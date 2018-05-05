الدرس الأول واجهة برنامج الفتوشوب وكيفية فتح صورة

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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بسم-الله.gif


أخواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركتاه


دورة.gif

تم طرح دورة تدريبة لتعليم فن التصميم و الفتوشوب لمن يريد الاطلاع على الموضوع:




الجزء الاول من الدورة خاص
بالمبتدئين و الدروس تبدآ
من هذا الدرس.

درس التعرف على واجهة برنامج الفتوشوب و كيفية فيتح الصورة.

1ـ عند فتح برنامج الفتوشوب
تظهر لنا واجهة مثل لي في الصورة :
PicsArt_05-04-05.43.42.jpg

نجد في الأعلى على اليسار قوائم
file
edit
image
......الى غاية helpe

سنتعرف على وضيفة كل قائمة
وكل خيار في الدروس القديمة

كذلك يوجد شريط الادوات على جانب اليسار مثل ما هو في الصورة

PicsArt_05-04-05.40.18.jpg

يمكننا تغير مكان الادوات لاي مكان نريده

PicsArt_05-05-12.30.45.jpg

كذلك لدينا هنا قوائم كل واحدة لها استخدام مثلا
⓵خاصة بالالوان
②ستيلات
③لير او الطبقات



PicsArt_05-05-01.39.41.jpg

كذلك يمكن تغير اماكنه حسب ماتريد

PicsArt_05-05-01.44.25.jpg

في حال اختلطت عليك اماكن القوئم لي غيرتلها مساحتها يمكن ان تفعل الآتي
من القائمة المنسدلة الموجودة في يمين البرنامج في الاعلى
تظغط عليها و تختار rest ...

PicsArt_05-05-03.18.37.jpg

الجزء الثاني من الدرس :

ـ كيفية فتح صورة في برنامج الفتوشوب

يوجد طريقتين

1ـ عن طريق الذهاب للملف لي موجوده فيه الصورة و الضغط مرتين و السحبها للبرنامج و افلتها في مكان العمل او في شريط الصور حتى تظهر كلمة copie+ مثل ماهو موضح

PicsArt_05-05-02.49.34.jpg

و الطريقة الثانية فتحها من قائمة file ثم نختار open
ونذهب للملف لي موجوده فه الصورة و نضغط على فتح

PicsArt_05-05-01.48.34.jpg

هذي هي الصور لي فتحتها

1
PicsArt_05-05-02.51.39.jpg

2
PicsArt_05-05-02.55.00.jpg
ملاحظة ~

الصورة 2 نلاحظ ان لديها خلفية
شفافة
في درس القادم ساشرح لكم
ماذا تعني خلفية شفافة و كيف نتعامل معها في الصور

التطبيق :➱

لديكم صور في جهاز الكمبيوتر او هذه الملحقة مع درس اليوم :

hd_wallpaper_372.jpg

thankyou 1.png




اود ان تفتحوها في برنامج الفتوشوب
وتصورون الشاشة
وتوضعوها في ردكم




دمتم-في-رعاية-الله.gif
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
13,008
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
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