دورة منتدى اللمة الجزائرية لتعليم فن الفتوشوب و التصميم

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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بسم-الله.gif




أخواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركتاه
إن شاء الله تكونوا بخير و عافية

اليوم أردت إفتتاح دورة تدريبة لتعلم الفتوشوب

دورة منتدى اللمة الجزائرية لتعليم فن الفتوشوب و التصميم

دورة.gif

فكرة الدورة :

الدورة تنقسم لقسمين
الجزء الأول :
دورة خاصة للمبتدئين ➲ نتعلم فيها
آساسيات الفتوشوب + تطبيقات سهلة و بسيطة لا تاخد من وقتكم 5دقائق

الجزء الثاني ➲ دورة خاصة
لتصميم الفواصل و التوقيع و الرمزيات
وكل انواع الصور ....


هذا الموضوع :

تمهيدي لمعرفة من يهمه التصميم و المشاركة في الدورة
مع العلم ان دروسها لا تحتاج لشكرا
و بارك الله فيك
بل
⇦ للتطبيق


هذا تطبيق الفتوشوب cc
الذي سنعمل عليه حملوه من عند الاخ @طائر الخير


تحميل برنامج الفوتوشوب النسخة CC اصدار 2014


لا يهم تعريبه لانه دروسنا ستكون باللغة الفرنسية و كذلك جل الدروس في المواقع المختلفة بالفرنسية
ولا تشكل اي عائق بعد التعود على
استخدامها


في انتظار تفاعلكم


دمتم-في-رعاية-الله.gif
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,150
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12,978
النقاط
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من عآلمي
الجنس
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فاعل الخير

فاعل الخير

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سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
منذ زمن طويل وانا انتظر هذه دورة
انا مصمم لست ناجح ولست فاشل
لكن اود ان ابدا من صفر مرة اخرى
راح نبدا معاك اختي @yaso ياسمين في هذه دورة من مرحلة ابتدائية حتى اخر مرحلة ونكون تعلمتها
ممكن تحطيلي رابط تحميل فوطوشوب لي عندك رجاء وطريقة تحميل
كان عندي وحذفوا خويا صغير بالخطأ:giggle::cry:
وهل دورة تكون في هذ موضوع ولا موضوع منفرد
وتكون بالصور ولا بفيدوهات
 
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