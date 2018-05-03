السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته:على الرغم من أن بحة الصوت مشكلة مؤرقة وتسبب لصاحبها الشعور بالإحراج والضيق والإختناق لعدم قدرته على التحدث بطريقة سليمة، إلا أنها ليست مشكلة خطيرة على الإطلاق، ويمكن علاجها بطرق طبيعية ومن داخل المنزل. ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم أهم الأعشاب الطبيعية التي يمكنك تناولها اذا كنتِ تعانين من وجود بحة في صوتكِ.*علاج بحة الصوت بالكركميلعب مسحوق الكركم دورًا كبيراً جدًا في علاج مشكلة بحة الصوت التي تصاب بها المرأة، نتيجة التعرض للصراخ والصوت العالي، أو حتى الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد الشديدة. الكركم غني بالمواد والمركبات الكيميائية الطبيعية المضادة للالتهاب الذي يصيب الحنجرة، وبالتالي فيقوم بدوره في التخلص من مشكلة بحة الصوت بشكل طبيعي، وبأسرع وقت. جربي طريقة مشروب الكركم من خلال وضع ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم، مع كوب من الحليب وملعقة من مسحوق القرفة، وملعقة من الزنجبيلالمطحون. اخلطي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي واشربيه مرتان يوميًا.*علا بحة الصوت بالفلفل الأسودمن الأعشاب الطبيعية الأخرى التي تساعد على علاج بحة الصوت هي بذور الفلفل الأسود. يحتوي الفلفل الأسود على العديد من المواد والمركبات الكيميائية الطبيعية التي تعمل على علاج التهابات الحلق، واحتقان الحنجرة. هذا فضلا عن دور الفلفل الأسود في قتل البكتيريا وتدمير الجراثيم التي تتراكم على الخلق مسببة إلتهابه. اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة من عصير الليمون في كوب من الماء الساخن وتناوليه مرتان يوميا. كما يمكنك مزج ربع ملعقة من الفلفل الأسود مع ملعقة صغيرة من الزبدة ويتم تناولها في الصباح.علاج بحة الصوت بأوراق الحبقومن الطرق الطبيعية المنزلية والتي تندرج تحت قائمة الأعشاب الطبيعية المعالجة لبحة الصوت هي عشبة أوراق الحبق. فمنذ القدم وهو معروف أن أوراق الحبق العطرية من العلاجات الطبيعية الفعالة جدا في التخلص من مشكلة بحة الصوت، والتخلص تمامًا من إلتهابات الحنجرة واحتقان الحلق. يحتوي الحبق على نسبة عالية جدا من المركبات العطرية الكيميائية التي تفرض سيطرتها على الجراثيم والبكتيريا وتقوم بقتلها بشكل فعال وسريع. لذلك عليك بإضافة بعض الأوراق من الحبق إلى كوب من الماء الساخن الممزوج بالعسل والليمون، ويمكنكِ تناول هذا المشروب يوميًا حتى يتم التخلص تمامًا من بحة الصوت.اتمنى ان تستفيدو من هذه التجربة ....في امان الله