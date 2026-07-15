🏆 اليوم تُحسم هوية الطرف الثاني في نهائي كأس العالم 2026 🇦🇷 الأرجنتين 🆚 إنجلترا 🏴

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم 2026، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والفائز منها سيضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني في النهائي.

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الأرجنتين... حلم الحفاظ على المجد الأرجنتين... حلم الحفاظ على المجد

يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوز سويسرا في مواجهة شاقة امتدت إلى الأشواط الإضافية، مؤكدًا مرة أخرى قدرته على التعامل مع مباريات الإقصاء بأعصاب هادئة وشخصية البطل.

أبرز نقاط القوة:

ليونيل ميسي يواصل تقديم بطولة استثنائية، يقود الفريق بخبرته، ويصنع الفارق في أصعب اللحظات. ليونيل ميسي يواصل تقديم بطولة استثنائية، يقود الفريق بخبرته، ويصنع الفارق في أصعب اللحظات.

جوليان ألفاريز يعيش أفضل فتراته ويشكل مصدر خطورة دائم على دفاع المنافسين. جوليان ألفاريز يعيش أفضل فتراته ويشكل مصدر خطورة دائم على دفاع المنافسين.

خط الوسط بقيادة إنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستر يمنح الأرجنتين التوازن والسيطرة على نسق اللعب. خط الوسط بقيادة إنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستر يمنح الأرجنتين التوازن والسيطرة على نسق اللعب.

دفاع متماسك يعرف كيف يصمد تحت الضغط ويحافظ على هدوئه في المباريات الكبيرة. دفاع متماسك يعرف كيف يصمد تحت الضغط ويحافظ على هدوئه في المباريات الكبيرة.

مفتاح الفوز: فرض الاستحواذ على الكرة، والتحكم في إيقاع المباراة، واستغلال تحركات ميسي بين الخطوط.

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إنجلترا... طموح العودة إلى المجد إنجلترا... طموح العودة إلى المجد

أما المنتخب الإنجليزي، فقد بلغ نصف النهائي بعد سلسلة من المباريات الصعبة، وأظهر شخصية قوية وقدرة على العودة في الأوقات الحاسمة، ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

أبرز نقاط القوة:

هاري كين يقدم بطولة رائعة ويقود الخط الأمامي بثقة كبيرة. هاري كين يقدم بطولة رائعة ويقود الخط الأمامي بثقة كبيرة.

جود بيلينغهام يواصل التألق بفضل حضوره المؤثر في صناعة اللعب وربط الخطوط. جود بيلينغهام يواصل التألق بفضل حضوره المؤثر في صناعة اللعب وربط الخطوط.

القوة البدنية والكرات الثابتة تعد من أخطر أسلحة المنتخب الإنجليزي. القوة البدنية والكرات الثابتة تعد من أخطر أسلحة المنتخب الإنجليزي.

الفريق أصبح أكثر نضجًا وخبرة في التعامل مع المواجهات الكبرى. الفريق أصبح أكثر نضجًا وخبرة في التعامل مع المواجهات الكبرى.

مفتاح الفوز: الضغط على وسط ملعب الأرجنتين، واستغلال الكرات العرضية والثابتة بأفضل شكل ممكن.

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مواجهات منتظرة داخل المباراة مواجهات منتظرة داخل المباراة

ليونيل ميسي × جود بيلينغهام.

هاري كين × كريستيان روميرو.

صراع قوي في وسط الميدان بين إنزو فيرنانديز وماك أليستر أمام ديكلان رايس وبيلينغهام.

كما قد يكون للحارسين دور كبير إذا امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح. كما قد يكون للحارسين دور كبير إذا امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح.

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الفائز من هذه القمة سيواجه المنتخب الإسباني في نهائي مرتقب، قد يكون واحدًا من أقوى نهائيات كأس العالم عبر التاريخ.