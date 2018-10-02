سِحرُ اللّيْلٌ ~ دمج صور

اهلا و سهلا بكم أ عضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية

مما لا شك فيه ان عالم الفتوشوب واسع و يحمل في طياته الكثير من المهارات التي ما ادا طلعنا عليها و صقلناها جيدا دخلنا عالما اخر مليئا بالإبداع و الافكار الجميلة

في سياق الموضوع اخترت اليوم موضوع الدمج ان دمج الصور مع بعضها و باحترافية يعطي صورا في غاية الجمال مند فترة كنت اود ان اجرب دمج الصور لكن الفكرة كانت صعبة قليلا مادا ادمج و مع اي صور او الى كادا اود الوصول في النهاية

هي أسئلة ظلت تراودني الى غاية فتحي للجهاز و بقيت أتصفح الصور بداخله عندها قلت ماذا لو كان هذا الجزء هنا و هذا مع ذاك كيف ستصبح الصورة في الاخير

اول مرة اجرب عملية دمج الصور هذه تفاصيلها و ملحقاتها :

هذه الصورة اعجبتني كثيرا مع غروب الشمس كيف كانت ستكون في الليل

لذلك من هذه الصورة اخدت جزء الموجود به البحر ....



و من هذه آخدت جزء السماء :

و من هنا ٲخدت القارب

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واخيرا النتيجة .....

هذه تجربتي الاولى مع الدمج

انتظر آرائكم