نصائح تحتاجيهم في الكوزينة باش تجيك ماكلتك بنينة

هدوء المطر

هدوء المطر

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#1

السلآم عليكم الحرآير
إن شاء الله تكونو كامل لآباس

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بمآ أنو جا شهر رمضان الفضيل، وأكيد كاين معانا عروس هذا أول رمضان ليها في دآر راجلها ما تحبش تتبهدل، ولا طفلة كملت قرايتها وهذي أول مرة تحط راسها للكوزينة وتدخل تطيب، وكيما علابالنا بلي رمضان يجي بخيرو كيما نقولو والحمد لله على النعم، وهذي فرصة لينا حنا البنات باش نتعلمو، ولي ما تتعلمش هي الفنيانة ههههه
صحآ نبدآو بسم الله
الشربة باش تجيك بنينة، حطي الدوزين ''les épices'' نتاعك مع اللحم ولا الدجاج وخليهم على نار هادية، ومن بعد اسقي بماء سخون وابقاي زيدي الماء بشوي بشوي، حتان تتعمر لاكوكوت نتاعك وحطيها طيب نورمال.
■ الزيتون الأخضر باش تتنحالو ذيك الملوحة حطيه في الماء وخليه يبات ليلة كاملة والصباح كي تنوضي اغسليه بالماء وقطريه، هذا إذا كنتي قررتي باش تديري زيتون غدوة، وإذا ما كنتيش مقررة حطيه يغلي في الماء لمدة من الزمن على حساب الملوحة ومن بعد صفيه في كسكاس واغسليه بالماء.
■ وباش يبقالك الزيتون لونو شباب غلي معاه القارص
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■ باش يجوك les boulettes de viande بنان يعني كريات تاع لحم ديريلهم الثوم وزيدي معاهم سمن، والمعدنوس إذا تحبي الطعم نتاعو.
■ إذا كانت المرقة البيضاء البيضاء خفيفة بزاف وحبيتيها تكون ثقيلة شوي، نحي كمية كأس من المرقة وديري ملعقة أكل فرينة وخلطي مليح، ومن بعد عاودي رجعي هذاك الخليط في لا كوكوت وخليه يغلي شوي على نار متوسطة.
■ تحبي تنشفي المرقة البيضاء ديري مغرف نشاء وعصير قارص
1525188362546.png 🍷.
■ إذا راح عليك الحال وحبيتي المطلوع يخمر في وقت قصير، زيديلو ملعقة أكل خل مع العجين إذا كانت الكمية صغيرة، وملعقتين أكل إذا كانت الكمية شوي كبيرة، وكي تكملي غطيه بورق السيلوفان وابقاي راقبيه ما تخليهش يخمر بزاف تولي تخرجلو الخميرة ويخسرلك.
■ كي ديري المعجنات كيما الخبز
🍞 وباه يجيك وجهها أحمر ويلمع، ادهني الوجه بالزيت ومن بعد ديري صفار البيض مع شوي قهوة طايبة أو الكاكاو وخلطي مليح حتان يتجانس الخليط وادهني بيه معجناتك.
■ والخبز تاني باه تجيك فيه شوي قرمشة في الأخير كي تخلصي العجن زيديلو شوية من خميرة الحلويات.
■ وإذا حبيتيه يجيك خفيف، بعد ما تدلكيه، ديريلو خميرة الحلويات مع بياض البيض، خلطيهم مليح ومن بعد فرغي الخليط ودخلي العجين مليح مليح.
■ كي يكون عندك بزاف ضياف واللحم للبوراك قليل زيدي حبة بطاطا مغلية.
■ كي تقلي البوراك باه ميشربش الزيت، وتضمنيه يكون ناشف ومقرمش وقفي الحبات في كسكاس باش يقطر هداك زيت.
■ وباه تجيك لفريت بنينة كيف نتاع المطاعم
🍟 كي تنقيها وطرفيها ديريها في ما دافي وشوية خل لمدة عشر دقايق وبعدها اقليها على نار شوي عالية بلا تحراك حتى يتغير لونها للأصفر ذهبي ومن بعد اقلبيها ... يعني زوج تقليبات برك باه تطيب كل حبة وحدها ومتتعجنش.
■ كي تقلي الحوت
🐟
🐟 حطي الخل فالزيت باش ماتطلقش الريحة فالكوزينة.
■ إذا كانت المقلة نتاعك تلسق سخنيها مليح فوق نار وديري شوي سمن وامسحيها برك واقلي فيها.
■ والفلفل كي تشويه فالفور دهنيه بزيت يجي بنين وساهل فالتقشار.
■ ولي تحب الفلفل المهرس يجيها بنين، تحطو في مقلة ينشف شوي من الماء ومن بعد تديلو 2 فص توم صغار وشوي زيت وتخليه يطيب على نار هادئة.
■ واللحم أو الدجاج
🍖
🍗 كي تكوني رح تحمريه دوزنيه قبل غطيه وخليه يريح فالفريجيدار باش يجي بنين كثر.
■ وباش تجيك الغراتان بنينة ديري سمن للخضرة وخليهم 10 دقايق فالفور وبعدها ديري لاصوص لي تحبيها.
■ كي تنساي لا كوكوت وتتحرق
😱
😨، خليها كيما راهي ما تحليها ما تنحيلها الصفارة حطيها في باسينة فيها ما بارد و خليها 10 دقايق
⏰ كي تحليها تلقي الماكلة طلعت و بنة الحريق ماكاش
.
■ وكي تحبي تخبي الخضرة في الكونجيلاتوغ كيما الجلبانة واللوبياء الخضراء ديريهم في قارورات نتاع الماء المعدني ''قرعة ماء سعيدة'' ونهار لي تجبدي باش تطيبيهم تلقاي ما فيهمش ريحة الكونجيلاتوغ
1525188332304.png .
■ و لاصوص تاع الطماطم باه متجيكش قارسة/حامضة زيديلها مغرفة سكر.

هذو هوما النصائح حبيباتي، وللأمانة كاين لي نقلتهم ليكم، وكاين لي حطيتهم من تجربتي.
صحآ رمضانكم كل عآم ونتوما بألف خير، وكل عآم وحنا مجتمعين على مائدة اللمة إن شاء الله.
دعوآتكم
في أمان الله.
 
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