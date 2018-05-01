نصائح تحتاجيهم في الكوزينة باش تجيك ماكلتك بنينة

■ الشربة باش تجيك بنينة، حطي الدوزين ''les épices'' نتاعك مع اللحم ولا الدجاج وخليهم على نار هادية، ومن بعد اسقي بماء سخون وابقاي زيدي الماء بشوي بشوي، حتان تتعمر لاكوكوت نتاعك وحطيها طيب نورمال.

■ إذا كانت المرقة البيضاء البيضاء خفيفة بزاف وحبيتيها تكون ثقيلة شوي، نحي كمية كأس من المرقة وديري ملعقة أكل فرينة وخلطي مليح، ومن بعد عاودي رجعي هذاك الخليط في لا كوكوت وخليه يغلي شوي على نار متوسطة.

■ إذا راح عليك الحال وحبيتي المطلوع يخمر في وقت قصير، زيديلو ملعقة أكل خل مع العجين إذا كانت الكمية صغيرة، وملعقتين أكل إذا كانت الكمية شوي كبيرة، وكي تكملي غطيه بورق السيلوفان وابقاي راقبيه ما تخليهش يخمر بزاف تولي تخرجلو الخميرة ويخسرلك.

دهني الوجه بالزيت ومن بعد ديري صفار البيض مع شوي قهوة طايبة أو الكاكاو وخلطي مليح حتان يتجانس الخليط وادهني بيه معجناتك.

■ ولي تحب الفلفل المهرس يجيها بنين، تحطو في مقلة ينشف شوي من الماء ومن بعد تديلو 2 فص توم صغار وشوي زيت وتخليه يطيب على نار هادئة.

باه متجيكش قارسة/حامضة

بمآ أنو جا شهر رمضان الفضيل، وأكيد كاين معانا عروس هذا أول رمضان ليها في دآر راجلها ما تحبش تتبهدل، ولا طفلة كملت قرايتها وهذي أول مرة تحط راسها للكوزينة وتدخل تطيب، وكيما علابالنا بلي رمضان يجي بخيرو كيما نقولو والحمد لله على النعم، وهذي فرصة لينا حنا البنات باش نتعلمو، ولي ما تتعلمش هي الفنيانة هههههصحآ نبدآو بسم الله■ الزيتون الأخضر باش تتنحالو ذيك الملوحة حطيه في الماء وخليه يبات ليلة كاملة والصباح كي تنوضي اغسليه بالماء وقطريه، هذا إذا كنتي قررتي باش تديري زيتون غدوة، وإذا ما كنتيش مقررة حطيه يغلي في الماء لمدة من الزمن على حساب الملوحة ومن بعد صفيه في كسكاس واغسليه بالماء.■ وباش يبقالك الزيتون لونو شباب غلي معاه القارص■ باش يجوك les boulettes de viande بنان يعني كريات تاع لحم ديريلهم الثوم وزيدي معاهم سمن، والمعدنوس إذا تحبي الطعم نتاعو.■ تحبي تنشفي المرقة البيضاء ديري مغرف نشاء وعصير قارص 🍷.■ كي ديري المعجنات كيما الخبز■ والخبز تاني باه تجيك فيه شوي قرمشة في الأخير كي تخلصي العجن زيديلو شوية من خميرة الحلويات.■ وإذا حبيتيه يجيك خفيف، بعد ما تدلكيه، ديريلو خميرة الحلويات مع بياض البيض، خلطيهم مليح ومن بعد فرغي الخليط ودخلي العجين مليح مليح.■ كي يكون عندك بزاف ضياف واللحم للبوراك قليل زيدي حبة بطاطا مغلية.■ كي تقلي البوراك باه ميشربش الزيت، وتضمنيه يكون ناشف ومقرمش وقفي الحبات في كسكاس باش يقطر هداك زيت.■ وباه تجيك لفريت بنينة كيف نتاع المطاعم■ كي تقلي الحوت■ إذا كانت المقلة نتاعك تلسق سخنيها مليح فوق نار وديري شوي سمن وامسحيها برك واقلي فيها.■ والفلفل كي تشويه فالفور دهنيه بزيت يجي بنين وساهل فالتقشار.■ واللحم أو الدجاج■ وباش تجيك الغراتان بنينة ديري سمن للخضرة وخليهم 10 دقايق فالفور وبعدها ديري لاصوص لي تحبيها.■ كي تنساي لا كوكوت وتتحرق■ وكي تحبي تخبي الخضرة في الكونجيلاتوغ كيما الجلبانة واللوبياء الخضراء ديريهم في قارورات نتاع الماء المعدني ''قرعة ماء سعيدة'' ونهار لي تجبدي باش تطيبيهم تلقاي ما فيهمش ريحة الكونجيلاتوغ■ و لاصوص تاع الطماطمزيديلها مغرفة سكر.