Nacer Eddine 2012
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رواية القصص بالطرق حديثة
سأنقل لكم تجاربي في مجال رواية القصص
طبعا أنا لست متخصص في هذا المجال
ولكن كوني مصمم أستطيع ترجمة القصص بتصاميم
ومن ثم أحولها لقصص سمعية بصرية
عوض كتابتها نصا
وهذا ما يجلب المشاهد
ففي زماننا أصبح المشاهد يهتم كثيرا بالبصري وسماع القصص
أكثر من قرائتها فهي أريح وأمتع
من هذا المنطلق عملت بعض التجارب في مختلف المنتديات
أين كنت أبحث عن فريق ثابت كل عضو متخصص أو له دور
معين ومحدد قصد إنتاج سلسلة من الأشرطة السمعية البصرية
وهذا في جميع الميادين سواء قصص حقيقية أو خيالية
تاريخية أو تعليمية أو ثقافية أو علمية أو حتى دينية
صراحة مجال واسع محتاج لترسانة من الأعضاء النشيطين
من لديهم مواهب دفينة محتاجة لإبرازها
طبعا الفكرة قديمة تفوق العشر سنوات
بدأتها في منتدى إماراتي أين كنت مشرف
وقد حصل لي الشرف أني تعرفت مع نخبة من الشعراء والأدباء
وكتاب قصص وخواطر ومدققين لغويا
صراحة أقلام ذهبية كنت أستغرب من أين يأتون ويستخرجون
بتلك الكلمات والجمل الرنانة الموزونة
لم تكن عندي عقدة بجانبهم
مع أني كنت ضعيف ولا أحسن الكتابة بالعربية
فكانوا في كل مرة يصححون لي أخطائي
ومن الصدف أن أغلبيتهم أو جلهم من الجنس اللطيف
طالبات جامعة وربات بيوت متخرجين
صراحة كنا كالأسرة الواحدة قلما يدخل زائر
ولكن تدور الأيام وينقفل المنتدى فتفرق الجمع
كل واحد لا يدري شيء عن الآخر
خسارة ضاعت كنوز من القصص والروايات والشعر والخواطر
نادرا ما تجدها في منتدى
وللأسف ما حملتها في حاسوبي أنذاك
أذكر أني قدمت مقترح لا يخطر على بال مشرف
فكرة ولا أروع
حيث إقترحت لهم تجميع تلك المواضيع ووضعها في كتاب
بحيث يتم طباعته والمال المتحصل عليه يتم إرساله لغزة المحتلة
أنذاك كانت أحداث غزة الأليمة
لكن واجهتنا مشاكل في الطبع فالمادة الخام كانت موجودة وجاهزة
لكن بيروقراطية الطباعة والنشر
كانت تنقصنا الخبرة وعدم وجود واسطة يعرف هذا الوسط فتوقف المشروع
إيه ما زلت أتذكر هذا الشريط الذي ركبته خصيصا لأحداث غزة
لنعود لمجال القصص
قدمت شخصيا بعض المحاولات وهذه تعتبر أولى المحاولات
لم أكن متمكن في التصاميم ولكن بدأت أتعلم فن التركيب
فمزجت بين ما كان في خاطري من خواطر
وبين صور أخذتها عبر الأنترنت تتناسب مع موضوع الخاطرة
وبشيء من المؤثرات الصوتية أنجزت ثلاث أجزاء دفعت واحدة
قصة غريبة ـ الجزء الأول
يتبع