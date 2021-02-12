ماذا علي ان افعل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل المة الكرام اتمنى ان تكونو جميعا بخير انقطعت منذ مدة لضروف صحية كما يعلم البعض واليوم عدت اليكم لاروي لكم قصتي علني اجد حلا او نصيحة منذ حوالي 6اشهر كنت اتمتع بصحة جيدة جدا والحمد مرضت بعدها زرت طبيبا عاما اعطاني دواء لكن لم ارتاح زرت اختصاصيا ولم ارتاح كنت اعاني من الام في الذراع الايسر وجهني طبيب العظام الى طبيب القلب هاذا الاخير اكد لي انه لامشكلة لدي استغربت كيف كل هذه الام ولا مشكلة لا علينا بعدها بفترة انتقل الالم الى ذراعي الايمن زرت طبيب عظام غير الاول قال لي فقرة في الرقبة تحسنت قليلا ليعاودني الم شديد في الساقين خاصة الافخاذ والعضلات هنا بدأت المشكل تخاصمت انا وزوجي قال لي انك موسوسة وكل يوم عند طبيب وكل تحاليلك سليمة غضبت منه وتوجهت الى والداي نفس الشيء والدي طبيب عام واكد لي انه ليس بي شيء فقط وساوس لا علينا بعدها اصبح رأسي يؤلمني بشدة واصبح كل يوم ياتني الم في اماكن متفرقة من جسمي مثلا اليوم راسي غدا افخاذي بعدها ذراعي كل يوم اشفى من شيء واصاب من اخر بالاضافة الى خمول اكتئاب وتعب وووو ذات يوم انا ابحث في الانترنيت وجدت افضال قراءة سورة البقرة اتكلت على الله وبدأت في قراءتها على نية ان يكشف الله مرضي ما ان مسكت الكتاب وبدأت في قرائتها حتى يشتد الم برأسي كأنه يريد ان ينتزع من مكانه وضاق نفسي اصريت على اكمالها وبدأت بالتثاؤب الشديد ودموع لدرجة اني عجزت عن رؤية الورقة كما انني شعرت بنعاس شديد وتنميل في جسمي ما ان اكملها ووضعت المصحف اختفت كل تلك الاعراض استغربت جدا وتملكني خوف شديد وغدا من ذلك اعدت الكرة ونفس الحالة لكن الام بدأت بالزوال نعم والله اني تفاجئت فلم تعد الام مثل السابق شفيت بنسبة60% واليوم عزمت على استماع الى رقية شرعية عبر اليوتيوب اغمضت عينايا وبدأت بالاستماع بدأت احس ببرودة شديدة في قدماي وتنميل ثم بدأت البكاء وبدا جسمي بالارتعاش الشديد خاصة رجلي اليسرى وبطني وانا مغمضة العينين اري سورة المقبرة التي بجانبنا احسست ان شيئا في صدري يحاول الصراخ ويرغب بخنق القاريء خفت كثيرا وقمت ولم اكمل ما سبب كل هادا هل هو عين ام مس ام سحر ارجو ان تجيبوني وماذا على ان افعل