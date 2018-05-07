رواية القصص بالطرق حديثة

N

Nacer Eddine 2012

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
25 نوفمبر 2012
المشاركات
673
الإعجابات
521
النقاط
31
#1

رواية القصص بالطرق حديثة

سأنقل لكم تجاربي في مجال رواية القصص
طبعا أنا لست متخصص في هذا المجال
ولكن كوني مصمم أستطيع ترجمة القصص بتصاميم
ومن ثم أحولها لقصص سمعية بصرية
عوض كتابتها نصا

وهذا ما يجلب المشاهد
ففي زماننا أصبح المشاهد يهتم كثيرا بالبصري وسماع القصص
أكثر من قرائتها فهي أريح وأمتع


من هذا المنطلق عملت بعض التجارب في مختلف المنتديات
أين كنت أبحث عن فريق ثابت كل عضو متخصص أو له دور
معين ومحدد قصد إنتاج سلسلة من الأشرطة السمعية البصرية


وهذا في جميع الميادين سواء قصص حقيقية أو خيالية
تاريخية أو تعليمية أو ثقافية أو علمية أو حتى دينية
صراحة مجال واسع محتاج لترسانة من الأعضاء النشيطين
من لديهم مواهب دفينة محتاجة لإبرازها

طبعا الفكرة قديمة تفوق العشر سنوات


بدأتها في منتدى إماراتي أين كنت مشرف
وقد حصل لي الشرف أني تعرفت مع نخبة من الشعراء والأدباء
وكتاب قصص وخواطر ومدققين لغويا
صراحة أقلام ذهبية كنت أستغرب من أين يأتون ويستخرجون
بتلك الكلمات والجمل الرنانة الموزونة

لم تكن عندي عقدة بجانبهم
مع أني كنت ضعيف ولا أحسن الكتابة بالعربية
فكانوا في كل مرة يصححون لي أخطائي

ومن الصدف أن أغلبيتهم أو جلهم من الجنس اللطيف

طالبات جامعة وربات بيوت متخرجين
صراحة كنا كالأسرة الواحدة قلما يدخل زائر



ولكن تدور الأيام وينقفل المنتدى فتفرق الجمع
كل واحد لا يدري شيء عن الآخر
خسارة ضاعت كنوز من القصص والروايات والشعر والخواطر
نادرا ما تجدها في منتدى

وللأسف ما حملتها في حاسوبي أنذاك
أذكر أني قدمت مقترح لا يخطر على بال مشرف
فكرة ولا أروع
حيث إقترحت لهم تجميع تلك المواضيع ووضعها في كتاب
بحيث يتم طباعته والمال المتحصل عليه يتم إرساله لغزة المحتلة
أنذاك كانت أحداث غزة الأليمة
لكن واجهتنا مشاكل في الطبع فالمادة الخام كانت موجودة وجاهزة
لكن بيروقراطية الطباعة والنشر
كانت تنقصنا الخبرة وعدم وجود واسطة يعرف هذا الوسط فتوقف المشروع

إيه ما زلت أتذكر هذا الشريط الذي ركبته خصيصا لأحداث غزة




لنعود لمجال القصص
قدمت شخصيا بعض المحاولات وهذه تعتبر أولى المحاولات
لم أكن متمكن في التصاميم ولكن بدأت أتعلم فن التركيب
فمزجت بين ما كان في خاطري من خواطر
وبين صور أخذتها عبر الأنترنت تتناسب مع موضوع الخاطرة
وبشيء من المؤثرات الصوتية أنجزت ثلاث أجزاء دفعت واحدة

قصة غريبة ـ الجزء الأول
قصة غريبة ـ الجزء الثاني
قصة غريبة ـ الجزء الثالث و الأخير


يتبع
 
N

Nacer Eddine 2012

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
25 نوفمبر 2012
المشاركات
673
الإعجابات
521
النقاط
31
#2

ستلاحظون فيما بعد التطورات الحديثة


المهم بعدما أقفل المنتدى
فيه من الأعضاء من توجه نحو بعض المنتديات الإسلامية
ولكن كان في إحدى المنتديات قوة جماهيرية كبيرة أبرزها منتدى عمرو خالد

ولحسن الحظ تعرفت هذه المرة مع رسامين على اليد
فالرسام هو موهوب بالفطرة
فقدمت لهم مشروع أسميته




البخيل والكريم

والصراحة وجدت رسامين لهم طاقة وهمة غير طبيعية
ومن الصدف أيظا أنهم كلهم من الجنس اللطيف

فأنجزنا في وقت قصير جدا ، خمس حلقات كاملة
وهي :










ثم إنتقلنا لمشاريع كبيرة تفوق قدرات المنتدى فكانت نتيجتها الفشل


يتبع
 
N

Nacer Eddine 2012

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
25 نوفمبر 2012
المشاركات
673
الإعجابات
521
النقاط
31
#3

بعد مرور سنوات وإكتساب الخبرة في
مجال التصاميم ثلاثية الأبعاد
توجهت نحو صناعة الأشرطة الحساسة والمكلفة جدا والمتعبة
ومنها غزوة أحد

ففي إحدى السنوات أردت إنجاز هذه الغزوة
لما فيها من عبر

فدخلت في أقوى منتدى عربي في مجال الثري دي
فحاولت إنجاز ذلك بدأ من الصفر وفعلا كونا جماعة
لكن وجدت نفسي في الأخير وحدي ولم أستطع إكماله


مرت شهور وشهور ومع كثرة التجارب وحبي وإسراري
في إتمام المهمة أنجزت والحمد لله المشروع ولوحدي
وفي ضرف ثلاث أسابيع فقط وقد طلبت من عضو مساعدتي
في الأداء الصوتي كون صوته جميل كما سوف تلاحظون


طبعا النص كان موجود وجاهز وجدته وأنا أبحث عبر مواقع الأنترنت
حيث سهل لي في كتابة السيناريو وتجهيز اللقطات



فكانت النتيجة



وبعد مضي حوالي سنتين أعدته بنسخة جديدة
لكن هذه المرة مخصصة للغرب باللغة الإنجليزية
ومباشرة تحصلت على درجة خمس نجوم في أقوى منتدى غربي عالمي

للأسف طموحي كان بوجود مترجمين لغات
حتى يكون فيه أداء صوتي
لكن العرب لا يساعدون بعضهم البعض
مع أني طلبت في العديد من المرات المساعدة
ولكن عند الجد الكل يهرب
ولم أحصل سوى عن تعابير إنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع

المهم أدعوكم لمشاهدة الفيلم بنسخته الجديدة
ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وآسف عن الإطالة و شكرا

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
48,725
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
لي عودة ان شاء الله لقراءة الموضوع بتمعن أكبر
ورؤية جميع الفيديوهات بحول الله
شكرا على الجهد المبذول في طرح الموضوع بارك الله فيك​
 
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