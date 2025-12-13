الجزائريّون والعرب ونُكران الجميل.. قضيّة للنّقاش؟!

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة
تحية طيبة..💐🙂

أريد اليوم أن أتناول معكم سلوكا لطالما لاحظته.. ولا شك بأنكم جميعا لاحظتموه.. على المستوى الشخصي والعام.. في الأسرة والمجتمع وعلى كل المستويات..

من المعلوم من تاريخ وثقافة بعض شعوب
العالم.. خاصّة الغرب وربّما آسيا أيضا٬ أنّهم ينشُرون حسنات عظمائهم والشّخصيات التي تتصدر المشهد في مختلف مجالات الحياة؛ السياسية٬ الاقتصادية٬ الاجتماعية٬ العلمية والرّياضية أيضا.. ويطوُون سيّئاتهم وعثراتهم.. وهذا السلوك متجذر عندهم منذ زمن. وليس في العصر الحاضر فقط..

باعتبار أن بعض السيّئات والعثرات يغفرُه لصاحبه بحرُ حسناته...

ذلك ديدنهم...

فكما قرأت على سبيل المثال؛ ما يذكره الفرنسيون عن ملوكهم هو إنجازاتهم ومآثرهم.. ليتفاخروا بها على جيرانهم ومنافسيهم وكُلّ العالم.. ولا يذكرون مخازيهم وسقطاتهم وحياتهم الشخصية وما كان لهم من خليلات وأبناء غير شرعيين...

ويحفظون وُدّ من جلب لهم خيرا وفخرا وإنجازا.. أياً كان..

وقد ورد في السُنّة مثلا أنّ البعض من الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أرادوا انتقاص بعض الصحابة٬ فقال لهم النبيّ الكريم مُقرّعا لهم: وما أدراكم أنّ الله اطّلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم...

المغزى أن من سبقت منه إنجازات وقدّم وعمل.. يجب أن نحفظ له الوُدّ والاحترام..

ولعله يدخل في ذلك ما قيل: ارحموا عزيز قوم ذّلّ..

لكن الحال عندنا يختلف.. للأسف..

وأظن الحال متشابه في كافة الدول العربية.. وليس السلوك وليد اليوم بل منذُ قُرون...

ساسة وعلماء ومصلحون ... وغيرهم.. بمجرد عثرة أو عدم توفيق في جانب أو جزئية ما.. تنهال عليه الانتقادات الهدامة.. وحتى الانتهاكات من كل حدب وصوب.. ويختفي بحرُ حسناته ولو عظُمَت في بُحيرة.. أو قطرة سيئاته...

وأحيانا يكون في الأمر تجَنّي وسوء فهم.. وتلبيس للحقّ بالباطل...

وذلك السلوك مُتجذر في عقلنا الجمعيّ... وتجده شائعا في ثقافتنا وأمثالنا الشعبية.. فتجد هذه الشّعوب في أغلبها تتمثّل بأقوال مثل:

الدّنيا مع الواقف..

اللي يتجوز أُمِّنا نقُلّو يا عمّنا..

كِي يطيح الثور.. يكثروا البُوشية..

وغيرها كثير...

فلم يسلم لا علماء ولا مجاهدون وقادة كبار ولا سياسيون ولا شخصيات رياضية....

طالما أنت واقف وتُنجز فأنا بأمان.. والويل لك إن سقطت... أو ثبتت عليك شُبهة ما...

ستُمرّر الاسفنجة على إنجازاتك... وتصبح إنسانا عاديا.. أو أسوء..


ما الحل.. لتغيير هذه الثقافة السلبية..

لماذا لا نكون شَكورين... نحفظ الوُدّ ؟

أليس في ثقافتنا وديننا:

من لا يشكُر الناس لا يشكر الله..

ليس مِنّا من لا يُقيل عثرة.. ولا يقبل معذرة..

ألم نتعلّم بأنه حتى في حالة المعتدي يجب أن لا نتجاوز الحدّ.. في ردّنا.. ولا نتطرّف.. وأن العفو.. وكظم الغيظ مرتبة عظيمة...

هل من سبيل ؟


وغيرها كثير جدا...
 
توقيع أمير جزائري حر
قائمة تنبيهات [2025]

@حاتم خليفة @rycerz @Fethi.dz @الامين محمد @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @الطيب الجزائري84 @سعد نايلي

@afnene @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @MESSI23000 @abdouker

@أبو عاتكة @barca.moha @طمطومة مصطفى @lotfi12

@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @amar hattab @dahman kz

@ناي . . @ALGERIA DZ @سجينة الصمت @فادي محمد

@Hakan @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل

@أحمدوا @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage

@احمدوا @Oktavio_hinda @elmaalii @أم أُنٌَيسة

@شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @*amani*

@maryou1980 @النجم البعيد @EL Aìd Nh @إلياس

@Amoona @Eay98 @أم أنس جنيد @adam 05_27

@ت.أحمد @سـارة @lewaw11274 @space-cowboy

@Hocine 27 @la lune rose @momoam @عاشق اللمة.

