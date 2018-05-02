نصف الفرحة

ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
14 جوان 2016
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الجزائر
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أنثى
#1
السلام عليكم
يعتبر الزواج الرابط المقدس و الوسيلة الشرعية لبناء الاسرة التي تقوم على الوالدين و تعمر بالابناء لتكون العائلة ،و من العائلة يتكون المجتمع .
يفرح الوالدان و الأهل و الاصدقاء للمولود الجديد و تكون هناك ولائم و افراح و مسرات ،لان الجميع يرون فيه السند القوي لوالديه و مستقبل العائلة ،بل يصل التفكير بالوالدين بانه سيعتني بهم في شيخوختهم ان كتبت لهم .
و لان اقدار الناس تكون في علب مغلفة و ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ،و تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ،يأتي الطفل المريض من ذوي الاحتياجات الخاصة و المعاق ذهنيا تحديدا مولودا جديدا كانت العائلة تنتظر قدومة لتبني عليه كل الامال و بفرحة كبرى ،فكانت نصف فرحة
ما رايكم في نصف فرحة المجتمع لهذا الطفل و هل يحق لهم ذلك عند التحلبل المنطقي
الا توجد أي نتيجة ايجابية منتظرة منه
ما ذنبه و متى ينتهي ذنب الناس
أنتظر النقاش
شكرا
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
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الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#2
سلام عليكم
اصدقيني القول أن من ابتلاه ربه يحبه ويختبر مدا صبره على المصائب
اي أم وأب يريدون ذرية صالحة وبصحة جيدة هذا ما يتمناه الكل ..لكن أحيان كما ذكرتي تجري الرياح بما لاتشتهي السفن ...الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ينتظر ويريد الدعم المعنوي أكثر من المادي . لا نقول انه (معاق ) ولا يحس بل بلعكس أحيانا أنا ارى اطفال معاقين عندما اقبلهم او امسك بيدهم يبتسمون وهذا ما يحز في قلبي كثيرا ويؤلمني ...هناك والدين ربي يهديهم لا يعتنون بابنهم المريض ولا يقومون بواجبهم كاوالدين والله هذه الحالة رأيتها بعيني ...بالمقابل يوجد والدين حفظهم الله لا يتهاونون في رعاية ابنهم وعلاجه وارضاء كل متطلباته المعنوية بلأخص والماديه لذلك على الانسان ان يحمد الله مهما كانت الظروف سبحانه وتعالى يعلم الغيب ومايخفى ...
بوركت على الموضوع الشيق
 
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