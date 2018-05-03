السلام عليكم انا متزوجة وام واعيش في بلد اوروبي خرجت في يوم للتسوق وسمعت شخص يناديني التفت فوجدته افريقي ضننت انه يريد ان يسال عن عنوان او مكان فقلت له نعم ماذا تريد وهنا كانت الصدمة ركز عينيه في عيني وبدا يسالني وانا كنت اجيب دون قصد مني ورغما عني سال اسمي لقبي رقم هاتفي وانا اجيب كلحمقاء ثم قال لي تعالي معي وهنا كان احدا صفعني واحسست بحرارة في جسمي وثقل لساني وبدا جسمي يحرق كانني وضعت فيه الفلفل واستفقت من غيبوبة تركته واخذت الميترو لانني كنت قريبة منه اما هو اختفى لم التفت ورائي لكي ارى اين هو وهل تبعني عدت الى بيتي اشعلت الرقية ولم اخبر الا صديقتي ومنذ ذلك اليوم لم انم ولم اكل وانا اتكلم لوحدي كالمجنونة لمدة شهر ذهبت لرقات قالو لاتعاني من شي ذهبت لطب النفسي قالو سليمة وانا كل يوم بين العصر وحتى المغرب جسمي يحترق وكان الفلفل فيه اخذت اولادي وجات للجزائر للعلاج زرت الرقاة وحكيت الامر قالو عادي ومابك شي زرت طبيبة نفسية قالت عندك خلعة قوية وهاذي اعراضها اخذت الدواء والحمد لله شفيت عدت لبيتي فتحت هاتفي اذا اجده اتصل بي يوم سافرت للجزائر على الساعة السادسة صباحا قبل اقلاع الطائرة بنصف ساعة عرفت بانه يعرف اخباري وترك لي رسالة اتصلي بي حالا رجع لي الخوف ولا استطيع فعل شي او اخبار زوجي سوف يقتلني ولن يتفهم انني اعطيته رقمي دون وعي مني ماذا افعل لا تستطيع الشرطة فعل شيء فهو ساحر ويستطيع القول لا اعرفها واخطات في الهاتف وممكن ان ينتقم مني اخاف ان يعرف عنواني انا اعيش في رعب ماذا تنصحوني وخصوصا البلد فرنسي ولا يفهمون في امور الشعوذة وغيرها اخاف على اولادي اخاف ان يرسل رسالة الى بيتي وانه يعرفني منذ عودتي من الجزائر وانا اعيش بالمهدات ولا انام ولا استطيع العودة للجزائر اولادي عندهم مدارس وهاتفي مغلق ماذا افعل ساعدوني وشوروا علي عقلي توقف عن التفكير