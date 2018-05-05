الدرس الأول واجهة برنامج الفتوشوب وكيفية فتح صورة

أخواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركتاه

تم طرح دورة تدريبة لتعليم فن التصميم و الفتوشوب لمن يريد الاطلاع على الموضوع:

الجزء الاول من الدورة خاص

بالمبتدئين و الدروس تبدآ

من هذا الدرس.

درس التعرف على واجهة برنامج الفتوشوب و كيفية فيتح الصورة.



تظهر لنا واجهة مثل لي في الصورة :

1ـ عند فتح برنامج الفتوشوبتظهر لنا واجهة مثل لي في الصورة :

نجد في الأعلى على اليسار قوائم

file

edit

image

......الى غاية helpe

سنتعرف على وضيفة كل قائمة

وكل خيار في الدروس القديمة

كذلك يوجد شريط الادوات على جانب اليسار مثل ما هو في الصورة

يمكننا تغير مكان الادوات لاي مكان نريده

كذلك لدينا هنا قوائم كل واحدة لها استخدام مثلا

⓵خاصة بالالوان

②ستيلات

③لير او الطبقات

كذلك يمكن تغير اماكنه حسب ماتريد

في حال اختلطت عليك اماكن القوئم لي غيرتلها مساحتها يمكن ان تفعل الآتي

من القائمة المنسدلة الموجودة في يمين البرنامج في الاعلى

تظغط عليها و تختار rest ...

الجزء الثاني من الدرس :

ـ كيفية فتح صورة في برنامج الفتوشوب

يوجد طريقتين

1ـ عن طريق الذهاب للملف لي موجوده فيه الصورة و الضغط مرتين و السحبها للبرنامج و افلتها في مكان العمل او في شريط الصور حتى تظهر كلمة copie+ مثل ماهو موضح

و الطريقة الثانية فتحها من قائمة file ثم نختار open

ونذهب للملف لي موجوده فه الصورة و نضغط على فتح

هذي هي الصور لي فتحتها





ملاحظة ~

الصورة 2 نلاحظ ان لديها خلفية

شفافة

في درس القادم ساشرح لكم

ماذا تعني خلفية شفافة و كيف نتعامل معها في الصور

التطبيق :➱

لديكم صور في جهاز الكمبيوتر او هذه الملحقة مع درس اليوم :

اود ان تفتحوها في برنامج الفتوشوب

وتصورون الشاشة