نصف الفرحة

سلام عليكم

اصدقيني القول أن من ابتلاه ربه يحبه ويختبر مدا صبره على المصائب

اي أم وأب يريدون ذرية صالحة وبصحة جيدة هذا ما يتمناه الكل ..لكن أحيان كما ذكرتي تجري الرياح بما لاتشتهي السفن ...الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ينتظر ويريد الدعم المعنوي أكثر من المادي . لا نقول انه (معاق ) ولا يحس بل بلعكس أحيانا أنا ارى اطفال معاقين عندما اقبلهم او امسك بيدهم يبتسمون وهذا ما يحز في قلبي كثيرا ويؤلمني ...هناك والدين ربي يهديهم لا يعتنون بابنهم المريض ولا يقومون بواجبهم كاوالدين والله هذه الحالة رأيتها بعيني ...بالمقابل يوجد والدين حفظهم الله لا يتهاونون في رعاية ابنهم وعلاجه وارضاء كل متطلباته المعنوية بلأخص والماديه لذلك على الانسان ان يحمد الله مهما كانت الظروف سبحانه وتعالى يعلم الغيب ومايخفى ...

بوركت على الموضوع الشيق