الدرس الرابع الطبقات في الفتوشوب ➟ layer ❀ الجزء الثاني ❀

اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية مصممــــين و هواة التصميم نلتقي اليوم في درس جديد من دورة التصميم درس لا يقل اهمية عن الدروس السابقة.

الطبقات في الفتوشوب

~ الجزء الثاني ~

الدرس :

ملاحظات خاصة بالدرس مهمة

1ـ عليكم بتدويين كل الخاصيات الخاصة بهذا الدرس او الدروس السابقة ( في بداية تاتيكم كثيرة و قد تنسون بعضها لذلك انتم بحاجة للتدوين و لكن مع الوقت تعتادون عليها و لا تحتاجون للتدويين)

تطبيقات الدرس

تستطيعون تطبيق كل الخصائص على التطبيقكم الماضي بنفس الصور

ولمن اراد اداج تطبيق

طبق على الصورة تطبيقك الماضي

خاصية الاوبستي الشفافية و قللوا من

شفافية احد الصور او الصورة ككل

كما تريدون

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