سبب إنشاء عيد العمال
كانت هناك نزاعات كثيرة بين العمال ورؤسائهم في ساعات العمل التي كان يقضيها العامل ، حيث أن ساعات العمل كانت تتجاوز العشر ساعات ؛ كان ذلك السبب الرئيسي وراء الحركات التي طالبت بتحديد ساعات العمل .
طالبت حركة العمال بتحديد الساعات لتكون ثمانيه وهو وقت محدد ومطبق حاليا في كثير من الدول ، ومن أول الدول التي نشأت فيها الخلافات كانت دولة شيكاغو ، ثم تناقل العمال في باقي الدول الفكرة .
في البداية لم يهتم المديرين بحركة العمل ، ولكن بعد إضراب أعداد كبيرة من العمال عن العمل أثر ذلك في وقتها على حركة التجارة ، مما أدى للإستجابة لمطالبهم بتخفيض ساعات العمل .
مظاهر الإحتفال
مظاهر الإحتفال ليست كباقي الأعياد مثلا في النزهة أو غيره ، ولكن فقط هو تقدير للعامل في ذلك اليوم فيحصل فيه كل الموظفين في اللبدان العربية وغير العربية التي تحتفل بعيد العمال على عطلة رسمية ليفعلوا فيها ما يريدون .