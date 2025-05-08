رشتة مرقة بيضاء الله الله .......... من مطبخي

ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته
رشتة مرقة بيضاء اللّه اللّه
من مطبخي
المقادير و طريقة التحضير :
في قدر حطيت 2 ملاعق كبار زيت مع ملعقة سمن أو زبدة
+
قطع دجاج حسب الحاجة
نقليهم مليح على نار من متوسطة إلى قليلة
+
بصلة كبيرة مقطعة صغير جدا أو مبشورة خشين +
حبة لفت متوسطة مبشورة و نكمل نقلي جيدا
+ التوابل ( ملح و فلفل أسود و زنجبيل مرحي و عود قرفة و رشة قرفة )
نمرق بماء سخون + حبات لفت مقطع + حمص يكون طايب من قبل
و نخليها تطيب على نار متوسطة
نحط الرشتة ( أنا نشريها جاهزة ) في جفنة أو إناء كبير
نفرقها بيدي جيدا و ندهنا بالزيت و نحطها تفور فوق المرقة
كي تفور نحيها و نرشها بماء + ملح غير بشوية و كل ما تشرب نرشها حتى تولي طرية
( نرشوها بشوية باش ما تلصقش و ما تتعجنش )
نعاود نفورها مرة ثانية كذلك
و نحط حبات قرعة مقطعين يطيبو داخل المرق
نرجع الرشتة للجفنة و نرشها بشوية مرق نكون نحيتو و برد + ملعقة صغيرة زبدة نحرك و نرجعها تفور للمرة الثالثة غير شوية
نحيها من الكسكاس و ندهنها بالزبدة أو المارڨارين و نحطها في صحن التقديم
الدجاج نحمروه فالفور و لا في المقلاة
نقدموها مزينة بالخضر و الدجاج
رشتة مرقة بيضاء اللّه اللّه
من مطبخي
المقادير و طريقة التحضير :
في قدر حطيت 2 ملاعق كبار زيت مع ملعقة سمن أو زبدة
+
قطع دجاج حسب الحاجة
نقليهم مليح على نار من متوسطة إلى قليلة
+
بصلة كبيرة مقطعة صغير جدا أو مبشورة خشين +
حبة لفت متوسطة مبشورة و نكمل نقلي جيدا
+ التوابل ( ملح و فلفل أسود و زنجبيل مرحي و عود قرفة و رشة قرفة )
نمرق بماء سخون + حبات لفت مقطع + حمص يكون طايب من قبل
و نخليها تطيب على نار متوسطة
نحط الرشتة ( أنا نشريها جاهزة ) في جفنة أو إناء كبير
نفرقها بيدي جيدا و ندهنا بالزيت و نحطها تفور فوق المرقة
كي تفور نحيها و نرشها بماء + ملح غير بشوية و كل ما تشرب نرشها حتى تولي طرية
( نرشوها بشوية باش ما تلصقش و ما تتعجنش )
نعاود نفورها مرة ثانية كذلك
و نحط حبات قرعة مقطعين يطيبو داخل المرق
نرجع الرشتة للجفنة و نرشها بشوية مرق نكون نحيتو و برد + ملعقة صغيرة زبدة نحرك و نرجعها تفور للمرة الثالثة غير شوية
نحيها من الكسكاس و ندهنها بالزبدة أو المارڨارين و نحطها في صحن التقديم
الدجاج نحمروه فالفور و لا في المقلاة
نقدموها مزينة بالخضر و الدجاج
اتمنى تجربوها
و شهية طيبة
و شهية طيبة