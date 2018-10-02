سِحرُ اللّيْلٌ ~ دمج صور

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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اهلا و سهلا بكم أ عضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية


مما لا شك فيه ان عالم الفتوشوب واسع و يحمل في طياته الكثير من المهارات التي ما ادا طلعنا عليها و صقلناها جيدا دخلنا عالما اخر مليئا بالإبداع و الافكار الجميلة

في سياق الموضوع اخترت اليوم موضوع الدمج ان دمج الصور مع بعضها و باحترافية يعطي صورا في غاية الجمال مند فترة كنت اود ان اجرب دمج الصور لكن الفكرة كانت صعبة قليلا مادا ادمج و مع اي صور او الى كادا اود الوصول في النهاية

هي أسئلة ظلت تراودني الى غاية فتحي للجهاز و بقيت أتصفح الصور بداخله عندها قلت ماذا لو كان هذا الجزء هنا و هذا مع ذاك كيف ستصبح الصورة في الاخير

اول مرة اجرب عملية دمج الصور هذه تفاصيلها و ملحقاتها :

هذه الصورة اعجبتني كثيرا مع غروب الشمس كيف كانت ستكون في الليل
لذلك من هذه الصورة اخدت جزء الموجود به البحر ....


3dlat.com_23_18_6eb7_65d23eade57912.jpg

و من هذه آخدت جزء السماء :

hd_wallpaper_19662.jpg

و من هنا ٲخدت القارب :love:

boat_large_free_photo.jpg



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واخيرا النتيجة .....


سحر الليل.jpg





هذه تجربتي الاولى مع الدمج
انتظر آرائكم (y)(n)




دمتم في آمان الله و حفظه
 
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