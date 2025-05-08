رشتة مرقة بيضاء الله الله .......... من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::

صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

ختم التميز.gif


رشتة مرقة بيضاء اللّه اللّه

من مطبخي


المقادير و طريقة التحضير :

في قدر حطيت 2 ملاعق كبار زيت مع ملعقة سمن أو زبدة
+
قطع دجاج حسب الحاجة

نقليهم مليح على نار من متوسطة إلى قليلة
+
بصلة كبيرة مقطعة صغير جدا أو مبشورة خشين +
حبة لفت متوسطة مبشورة و نكمل نقلي جيدا

+ التوابل ( ملح و فلفل أسود و زنجبيل مرحي و عود قرفة و رشة قرفة )

نمرق بماء سخون + حبات لفت مقطع + حمص يكون طايب من قبل
و نخليها تطيب على نار متوسطة

نحط الرشتة ( أنا نشريها جاهزة ) في جفنة أو إناء كبير
نفرقها بيدي جيدا و ندهنا بالزيت و نحطها تفور فوق المرقة

كي تفور نحيها و نرشها بماء + ملح غير بشوية و كل ما تشرب نرشها حتى تولي طرية

( نرشوها بشوية باش ما تلصقش و ما تتعجنش )

نعاود نفورها مرة ثانية كذلك

و نحط حبات قرعة مقطعين يطيبو داخل المرق

نرجع الرشتة للجفنة و نرشها بشوية مرق نكون نحيتو و برد + ملعقة صغيرة زبدة نحرك و نرجعها تفور للمرة الثالثة غير شوية

نحيها من الكسكاس و ندهنها بالزبدة أو المارڨارين و نحطها في صحن التقديم

الدجاج نحمروه فالفور و لا في المقلاة

نقدموها مزينة بالخضر و الدجاج

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اتمنى تجربوها
و شهية طيبة
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


اممم تشهي الله يبارك

رشتة ناس العاصمة والبليدة

مشكورة على الوصفة
 
توقيع السلطانة
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


اممم تشهي الله يبارك

رشتة ناس العاصمة والبليدة

مشكورة على الوصفة
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اهلا اختي
الله يسلمك شهيتك فالجنة ان شاء الله
 

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