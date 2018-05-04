yaso ياسمين
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طاقم المشرفات
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أخواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركتاه
إن شاء الله تكونوا بخير و عافية
اليوم أردت إفتتاح دورة تدريبة لتعلم الفتوشوب
دورة منتدى اللمة الجزائرية لتعليم فن الفتوشوب و التصميم
فكرة الدورة :
الدورة تنقسم لقسمين
الجزء الأول :
دورة خاصة للمبتدئين ➲ نتعلم فيها
آساسيات الفتوشوب + تطبيقات سهلة و بسيطة لا تاخد من وقتكم 5دقائق
الجزء الثاني ➲ دورة خاصة
لتصميم الفواصل و التوقيع و الرمزيات
وكل انواع الصور ....
هذا الموضوع :
تمهيدي لمعرفة من يهمه التصميم و المشاركة في الدورة
مع العلم ان دروسها لا تحتاج لشكرا
و بارك الله فيك
بل
⇦ للتطبيق
هذا تطبيق الفتوشوب cc
الذي سنعمل عليه حملوه من عند الاخ @طائر الخير
تحميل برنامج الفوتوشوب النسخة CC اصدار 2014
لا يهم تعريبه لانه دروسنا ستكون باللغة الفرنسية و كذلك جل الدروس في المواقع المختلفة بالفرنسية
ولا تشكل اي عائق بعد التعود على
استخدامها
في انتظار تفاعلكم