التسويق التأثيري والمؤثرين

yaman isa
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الاتجاه الحقيقي للتسويق، التسويق التأثيري (يسمى أيضا تسويق النفوذ ، أو التسويق المؤثر ) هو وسيلة للاتصال التي تتناول القضايا الرئيسية التي يتعين على العلامات التجارية ووكالات الاتصالات التواصل مع أهدافها على الشبكات الاجتماعية. في مواجهة التغيير المستمر في أساليب الاتصال ، يجب أن تكون العلامات التجارية مبدعة في تطوير عمليات فعالة يمكنها الوصول إلى المستهلكين المتطلبين والاستحمام من الإعلانات المتطفلة. يسمح المرور عبر المؤثر بمصداقية الحملة برسالة أكثر واقعية ، ويتم ترحيلها بواسطة قائد مفكر.
من هو المؤثر؟
تبرز ثلاثة أنواع رئيسية من المؤثرين:
- المشاهير: تحظى بشعبية كبيرة ، لديهم مجتمع كبير وتسمح برؤية أكبر وشهرة
- أصحاب النفوذ: إن جمهورهم أكثر تفاعلاً وقريبًا من اهتماماتهم ، فهم يجلبون الصلة والترابط
- المؤثرون الصغار: لديهم عدد قليل من المشتركين ، ولكن محل تقدير لأصالتها وقربها
لقياس سمعة أصحاب النفوذ ، يجب على المرء الاعتماد على عدة معايير: حجم المجتمع ، وقوة معدل المشاركة ، وعدد المنشورات ومعدل الطباعة. يمثل حجم المجتمع ، الذي لا يعتبر المعيار الوحيد المهم ، عدد المشتركين المؤثرين في كل شبكة اجتماعية. كلما زادت نسبة المؤثرين في المشتركين ، زادت حملة التأثير الرقمي من المحتمل أن تصل إلى العدد الأكبر.
ولكي يحدث ذلك في الواقع ، يجب أن يكون معدل الالتزام ، أي عدد التفاعلات مع عدد المشتركين ، مرتفعًا ، من أجل ضمان تفاعل المشترك. الجمهور مقابل المؤثر. من الضروري أيضًا اختيار مؤثر نشط على الشبكات الاجتماعية ، التي تنشر بانتظام. وأخيرًا ، من المهم أن نأخذ في الاعتبار معدل الانطباع لكل مؤثر والذي يتوافق مع نسبة الجمهور الذين يشاهدون مشاركاته فعليًا وبالتالي يتم الوصول إليه.
يظل Facebook الشبكة الاجتماعية العالمية والأكثر شعبية ، والتي يقضي المستخدمون فيها ما معدله 6.45 في الشهر. تويتر هو شبكة اجتماعية من الأخبار والصيغ القصيرة ، 74 ٪ من المستخدمين الفرنسيين تتبع العلامات التجارية. Snapchat هي الشبكة الاجتماعية المفضلة للشباب ، لذلك من الأفضل لمس الألفية. 46٪ من المستخدمين يتبعون علامات تجارية على انستقرام ، وهي الشبكة الاجتماعية المفضلة لمحتوى مرئي أنيق. بالنسبة إلى اليوتيوب ، فإن عددًا متزايدًا من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا يشاهدون المزيد من مقاطع الفيديو على منصة المؤثرين هذه مقارنة بأي قناة تلفزيونية.
من هو المؤثر؟
تبرز ثلاثة أنواع رئيسية من المؤثرين:
- المشاهير: تحظى بشعبية كبيرة ، لديهم مجتمع كبير وتسمح برؤية أكبر وشهرة
- أصحاب النفوذ: إن جمهورهم أكثر تفاعلاً وقريبًا من اهتماماتهم ، فهم يجلبون الصلة والترابط
- المؤثرون الصغار: لديهم عدد قليل من المشتركين ، ولكن محل تقدير لأصالتها وقربها
لقياس سمعة أصحاب النفوذ ، يجب على المرء الاعتماد على عدة معايير: حجم المجتمع ، وقوة معدل المشاركة ، وعدد المنشورات ومعدل الطباعة. يمثل حجم المجتمع ، الذي لا يعتبر المعيار الوحيد المهم ، عدد المشتركين المؤثرين في كل شبكة اجتماعية. كلما زادت نسبة المؤثرين في المشتركين ، زادت حملة التأثير الرقمي من المحتمل أن تصل إلى العدد الأكبر.
ولكي يحدث ذلك في الواقع ، يجب أن يكون معدل الالتزام ، أي عدد التفاعلات مع عدد المشتركين ، مرتفعًا ، من أجل ضمان تفاعل المشترك. الجمهور مقابل المؤثر. من الضروري أيضًا اختيار مؤثر نشط على الشبكات الاجتماعية ، التي تنشر بانتظام. وأخيرًا ، من المهم أن نأخذ في الاعتبار معدل الانطباع لكل مؤثر والذي يتوافق مع نسبة الجمهور الذين يشاهدون مشاركاته فعليًا وبالتالي يتم الوصول إليه.
يظل Facebook الشبكة الاجتماعية العالمية والأكثر شعبية ، والتي يقضي المستخدمون فيها ما معدله 6.45 في الشهر. تويتر هو شبكة اجتماعية من الأخبار والصيغ القصيرة ، 74 ٪ من المستخدمين الفرنسيين تتبع العلامات التجارية. Snapchat هي الشبكة الاجتماعية المفضلة للشباب ، لذلك من الأفضل لمس الألفية. 46٪ من المستخدمين يتبعون علامات تجارية على انستقرام ، وهي الشبكة الاجتماعية المفضلة لمحتوى مرئي أنيق. بالنسبة إلى اليوتيوب ، فإن عددًا متزايدًا من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا يشاهدون المزيد من مقاطع الفيديو على منصة المؤثرين هذه مقارنة بأي قناة تلفزيونية.