رواية القصص بالطرق حديثة



بعد مرور سنوات وإكتساب الخبرة في

مجال التصاميم ثلاثية الأبعاد

توجهت نحو صناعة الأشرطة الحساسة والمكلفة جدا والمتعبة

ومنها غزوة أحد

ففي إحدى السنوات أردت إنجاز هذه الغزوة

لما فيها من عبر

فدخلت في أقوى منتدى عربي في مجال الثري دي

فحاولت إنجاز ذلك بدأ من الصفر وفعلا كونا جماعة

لكن وجدت نفسي في الأخير وحدي ولم أستطع إكماله

مرت شهور وشهور ومع كثرة التجارب وحبي وإسراري

في إتمام المهمة أنجزت والحمد لله المشروع ولوحدي

وفي ضرف ثلاث أسابيع فقط وقد طلبت من عضو مساعدتي

في الأداء الصوتي كون صوته جميل كما سوف تلاحظون

طبعا النص كان موجود وجاهز وجدته وأنا أبحث عبر مواقع الأنترنت

حيث سهل لي في كتابة السيناريو وتجهيز اللقطات