فؤائد بياض البيض الصحية

إذا قام الطبيب بتقديم النصيحة إليك بطلب التحقق من مستويات الكوليسترول في الجسم فإن بياض البيض عنصر جيد بالنسبة لك . لأنه لا يحتوي علي الكوليسترول السيئ ويقدم لك الفوائد الصحية في حين أن البيضة الكاملة تحتوي علي نسبة كاملة من الكوليسترول السيئ لذلك فإن عجة البيض الكامل قد لا تكون الخيار الأفضل بالنسبة لك . إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مثل مرض السكري، أمراض القلب، إرتفاع ضغط الدم، من الأفضل أن تحافظ علي الإستهلاك اليومي للكوليسترول حوالي 200 ملراغم أو أقل يحتوي صفار البيضة الواحدة علي 200 ملجرام.ـ الحفاظ علي صحة الحامل:واحد من أهم فوائد بياض البيض أنه يوفر ما يقرب من 4 غرامات بروتين وبالطبع الحصول علي العناصر الغذائية الهامة و بياض البيض من العناصر التي تساعد علي إتباع نظام غذائي متوازن للحامل.ـ يعزز الشعور بالشبع:أجريت الدراسات لتحديد ما إذا كان وجود البروتين في وقت الإفطار يساعد علي تقليل السمنة عن طريق أنه يزيد من الشعور بالشبع والحد من تناول الوجبات الخفيفة . وكان الهدف من هذه الدراسة تقيم أثار تخطي وجبة الإفطر وهو أمر شائع عند الكثير من الأشخاص وكشفت الدراسة انه من خلال تناول وجبة فطور عالية البروتين شعر المراهقين بالشبع أكثر مما أدي إلي الحصول علي وجبة خفيف أقل وأصبح بياض البيض من أفضل الخيارات الغذائية .ـ بناء العضلات:تناول البروتين عنصر سحري في بناء العضلات وخلق عضلات أقوي . لأن الجسم يحتاج إلي الاحماض الأمينية الأساسية لخلق البروتين كما أنه يمكنك الحصول علي البروتين من خلال اللحوم والألبان أو المصادر النباتية ويعد بياض البيض واحد من أفضل مصادر البروتين لأنه يحتوي علي 1,71 ملغرام بروتينـ يعمل كبديل للسكر:حاول إضافة بياض البيض الي النظام الغذائي الخاص بك فهو خيار جيد لأن الحصول علي الكثير من السكر يسبب مشاكل عديد في القلب، الكبد، السمنة، التمثيل الغذائي البطئ . يساعدك بياض البيض في الحفاظ علي السكر الزائد.