نصف الفرحة

ميلينا
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم
يعتبر الزواج الرابط المقدس و الوسيلة الشرعية لبناء الاسرة التي تقوم على الوالدين و تعمر بالابناء لتكون العائلة ،و من العائلة يتكون المجتمع .
يفرح الوالدان و الأهل و الاصدقاء للمولود الجديد و تكون هناك ولائم و افراح و مسرات ،لان الجميع يرون فيه السند القوي لوالديه و مستقبل العائلة ،بل يصل التفكير بالوالدين بانه سيعتني بهم في شيخوختهم ان كتبت لهم .
و لان اقدار الناس تكون في علب مغلفة و ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ،و تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ،يأتي الطفل المريض من ذوي الاحتياجات الخاصة و المعاق ذهنيا تحديدا مولودا جديدا كانت العائلة تنتظر قدومة لتبني عليه كل الامال و بفرحة كبرى ،فكانت نصف فرحة
ما رايكم في نصف فرحة المجتمع لهذا الطفل و هل يحق لهم ذلك عند التحلبل المنطقي
الا توجد أي نتيجة ايجابية منتظرة منه
ما ذنبه و متى ينتهي ذنب الناس
أنتظر النقاش
شكرا
يعتبر الزواج الرابط المقدس و الوسيلة الشرعية لبناء الاسرة التي تقوم على الوالدين و تعمر بالابناء لتكون العائلة ،و من العائلة يتكون المجتمع .
يفرح الوالدان و الأهل و الاصدقاء للمولود الجديد و تكون هناك ولائم و افراح و مسرات ،لان الجميع يرون فيه السند القوي لوالديه و مستقبل العائلة ،بل يصل التفكير بالوالدين بانه سيعتني بهم في شيخوختهم ان كتبت لهم .
و لان اقدار الناس تكون في علب مغلفة و ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ،و تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ،يأتي الطفل المريض من ذوي الاحتياجات الخاصة و المعاق ذهنيا تحديدا مولودا جديدا كانت العائلة تنتظر قدومة لتبني عليه كل الامال و بفرحة كبرى ،فكانت نصف فرحة
ما رايكم في نصف فرحة المجتمع لهذا الطفل و هل يحق لهم ذلك عند التحلبل المنطقي
الا توجد أي نتيجة ايجابية منتظرة منه
ما ذنبه و متى ينتهي ذنب الناس
أنتظر النقاش
شكرا