@الروسي @CreativePs @secret de coeur @بوعزة عامر 77

@أحلامي @أنفاس الإيمان @الصراحة راحة @♡كارينا♡

@بسمة القلوب @Mehdidaoud @سكون الفجر @Needforspeede

@سعيد2 @ala3eddine @زهيرة تلمسان @Ma$Ter

@جيهان جوجو @angeblue @باتنية و نص @smiley daily

@Amine7N @سعد606 @Zili Na @جمــآنــة

@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @doaausef3li @mbcsat @الامين محمد

@النورس @Amine ouar @faith8 @hich86

@karim4algeria @mohalia @جليلوس @وائل المنزلاوي

@بلبالي اسماعيل @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44

@sidalibns @yafod @dridi @Iamdetector

@NOUR.DZ @Bouchra zarat @يوسےفے @أفنانوه

@{هِشام} @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat

@HAMZA USMA @saied @Martech @ENG.MARWA

@عبد العليم عثماني @tamadhhor @hassibakhe @Maria bnr

@SINMAR44 @أشرقت @السلطانة @abdoulee20

@rasha holwa @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر

@skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @raawan

@bouziddz @ديكتاتــــــور @Yacine info @afrah djm

@Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @نورالدين19

@Bilal Manou @لاريمان @Madjid Farid @Alaa_Eldin

@موناليزا @nobledz @Eradiate @Mohamedzri

@Karim megrous @أم عبد الله @midou@1 @Qusay Legend

@عمار اعمر @safouan @Rahal Oualid @طموحة

@w@hab_39 @أم عبد الواحد @ali_elmilia @Imed703

@elhadi98 @اسلام 25 @aljentel @bijou071

@المعلمة النشطة @xyzwth @ديسق @Oussama.GF

@rezamine @MARYTA @ouafi @الحلم الوردي

@kaka44 @missoum31 @rafid2 @nebbati

@أم أنيسة @BAHMD @زيــن @wadoud3113

@sofiane55 @إعصار @Abde jalil20 @Rochdi.dz

@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @Mokhito @md amine

@أم الصبيان @الحازم @هدوء المطر @Silent Hill

@Adam120 @ZICO_40 @الورد الأحمر @عزيز1982

@MiRInGI ALGeRia @Ezoemy @خديجة ph @rachid-egle

@Clioess @4algeria @okbadz @MOHA 66 @هواري بومدين.

@المقنع @★Dαяĸ-Sтαя★ @bilal berkane @connecter08000

@جزائرية توب @Tarek midou @tunisien93 @امحمد خوجة

@رزان منال @Yousra sa @ليليا مرام @maissa gh

@مباركي أسامة @Adem4dz @اريج عباس @FAY CAL

@osama305 @البشير البشير @فاتن سيلين @bousaid

@جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم

@أبو خديجة
 
توقيع أمير جزائري حر
موضوع "نكران الجميل" بين الجزائريين والعرب هو قضية معقدة ومتجذرة تاريخياً وسياسياً، تنبع من خلافات حول دور كل طرف في الثورات (خاصة الثورة الجزائرية)، والتحولات السياسية، وتداخل الهويات، حيث يتهم البعض الجزائريين بنسيان دعم العرب، بينما يرى آخرون أن هناك سوء فهم أو استغلال سياسي، مع التأكيد على أن الكرم والضيافة جزء أصيل من الثقافة العربية والجزائرية عموماً.
القضية ليست مجرد نكران، بل هي تفاعل معقد بين التاريخ المشترك، والتحديات السياسية الحديثة، والصراعات حول الهوية، وكلها تساهم في تشكيل رؤى متباينة، مع وجود إرث من الكرم والروابط الثقافية القوية التي لا تزال قائمة.

بورك فيك على الموضوع القيم
 

المواضيع المشابهة

ام أمينة
ثقافة الهدية في المجتمع الجزائري ... بين النية و الفرحة
2
المشاركات
23
المشاهدات
1K
ام أمينة
ام أمينة
ام أمينة
  • مميز
المدارس الجزائرية ... بين الحرية و الإنضباط
2
المشاركات
30
المشاهدات
1K
ام أمينة
ام أمينة
أبو عاتكة
  • مغلق
  • مثبت
شروط استخدام منتدى اللمة الجزائرية [2025]
المشاركات
0
المشاهدات
275
أبو عاتكة
أبو عاتكة
أبو عاتكة
الموسوعة الجزائرية لرسائل الحب والرومنسية
المشاركات
7
المشاهدات
8K
طمطومة مصطفى
طمطومة مصطفى
ام أمينة
الدارجة الجزائرية بين الفُصحى و اللهجات المحلية .... معلومات من تجميعي
المشاركات
15
المشاهدات
888
ام أمينة
ام أمينة
العودة
Top Bottom