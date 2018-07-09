الدرس الرابع الطبقات في الفتوشوب ➟ layer ❀ الجزء الثاني ❀

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
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اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية مصممــــين و هواة التصميم نلتقي اليوم في درس جديد من دورة التصميم درس لا يقل اهمية عن الدروس السابقة.
الطبقات في الفتوشوب
~ الجزء الثاني ~
الدرس :
ملاحظات خاصة بالدرس مهمة
1ـ عليكم بتدويين كل الخاصيات الخاصة بهذا الدرس او الدروس السابقة ( في بداية تاتيكم كثيرة و قد تنسون بعضها لذلك انتم بحاجة للتدوين و لكن مع الوقت تعتادون عليها و لا تحتاجون للتدويين)
تطبيقات الدرس
تستطيعون تطبيق كل الخصائص على التطبيقكم الماضي بنفس الصور
ولمن اراد اداج تطبيق
طبق على الصورة تطبيقك الماضي
خاصية الاوبستي الشفافية و قللوا من
شفافية احد الصور او الصورة ككل
كما تريدون
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الدرس الأول واجهة برنامج الفتوشوب وكيفية فتح صورة
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الدرس الثاني انشاء عمل جديد " غلاف فيس بوك للمبتدئين "
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الدرس الثالث الطبقات في الفتوشوب ➟ layer