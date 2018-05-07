

تقرير حكم الكلاسيكو يدين سيرجي روبيرتو

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برر حكم مباراة الكلاسيكو، بين برشلونة وريال مدريد، قراره بطرد اللاعب سيرجي روبيرتو، ظهير البلوجرانا، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للقاء، الذي انتهى بالتعادل 2-2 في الليجا.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو، ما دونه الحكم هيرنانديز، في تقريره، حيث قال "في الدقيقة 44، تعرض اللاعب رقم 20 سيرجي روبيرتو للطرد، بعدما استخدم القوة المفرطة بالاعتداء على المنافس بذراعه، بينما كانت الكرة بعيدة عن الثنائي".



ونال روبيرتو، بطاقة حمراء للاعتداء بدون كرة على مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، حيث لكم اللاعب البرازيلي في وجهه.

وشهدت مباراة الكلاسيكو، عدة أحداث متوترة بعد هذه البطاقة الحمراء، وأخطاء بالجملة لحكم اللقاء ضد الفريقين.

وأشهر حكم مباراة الكلاسيكو، 8 بطاقات صفراء إضافة إلى طرد سيرجي روبيرتو، واتهمه الكثيرون بعدم احتساب ركلة جزاء لمارسيلو، ووجود مخالفة قبل تسجيل ليونيل ميسي، الهدف الثاني للبارسا.

وفي المعسكر الكتالوني، تم اتهام الحكم بالتغاضي عن طرد جاريث بيل، بسبب تدخل عنيف ضد صامويل أومتيتي، وعدم احتساب ركلة جزاء للويس سواريز في الشوط الأول، وإلغاء هجمة سجل منها برشلونة هدفا بداعي وجود تسلل ضد إيفان راكيتيتش.

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